Det forbrukeren vil ha

INNLEGG: De som ikke tilgjengeliggjør musikken sin for strømmetjenestene, nedprioriterer det store flertallet av musikkbransjens kunder, skriver salgssjef i EMI Aslak Klever.

Red. anm: Dette innlegget følger opp debatten om musikkselskapene som velger å være tilbakeholdne overfor strømmetjenestene. Debatten startet med Olav Opsviks innlegg ««.

Debatten om hvorvidt strømming er hensiktsmessig og fremtidsrettet eller ikke, bør i 2012 egentlig legges død.

Platebransjen totalt har gått fra å ha 11% av salgsinntektene sine fra strømmetjenester i 2010, til 42% i 2012. Streaming alene har utelukkende bidratt til å bremse nedgangen i totalmarkedet (kun 3% nedgang i 2011), og bransjen vil se en markant oppgang i 2012.

Å gå inn i en diskusjon om musikk trivialiseres eller ikke er meningsløst. Fakta er at tusenvis av nye norske band har en distribusjonsplattform, inntekstskilde og ett verktøy for å nå massene som de aldri tidligere har hatt.

Blir fornærmet av Hillestad

I den 26.04 skriver Erik Hillestad at: ”Mennesker med hjerte for musikk har sans for verdien av den og vilje til å betale for den”.

Med fare for å høres både arrogant og selvgod ut, så blir jeg fornærmet av denne uttalelsen. Det burde du også være om du betaler 99.- i måneden for en strømmetjeneste. Gjør du det, bruker du over tusen kroner mer enn den gjennomsnittlige nordmann gjør på musikk i løpet av et år.

I 2012 er ingen som velger bort å kjøpe et fysisk produkt fordi de kan strømme det, de står heller ikke i platebutikken og tenker ”nei, denne skal jeg ikke kjøpe, den er jo tilgjengelig for strømming”. Befinner man seg først i en platebutikk, så er man der for å handle.

I samme innlegget mener Hillestad også at strømming ikke bidrar til å dekke kostnadene for nyproduksjoner. Dette medfører ikke riktighet. Her er heller spørsmålet hva Hillestad klassifiserer som en ”kvalitetsproduksjon”.

Nedprioriterer betalingsvillige kunder

Ved å ikke tilgjengeligjøre musikk til strømmetjenester før 2 til 12 måneder etter utgivelse, nedprioriterer man det store flertallet av musikkbransjens kunder. Dette er mennesker som både har betalingsvilje, hjerte for musikk, og betaler over 10 ganger mer for musikk per år enn gjennomsnittet. De foretrekker kun et annet format enn det andre gjør.

Man kan ikke kritisere betalingsmodellen til strømmetjenester med utgangspunkt i at den ikke er lik tidligere betalingsmodeller. Snur man på regnestykket, kan man nå si at det ikke finnes noen grense for hvor mye man kan tjene på en forbruker.

CD og vinyl vil bestå i mange år fremover, men dette handler om å gi forbrukeren det forbrukeren vil ha, og å gi de tilgang til underholdning like enkelt som de har tilgang på andre produkter og tjenester i 2012. Om pc, mac, mobil, og lesebrett er måtene de ønsker å konsumere sin underholdning på, bør man tilrettelegge for dette.

Aslak Klever er salgssjef i EMI Norge.