Peter Herresthal og Missy Mazzoli

Peter Herresthal og Missy Mazzoli i Bergen under feiringen av den finske komponisten Kaija Saariaho 70 år. (Foto: Thor Brødreskift)

AktueltKunstmusikk

Fiolinist Peter Herresthal legger opp som solist

Publisert
08.12.2022
Skrevet av
- Red.

Professoren og fiolinisten gjør sine siste solistkonserter med Musikkhøgskolens orkester denne helgen.  

Peter Herresthal har i disse dager sine siste konserter som solist før han gir seg, skriver Norges musikkhøgskole på sine hjemmesider. Neste år skal han fortsette med undervisning, både som professor på NMH og ved Det kongelige danske musikkonservatorium i København samt som gjesteprofessor ved Royal College of Music og New York University, opplyser Musikkhøgskolen.

– Jeg vil gjerne spille andre gode. Det er også krevende på sitt vis, sier Herresthal selv.

Denne helgen spiller han to konserter med Musikkhøgskolens orkester, der Witold Lutosławski, Eivind Buene og Finn Mortensen er på programmet. Forrige gang Herresthal var solist med skolens orkester var som diplomstudent i 1991. Å avslutte der det hele begynte, gjør helgens konserter til et skikkelig «full circle moment», forteller fiolinisten.

– Jeg synes egentlig at studentene burde få spille. Men Eivind Buenes verk er så pedagogisk. Det er en av de fineste fiolinkonsertene skrevet til meg.

Peter Herresthal har de siste årene gitt 30 fremføringer av Kaija Saariahos fiolinkonsert i National Sawdust New York, BBC Philharmonic, London Sinfonietta og Session Orchestra Paris. Her fra den store feiringen av komponistens 70-årsdag på operaen i Helsinki i høst, i den sceniske versjonen skrevet spesielt for Herresthal. (Foto: La chambre aux echos)

Herresthal er en anerkjent samtidsmusikktolker, og noen av verdens fremste komponister – blant dem Thomas Ades, Missy Mazzoli, Rolf Wallin og Arne Nordheim – har skrevet for ham. Han har spilt inn 21 fiolinkonserter på CD, og innspillingene er blant annet nominert til Grammophone Award, Grammy Award og hele ti Spellemannpriser – og vunnet halvparten av dem, opplyser NMH.

I 2002 fikk Herresthal sitt gjennombrudd som solist i Norge, da han vant sin første Spellemannpris for Arne Nordheims fiolinkonsert og Kritikerprisen for urfremføringen av Olav Anton Thommessens fiolinkonsert under Festspillene i Bergens 50-årsjubileum. Samme år ble han kåret til årets utøver.

Den siste tiden har Herresthal hatt flere oppdrag enn noen sinne, og sier selv at han har fått gjøre ting han aldri trodde han skulle få til.
– Det føles kult å gi seg på topp. Jeg har spilt med orkester ti ganger denne høsten, så det er litt som å kjederøyke før jeg slutter helt å røyke, sier han til NMH.


Herresthal og NMHs orkester spiller på Musikkhøgskolen fredag og lørdag.

Norges musikkhøgskolePeter Herresthalsolist

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

