Talentet Rabo signerer med Disney Music Publishing

Den norske artist/låtskriveren blir den første låtskriveren utenfor Nord-Amerika som signerer med Disney Music Publishing.

Den norske artisten Rabo signerer avtale med Disneys forleggerselskap for sine låter fremover.

Artisten og låtskriveren fikk nylig gode anmeldelser etter sin opptreden på Trondheim Calling, og blir første ikke-nord-amerikaner med avtale med Disney-forleggeren.

– Dette banebrytende partnerskapet understreker Disneys strategiske satsing på å oppdage og løfte internasjonale talenter. Etter hvert som Disney Music Publishing har utvidet sin tilstedeværelse i det europeiske markedet ved å arrangere låtskrivercamper [der], var signeringen av Rabo en naturlig forlengelse av dette arbeidet, skriver Rabos norske plateselskap Petroleum recordings.

I pressemeldinga står det videre at

– Rabos evne til å skape fengslende fortellinger gjennom musikk passer perfekt inn i Disneys anerkjente musikkarv.

Rabos nylige utgivelser inkluderer samarbeid med K-pop-giganten Aespa, samt hennes egen debutsingel, Talk To Me, utgitt på Petroleum Records (Aurora, Sigrid). Hennes kommende EP, planlagt for utgivelse våren 2025, håper de vil befeste henne som en av popmusikkens spennende og nye stemmer.

– Å bli en del av Disney føles som det perfekte hjemmet for meg og musikken min. Deres historikk inspirerer meg, og jeg er så spent på å starte denne reisen sammen, sier Rabo selv. Til sommeren har hun booket spillejobber på Træna- og Øyafestivalen.