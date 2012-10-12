– Alkoholproblematikken må frem i lyset

Ida Marias Rock Heart-initiativ ønskes velkommen. MFO vil at musikere skal ha samme rettigheter som andre yrkesgrupper.

Tidligere denne uken fortalte Ida Maria til Ballade at hun har startet den veldedige organisasjonen Rock Heart.

– Jeg startet Rock Heart fordi jeg selv har et alkohol- og rusproblem som har hindret meg i å utøve mitt yrke som låtskriver og artist, sa hun da.

Ida Maria viste til organisasjonen MusiCares, som ligger under Grammyorganisasjonen i USA, og ser for seg en tilsvarende ordning for Rock Heart i samarbeid med Spellemann og Kulturdepartementet (KUD).

Les også:

– Viktige spørsmål

Kjersti Stenseng (Ap), statssekretær i KUD, applauderer initiativet til Ida Maria, men påpeker at Rock City i Namsos har engasjert seg i problemstillingen gjennom Artistpsykologen og Norsk Underholdningsmedisinsk institutt (NUMI).

– Det er viktige spørsmål Ida Maria tar opp, og det er flott at hun engasjerer seg i å hjelpe andre artister som sliter med rusmisbruk. Her tror jeg det er fornuftig å slå kreftene sammen, sier Stenseng, som understreker at det er Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvaret for rus- og helseproblematikk.

Kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser på generelt grunnlag at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom artisthelse og helsetiltak for andre yrkesgrupper. Utover dette ønsker ikke departementet å gi ytterligere kommentarer.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ønsker egen ordning

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Ida Maria setter fingeren på noe vi har visst om lenge. Det er kjent at en del musikere har et anstrengt forhold til alkohol. Samtidig vet vi at artistene ikke har noe apparat rundt seg, med HMS og verneombud, slik andre arbeidstakere har, sier Hans Ole Rian, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

Rian deltar i Norsk Rockforbunds om alkoholproblematikk i norsk musikkliv førstkommende lørdag, sammen med artistene Sandra Kolstad og Anders Odden. Rian håper nå at NUMI kan etablere en ordning som kan bli en del av det offentlige helsesystemet.

– Helse- og omsorgsdepartementet driver satsninger på andre yrkesgrupper. Der er ikke våre grupper med. Kanskje fordi de ikke vet om det, eller ikke prioriterer det. Vi mener selvsagt at musikere skal ha samme rettigheter som andre yrkesgrupper, sier han.

Les også:

Støtter synliggjøring

Daglig leder ved NUMI, Terje Tranaas, mener Ida Maria har rett i at det finnes få steder å henvende seg for norske musikere som sliter med rus. I første prøveår av Artistpsykologen var anslagsvis 30 prosent av henvendelsene rusrelaterte, ifølge Tranaas.

– Det er strålende at Ida Maria setter rusproblematikken på dagsorden. Forholdet til alkohol i vår bransje er helt annerledes enn på andre arbeidsplasser, sier Tranaas.

Sambandet-organisten tror også at en synliggjøring av rusforebyggende arbeid utad, slik Ida Maria foreslår, kan være en riktig vei å gå. Artistpsykologen og NUMI konsentrerer seg i første rekke om å arbeide sammen med musikerorganisasjonene.

Følg Ballade på Twitter

Morgendagens arbeidsmedisin

Tranaas mener problemstillingene rundt musikerhelse er tverrdepartemental, og peker på Næringsdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet som ansvarlige instanser. Han tar også tar til orde for å innlemme musikerhelse i den forestående handlingsplanen for kultur og næring.

– Vi ønsker å se dette i en større ramme som vi kaller morgendagens arbeidsmedisin. Når vi kommer til St. Olavs Hospital i Trondheim opplever vi at de vet mye om bakere og snekkere, men kunnskapsnivået om kreative yrker er lavt, selv om 75 000 personer jobber i disse yrkene. Sånn kan det ikke være. Veksten i musikklivet må følges opp med HMS og skreddersydde helsetilbud, sier Tranaas.

Styreleder i Spellemannsprisen har ikke svart på Ballades henvendelser om denne saken. Norsk Rockforbunds alkoholdebatt skjer lørdag 13. oktober på Tou Scene i Stavanger.