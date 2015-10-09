Ja Ja Ja ekspanderer

Over halvparten av artistene som opptrer på Ja Ja Ja i Tyskland sier de opplever konkrete resultater bare én måned etter showcase. I september ekspanderte konseptet til Hamburg og nå vurderes også flere byer i Europa og USA.

I 2010 møtte Ballade Jonas Vebner i London. Da var hans initiativ til det nye nordiske showcase-konseptet på The Lexington i London kun tre måneder gammelt. Nå møter vi Vebner i Music Norways nye kontor i Grimmstraße 23, et kontorfellesskap de har kalt «Dugnad». Her har Music Norway håndplukket kommersielle tyske leietakere fra musikk- og mediebransje, som i tillegg til å generere leieinntekter til Music Norway også fungerer som et nyttig nettverk.

Ja Ja Ja har vokst seg til noe større enn en konsertserie i London. I løpet av de siste fem årene har konseptet ikke bare ekspandert til Berlin men også til Hamburg, hvor man onsdag denne uka arrangerte sin andre konsertkveld. Siden starten har også den redaksjonelle nettsiden jajajamusic.com blitt satset på, og har etablert seg som en viktig portal for publikum å finne informasjon om ny nordisk musikk. Ja Ja Ja har også blitt en årlig festival i London, med både headlinere og nye artister på programmet.

– Vi opplever at veldig mange vil jobbe med oss. En aktør i Paris har nå vist interesse for konseptet, og snart reiser vi til USA for å møte noen spennende partnere der, forteller Vebner.

– Vi kunne gjort dette til en kommers arena ved å booke større band men mandatet er å showcase nye artister, legger han til.

I dag dekkes kostnadene til driften av arrangementene av de nordiske eksportkontorene. Men Ja Ja Ja har også billettinntekter, selv om de er små. Billettene selges for 5-7 Euro, og gjør terskelen lav for at publikum skal komme og sjekke ut nye nordiske band.

Og evalueringene av showcasene taler sitt tydelige språk. I spørreundersøkelsen som sendes bransjeapparatet som har artister på Ja Ja Ja Tyskland har pre-event marketing og PR fra Ja Ja Ja-teamet fått toppscore.

Etter én måned melder over 50 % av de deltagende artistene om konkrete bransjeresultater som følge av showcasen og samarbeidspartnere som skal følges opp. Tallet blir enda høyere når Music Norway følger opp seks måneder senere.

Tre fjerdedeler av bransjeaktørene som reiser til Tyskland sammen med artister melder også at deres tyske bransjenettverk ble styrket som følge av showcasen. En majoritet av artistene eller deres apparat mener at de i høy grad føler at Ja Ja Ja er en sterk uavhengig arena for å vise frem band til bransje, presse, tastemakere og publikum, ifølge undersøkelsene Music Norway har gjort.

En slik uavhengighet er et sentralt poeng, understreker Vebner.

– Enkelte slike showcase-kvelder for nye band drives av en aktør i bransjen som krever at artisten allerede jobber med denne ene aktøren. For eksempel Intro sitt Introducing-konsept i Tyskland som også viser nyere up-and-coming artister. For å delta her må artistene som regel allerede ha inngått avtale om å jobbe med den nasjonale promoteren/arrangøren Melt Booking, sier han.

–Det er et viktig poeng at lineup bookes av lokale ører og ikke noen som sitter hjemme i Norden.

Sofie Ringstad

– Uvurderlig plattform

Frithjof Hungnes hos Propeller Recordings jobber med fem band som har gjort showcaser i både London og Berlin. Katzenjammer, Highasakite, Team Me, The Fjords og Apothek har alle fått prøve seg hos Ja Ja Ja før flere av dem opplevde suksess i utlandet.

Hungnes ser på en Ja Ja Ja-opptreden som en viktig ingrediens når selskapet skal legge planer for nye artister, på samme måte som at det er viktig å delta på arrangementer som by:Larm, The Great Escape og Reeperbahn.

– Ja Ja Ja er et fantastisk konsept og en uvurderlig plattform for nordiske musikkeksportører. Konseptet er nå veldig godt innarbeidet i bransjen, og det er veldig mange viktige bransjeaktører som dukker trofast opp hver gang. Det er gull verd for en relativt ukjent artist å kunne spasere rett inn i denne settingen, og gjøre en av sine første show-caser i London, Berlin eller Hamburg med organiserte og proffe rammer foran et interessert og entusiastisk publikum med en veldig høy andel bransjeaktører, mener Hungnes.

