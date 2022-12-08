Fiolinist Peter Herresthal legger opp som solist

Peter Herresthal har i disse dager sine siste konserter som solist før han gir seg, skriver Norges musikkhøgskole på sine hjemmesider. Neste år skal han fortsette med undervisning, både som professor på NMH og ved Det kongelige danske musikkonservatorium i København samt som gjesteprofessor ved Royal College of Music og New York University, opplyser Musikkhøgskolen.

– Jeg vil gjerne spille andre gode. Det er også krevende på sitt vis, sier Herresthal selv.

Denne helgen spiller han to konserter med Musikkhøgskolens orkester, der Witold Lutosławski, Eivind Buene og Finn Mortensen er på programmet. Forrige gang Herresthal var solist med skolens orkester var som diplomstudent i 1991. Å avslutte der det hele begynte, gjør helgens konserter til et skikkelig «full circle moment», forteller fiolinisten.

– Jeg synes egentlig at studentene burde få spille. Men Eivind Buenes verk er så pedagogisk. Det er en av de fineste fiolinkonsertene skrevet til meg.