– Music Norway prioriterer låtskriveren

INNLEGG: Det finnes høy kompetanse og kreative initiativ på låtskriverfeltet i det frie musikklivet, mener Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.

I kronikkenspør Ingunn Ekern om hvorfor få av våre musikkutdanninger tilbyr låtskriving som fag.

Rektor Peter Tornquist ved NMH at det ligger et forslag på tegnebordet som vil løfte låtskriving inn i et etterutdanningskurs. Ifølge Ballade er NISS den eneste av de høyere utdanningsinstitusjonene som har låtskriving som fast tilbud. Og NISS har gode resultater. Blant tidligere studenter finner vi Donkeyboy og Katzenjammer, og ikke minst Vincent Dery som i skrivende stund klatrer på Billboard Hot 100 med Nico & Vinz «Am I Wrong».

Initiativ utenfor institusjonene

Music Norway ser at rekrutteringen i dette feltet er stor. Samtidig vil vi understreke at det også utenfor de tyngste institusjonene finnes kreative initiativ og høy kompetanse på låtskriverfeltet i Norge. I 2013 ble det avholdt flere spennende låtskrivercamper her hjemme. Blant disse finner vi Song:Expo i Trondheim, Songfarm på Saltögården i regi av daWorks, en Waterfall-camp i deres studio i Oslo, og en camp i Waterfall-regi i Los Angeles. I januar i år var Whiteroom studio vertskap for norske og amerikanske låtskrivere i Asker.

Internasjonale låtskrivere og produsenter som Chad Hugo (N.E.R.D/ Neptunes) og Om’mas Keith, som var med-produsent for et av de mest omtalte albumene globalt i 2012, Frank Oceans Channel Orange, kom til Song:Expo 2013 for å skape nytt materiale sammen med norske låtskrivere.

I Asia hadde blant andre hitmaskinene Mats Lie Skåre og Dsign Music (Robin Jenssen, Anne Judith Wik, Nermin Harambasic og Ronny Svendsen) flere høye listeplasseringer. Ylvis og Stargate herjet verden over med The Fox som nådde til 6. plass på Billboard Hot 100, Andre Lindal fikk utgitt låter med både Britney Spears (i samarbeid med Joakim Haukaas) og Justin Bieber.

Med og uten akademisk bakgrunn

Låtskrivercampene kan være et naturlig neste steg etter utdannelse. Men de kan også være en dannelsesarena for låtskrivere uten akademisk bakgrunn. Uansett bakgrunn for deltagerne, samarbeidene på låtskrivercampene har endt i mange direkte plasseringer på innspillinger over hele verden, og norske låtskrivere og produsenter møter både lærerike og nyttige kontakter. Campene blir også besøkt av et stort antall internasjonale A&Rs, publishere og managere som jakter låter til sine prosjekter.

Ikke bare gir låtskrivercampene deg en unik mulighet til å utvikle og praktisere selve låtskriverfaget, de gir deg dermed også mulighetene for direkte kontakt med norske og internasjonale produksjonsmiljøer som kan gjøre faget til levevei for norske låtskrivere, utøvere og produsenter.

Prioritert oppgave

Music Norway har fulgt dette miljøet og aktørene tett, og har gjennom et eget låtskriverfokus bidratt til å utvikle og støtte møtesteder som gir konkrete og fruktbare samarbeid. Støtte og tiltak for å løfte denne gruppen videre opp og ut i verden er en prioritert oppgave i Music Norway. Vi vil kartlegge miljøer og aktører, så vi på en konstruktiv måte kan stimulere til aktivitet og tilrettelegge for å utvikle gode nettverksarrangement som låtskrivercamper og «co-writes» – både gjennom våre tilskuddsordninger og internasjonale kontaktflate.

Vi ønsker at denne positive utviklingen i låtskriverfeltet fortsetter og at flere låtskrivere får mulighet til å utfolde seg og leve av sin virksomhet. Vi ser derfor positivt på at faget løftes høyere på dagsorden i utdannelsesinstitusjonene. Det kan lede til at et bredere felt av norske låtskrivere får anledning til å utvikle seg på en god måte og bli forberedt på å stå på egne ben, både kunstnerisk og næringsmessig.

Kathrine Synnes Finnskog er direktør i Music Norway