Robert Levin får blått skilt i Oslo

En av Norges og Oslos mest kjente pianister hedres med blått skilt – et slikt som minnes viktige steder og mennesker.

Pianist og komponist Robert Levin hedres med blått skilt. De blå skiltene skal gjøre historien synlig, skriver Selskabet for Oslo Byes Vel til Ballade.no. De setter opp et blått skilt på husfasaden hvor han bodde i nesten 60 år. Enken etter Levin,

Solveig Levin (107 år) fikk det høytidelige oppdraget med å avduke skiltet – like etter at et korps fremførte «Kirkenesmarsjen» som Levin skrev da Kirkenes ble frigjort under andre verdenskrig.

Robert Levin var en internasjonalt anerkjent pianist som startet karrieren på pianokrakken som 13-åring. Wikipedia skriver at det var på restaurant Kjøttkaka i Markveien i Oslo. Han var pianist i orkestrene ved Frimurerlogen og Bristol, og videre på Rosekjelleren og Chat Noir. I voksen alder var han NRKs faste akkompagnatør i en årrekke, og han var stadig å se på skjermen. Når han ikke turnerte internasjonalt med verdens fremste musikere, var han kapellmester ved Chat Noir. I 1973 ble han valgt som den første rektoren ved Norges musikkhøgskole. Fem år senere ble han utnevnt til professor samme sted.

Levin var dessuten far til skribent, anmelder og musikkredaktør Mona Levin, og musikkpedagogen Sidsel Levin.

Skiltavduking fant sted i Gabels gate 46B mandag 7. juni.