Diskuterer alkoholforbruket i bransjen

Norsk Rockforbund ønsker å diskutere alkoholforbruket i norsk musikkliv, men sliter med å finne debattvillige artister.

Bandet Kråkesølv gikk ut mot drikkepresset i musikkbransjen under et intervju med Dagbladet tidligere i høst.

– Det er stor tilgang på alkohol når man spiller i band. Bransjen er lagt opp slik at man skal gå på fylla – for det er på fest du knytter kontakter. Men når man blir servert alkohol på jobb, så kan det lett gå galt, sa Kråkesølv-gitarist Kristoffer Nohr Unstad til avisen.

Få vil stille

Norsk Rockforbund har nå tatt initiativ til en debatt om alkoholforbruket i norsk musikkliv. Debatten finner sted under arrangørseminaret i Stavanger 13. oktober.

Det er foreløpig bare tre paneldeltagere som har takket ja. Anders Odden er den eneste av disse med artistbakgrunn.

Leder i Norsk Rockforbund Line Endresen medgir at det er vanskelig å få artister til å stille, men hun vil ikke spekulere i hvorfor.

Forbundet ønsker å benytte anledningen til å drøfte alkohol i en setting som også inkluderer arrangørene. Endresen påpeker at disse har forpliktelser som artistenes arbeidsgiver og arbeidsplass.

– Debatten arrangeres med bakgrunn i saken som Kråkesølv løftet frem i media. Kråkesølv hadde dessverre ikke mulighet til å delta, men det er en debatt vi uansett mener man skal ta, når arrangører fra hele Norge er samlet, sier leder i Norsk Rockforbund Line Endresen.

Ønsker oppgjør

Nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) Hans Ole Rian er overrasket over at ikke flere artister stiller opp til debatt. Han fremhever at flere norske artister har tatt til orde for å kutte ut alkohol på scenen.

– Erfaringsmessig er det de mest profesjonelle som tar klarest avstand. Satyricon er totalavholds på tur. DDE er også opptatt av å være nyktre når de turnerer, sier han.

Rian mener alle partene i bransjen må ta et oppgjør med drikkekulturen.

– Dette er en viktig debatt. Å være utøvende kunstner skal være et yrke med de samme rammevilkårene som resten av arbeidslivet. Da er det merkelig at enkelte arrangører legger til rette for berusede artister på jobb, sier han.