Men han legger til at det er helt avgjørende at konseptet opprettholder kvaliteten på artistene slik at interessen fra de lokale bransjeaktørene ikke skal avta.

– Hvis man ikke fortsetter å fenge dem kan konseptet fort miste sin styrke. Og det er veldig viktig at man passer på at artistene har et team rundt seg som kan videreføre utfallet av en Ja Ja Ja-opptreden.

Da tidligere deltagere ble spurt i Music Norways undersøkelse om de mente det ville være interessant om Ja Ja Ja ble satt opp i flere internasjonale byer responderte over 80 % positivt. Det forslaget som dukker hyppigst opp var Paris.

Det svarer også Hungnes når Ballade spør.

– Jeg er veldig fornøyd med at Ja Ja Ja har blitt så omfattende og godt etablert som det er i dag, men skulle de først ekspandere ville jeg sagt til Paris og New York. Begge representerer store musikkmarkeder som er, eller burde være, viktige for norske musikkeksportører.

Takknemlig i Tyskland

En av taktikkene i London var å spre de få midlene man hadde utover flere små arrangementer, istedenfor å blåse alt av på ett stort arrangement. Tanken var at en stadig tilstedeværelse ville gjøre Ja Ja Ja til en sterkere merkevare. Det samme grepet har vist seg suksessfullt også i Tyskland. Alle de syv showcasene som er arrangert i Berlin hittil har vært utsolgt på forhånd.

– Det var tøffere å starte i London. Tyskland har lenge hatt et kjærlighetsforhold til Norden, så her har vi fått en kickstart. Det var en mye mer takknemlig oppgave å starte opp her, hvor det er et helt annet kunnskapsnivå og nysgjerrighet rundt nordisk musikk, sier Vebner.

Stor er også interessen fra nordiske band som ønsker å spille i Tyskland. Og veien fra søknad til å stå på Ja Ja Ja-scenen kan være lang.

Først setter de fem nordiske eksportkontorene sammen en shortlist på eksportklare band de ønsker å ha med, før en uavhengig tysk booking-gruppe bestående av toneangivende folk i bransjen velger ut den endelige lineup’en. I høst inneholdt listen de kunne velge fra rundt 100 navn. Med kun seks kvelder i året, med tre band på hver, fordelt på fem land som skal representeres betyr det at mange ikke kommer videre.

I september ble også Hamburg introdusert i Ja Ja Ja-konseptet, noe som fører til at artistene som opprinnelig søkte til en showcase i Berlin nå får en liten miniturné når de kommer til Tyskland. De er også garantert medieoppmerksomhet når de ankommer.

– Alle som spiller får mediedekning. Minimum via Flux fm som er en av de viktigste radiokanalene for ny musikk, i Nothing but hope and passion som er en engelskspråklig nettside samt i diverse andre medier som vårt PR-selskap jobber med. Alt fra de store avisene til rendyrkede musikkmagasiner eller tastemaker-blogger. Vi har et eget team som jobber med PR og sosiale medier både for arrangementet og artistene. Den pakken får du ingen andre steder, mener Vebner.

Han kan nevne Alfred Hall som et eksempel hvor alt klaffet. Dagen etter at de spilte på Ja Ja Ja i Berlin signerte de en platekontrakt med Embassy of Music, som også har Jarle Bernhoft i stallen. . Denne uka venter de storintrykk av tyske bransjefolk som vil se Astrid S.

Nordisk «stammtisch»

Ja Ja Ja har fått en solid posisjon i Berlins musikkmiljø. I tillegg til showcasene arrangerer de også månedlige uformelle «after work»-treff for medlemmer av tysk musikkbransje og media. Deres «Stammtisch» har blitt et aktivt samlingspunkt for nettopp de aktørene Ja Ja Ja vil lokke til seg, og har resultert i at andelen bransjefolk på showcasene anslås å ligge på 30-40 %.

– Musikkbransjen i Berlin er ganske fragmentert. Folk ser hverandre på konserter her og der men de har ingen faste møteplasser. Så vi laget en. Grunnen er selvfølgelig at vi ønsker at bransjen skal bli på konsertene, så vi har lagt møtet til en time før dørene til showcasen startet. Her får man en varm matbit og noe å drikke, og da blir det enkelt å bli værende til konsertstart, avslutter Vebner.