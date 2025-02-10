Rabo: Klar for karriere.

(Foto: Cathrine Wessel)

Talentet Rabo signerer med Disney Music Publishing

10.02.2025
- Red.

Den norske artist/låtskriveren blir den første låtskriveren utenfor Nord-Amerika som signerer med Disney Music Publishing.

Den norske artisten Rabo signerer avtale med Disneys forleggerselskap for sine låter fremover.

Artisten og låtskriveren fikk nylig gode anmeldelser etter sin opptreden på Trondheim Calling, og blir første  ikke-nord-amerikaner med avtale med Disney-forleggeren.

– Dette banebrytende partnerskapet understreker Disneys strategiske satsing på å oppdage og løfte internasjonale talenter. Etter hvert som Disney Music Publishing har utvidet sin tilstedeværelse i det europeiske markedet ved å arrangere låtskrivercamper [der], var signeringen av Rabo en naturlig forlengelse av dette arbeidet, skriver Rabos norske plateselskap Petroleum recordings.

I pressemeldinga står det videre at
– Rabos evne til å skape fengslende fortellinger gjennom musikk passer perfekt inn i Disneys anerkjente musikkarv.

Rabos nylige utgivelser inkluderer samarbeid med K-pop-giganten Aespa, samt hennes egen debutsingel, Talk To Me, utgitt på Petroleum Records (Aurora, Sigrid). Hennes kommende EP, planlagt for utgivelse våren 2025, håper de vil befeste henne som en av popmusikkens spennende og nye stemmer.

– Å bli en del av Disney føles som det perfekte hjemmet for meg og musikken min. Deres historikk inspirerer meg, og jeg er så spent på å starte denne reisen sammen, sier Rabo selv. Til sommeren har hun booket spillejobber på Træna- og Øyafestivalen.

Relaterte saker

SOM EI KULE: Kun deres andre konsert, sammen, men Tobas Sten og band overbeviste på Trondheim Calling.

Det lyser i øynene hans når han snakker om Nashville

Bransjefestivalenes muligheter – og hvorfor stjerneskuddet Tobias Sten ikke tar notater på seminar.

Flere saker

O Helga Natt Nils Bech NRK P3

Hellige netter med Nils Bech og Oral Bee

Jula blir aldri helt det samme igjen etter at Isak løp igjennom Oslo og Nils Bech sang «O Helga Natt.»...

Maria Utsi

Maria Utsi slutter i Festspillene i Nord-Norge

Festspilldirektøren forlenger ikke åremålet når det går ut etter gjennomført festival i 2019.

Tonje Unstad under Nordland Musikkfestuke Foto: Gunnar Augland

Vi trenger mer god kritikk av barnemusikk

Så har vi vært på festival og bedrevet underholdning. Og ungene lo og sola skinte.