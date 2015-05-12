Utvider relokaliseringen

12.05.2015
- Red.

Music Norway gir programmet nytt navn, bredere arbeidsområde og fleksibel varighet.

I Music Norways relokaliseringsprogram kunne bransjeaktører søke standardiserte summer for å jobbe 1-3 måneder i London, Berlin, Los Angeles eller New York. Music Norway har etablerte utekontorer i London og Berlin og har hatt tilbud om arbeidsplasser her til de som har fått tilskudd.
Nå blir programmet døpt om og får navnet Bakkekontakt. Med det åpnes også muligheten for at aktørene kan hospitere hos partnerbedrifter utenom de fire profilerte byene.

Leder for Berlin-kontoret, Jonas Vebner. Foto: Carl Kristian Johansen. (Foto: )

Lengden på oppholdet er også gjort fleksibelt og det blir derfor mulig å søke om opptil 50 000 kroner. Kravet til søkerne er at de stiller med minimum 50% egeninvestering.
Målsettingen i programmet er å legge til rette for at aktører som jobber i norsk musikkindustri oppsøker internasjonale partnere som kan bidra med verdifull innsikt med hensyn til marked og mekanismer.
Søknadsfrist er to ganger i året, og man kan søke om tilskudd til utplasseringen ett år fram i tid.
Den som mottar tilskudd, vil i tilskuddsperioden få
– tilgang til formelle og uformelle nettverk
– tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter
– tilbud om coaching og oppfølging av relevante internasjonale bransjeaktører
Mer informasjon om kriterier og søknadsfrister her:
http://no.musicnorway.no/2015/05/08/relokalisering-blir-bakkekontakt-sok-na/

Kathrine Synnes Finnskog

– Music Norway prioriterer låtskriveren

INNLEGG: Det finnes høy kompetanse og kreative initiativ på låtskriverfeltet i det frie musikklivet, mener Kathrine Synnes Finnskog i Music...

Kathrine Synnes Finnskog

Åpner musikkstøtten for bransjeaktører

Nye tiltak for musikkeksport skal åpne for støtte direkte blant annet til managere. Justeringen starter med en ny versjon av...

Musikk i tall

Telleapparatene

Hvor lenge skal hvor mange institusjoner telle kulturnæringen etter sine respektive kriterier før vi er fornøyde, spør Tellef Øgrim.

Foto: Music Norway.

En truet suksesshistorie

Regjeringen vektlegger eksport og profilering av Norge som viktig. Men i løpet av to år har våre viktigste og billigste...

Jaffna Music Festival, et Rikskonsertene støttet prosjekt i Sri Lanka. Fotograf: Daniel Nørbech, Rikskonsertene.

”En truet suksesshistorie” – Del 2

Også Utenriksdepartementets midler til kulturbistanden er kuttet, skriver Rikskonsertene.

Astrid S showcase på Ja Ja Ja i Berlin. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret.no

Ja Ja Ja ekspanderer

Over halvparten av artistene som opptrer på Ja Ja Ja i Tyskland sier de opplever konkrete resultater bare én måned...

Maja S.K. Ratkje, fotografert hjemme på Svartskog

Maja S. K. Ratkje jubilerer: En ropende stemme

Gratulerer med dagen, Maja S. K. Ratkje! Ballade klassisk vris om til å feire en 50-årsdag: Ola Nordal lytter seg...

Et samlet arrangørfelt har stemt frem Cosmopolite scene på Torshov (Soria Moria) til årets helårsarrangør 2024.

Bransjen har talt: Cosmopolite Scene er årets helårsarrangør 2024

Cosmopolite Scene er hedret med en av de høyeste utmerkelsene innen norsk kulturliv.

Fra PYSJ’ Om Song

Ballade video XLIV: Kjærlighet i koronaens tid

Under det kulturelle portforbudet trenger vi musikken mer enn noen gang. Her er premierer med PYSJ og Maud samt ferske...