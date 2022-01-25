Lise Davidsen / Kirsten Flagstad – begge synger Wagner for verden.

Lise Davidsen og Kirsten Flagstad synger for en verden av klassiske lyttere.(Foto: Morten Krogvold / Ukjent, Anno Kirsten Flagstad Museum)

AktueltKunstmusikk

Når BBCs klassiskmagasin oppsummerer de største norske sopranene

Publisert
25.01.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Norske kvinnelige sangere kan å synge Wagner, da.

BBC Music Magazine Classical Music mener det er grunn til å oppsummere de siste 200 års beste norske sopraner og messosopraner, og trekker linja fra Eva Nansen til nåtidas stjerner som Lise Davidsen. Slik formulerer de lista de nettopp publiserte – inkludert tre nålevende kvinnelige stemmer:

Eva Nansen (1858-1907)
Født Eva Sars, debuterte i 1881 før karrieren som resitalist som inkluderte premieren av Edvard Griegs Haugtussa. Eva var en stor forkjemper for kvinners deltakelse i vintersport, og var gift med den smått kjente Fridtjof Nansen.

Kirsten Flagstad (1895-1962)
En av verdens største. Berømt fra debuten i New York Metropolitan i 1935 som Sieglinde i Richard Wagners Die Walkürie, og ble en av verdens største Wagnertolkere. I 1950 ga Flagstad premiere på Richard Strauss’ Vier Letzte Lieder / Four Last Songs. BBC trekker også fram det alle musikkinteresserte nordmenn (og turister) veit; at statuen hennes våker over Den Norske Opera og Ballett.

Ingrid Bjoner (1927-2006)
Født i Kråkstad, ble Bjoner opprinnelig utdannet apoteker før hun ble anerkjent som sangertalent. Spesialiserte seg også på Wagner og Strauss.

Solveig Kringlebotn(1963–)
Den lyriske sopranen ble for alvor kjent i 1991 med sin opptreden på BBC Proms der hun sang Lutosławskis Chantefleurs et Chantefables, som magasinet trekker fram.

Mari Eriksmoen (1983–)
Også lyrisk sopran, en som gjerne sammenlignes med Lucia Popp for kvaliteten og intelligensen hun synger med. for the quality and intelligence of her singing. Akkurat som Ballade.no har BBC anmeldt Eriksmoens nye album, der hun synger Brittens Les illuminations: «She is most beguiling when floating her voice weightlessly and with a serene joie de vivre in ‘Antique’, perfectly partnered by the lovely violin playing of the Bergen Philharmonic leader Melina Mandozzi.»

Lise Davidsen (1987–)
Også nylig trukket fram av Ballades anmelder som en stor internasjonal musiker, og Classical Music understreker hvordan Davidsen kalles «the next great Wagnerian soprano», med sin klare, mangefasetterte stemme. Den bærer over den tykkeste orkesterlyd og fyller store saler verden over.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

