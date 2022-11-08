Vederlagsforvalteren Tono setter nye rammer for framført musikk

Tono har sendt ut nye retningslinjer for arrangører.

Tonos nye vilkår for konsertarrangører skal stille tydeligere krav til søknader om framføringer, rapportering av konserter og tidsfrister etter disse er sendt ut av Tono denne uka. Tono skriver også i en pressemelding om én ny innretning som kan slå inn for konsertarrangører der de har musikk på sine scener som ikke står i Tonos lister med verk:

– Nå kan konsertarrangørene i sine søknader og musikkrapporter til Tono opplyse om hvor stor prosentandel av konsertens spilletid som har bestått av verk som ikke forvaltes av Tono. Vederlagsbetalingen til oss reduseres deretter forholdsmessig med utgangspunkt i konsertarrangørens opplysninger. Vi vil gjennomføre stikkprøver av slike rapporter, men det er arrangørens ansvar å sørge for at de opplysninger vi får er korrekte, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i Tono i pressemeldinga.

I følge Tono, som forvalter felles avtaler på vegne av musikkskapere og tekstforfattere i musikk, gir nye rammebetingelser i loven konsertarrangører ny mulighet til å registrere framføring av verk som ikke forvaltes av Tono, og få en forholdsmessig reduksjon i vederlagsbetalingen. De nye vilkårene trer i kraft 7. november. Tono ber konsertarrangører søke dem om tillatelse til framføringer av Tono-repertoar i god tid før arrangementet. Vilkårene stiller nå også strengere kvar til rapportering etter at arrangementet har funnet sted og at andre inntekter enn billettinntekter kan hensyntas i særskilte tilfeller for å sikre rimelig vederlag til komponistene og sangtekstforfatterne.

Oppdateringer: Slik Ballade forstår det, slipper alle som er medlem av et forbund med rammeavtale med Tono, forhåndsrapporteringen. For kulturhus som er medlemmer av Norske kulturhus, for eksempel, gjelder en egen avtale. Disse trenger ikke be om godkjenning i forkant eller rapportere for hver konsert i etterkant.

For Norske kulturarrangører (NKA) henger dette sammen med en avklaring som skjedde i rettsalene: – Det er svært positivt at både tingretten og lagmannsretten mente at Tono ikke kan kreve vederlag for verk som faller i det fri. Dette er et tema vi har vært i dialog med TONO om i mange år. Et av spørsmålene som går igjen er på hvilket tidspunkt Tonos praksis på om å kreve vederlag for verk de ikke forvalter ble ulovlig, sier fungerende daglig leder i NKA, Anders Tangen.

Ballade ønsker å følge opp med mer om følgene av dette i praksis.