Robert Levin blått skilt

(Foto: Selskabet for Oslo Byes Vel)

Robert Levin får blått skilt i Oslo

08.06.2021
Siri Narverud Moen

En av Norges og Oslos mest kjente pianister hedres med blått skilt – et slikt som minnes viktige steder og mennesker.

Pianist og komponist Robert Levin hedres med blått skilt. De blå skiltene skal gjøre historien synlig, skriver Selskabet for Oslo Byes Vel til Ballade.no. De setter opp et blått skilt på husfasaden hvor han bodde i nesten 60 år. Enken etter Levin,
Solveig Levin (107 år) fikk det høytidelige oppdraget med å avduke skiltet – like etter at et korps fremførte «Kirkenesmarsjen» som Levin skrev da Kirkenes ble frigjort under andre verdenskrig.

Styret i nyMusikk 1958 – Levin nest ytterst til høyre bak. (Pauline Hall ses blant annet foran til venstre.) (Foto: Nasjonalibiblioteket)

Robert Levin var en internasjonalt anerkjent pianist som startet karrieren på pianokrakken som 13-åring. Wikipedia skriver at det var på restaurant Kjøttkaka i Markveien i Oslo. Han var pianist i orkestrene ved Frimurerlogen og Bristol, og videre på Rosekjelleren og Chat Noir. I voksen alder var han NRKs faste akkompagnatør i en årrekke, og han var stadig å se på skjermen. Når han ikke turnerte internasjonalt med verdens fremste musikere, var han kapellmester ved Chat Noir. I 1973 ble han valgt som den første rektoren ved Norges musikkhøgskole. Fem år senere ble han utnevnt til professor samme sted.

Levin var dessuten far til skribent, anmelder og musikkredaktør Mona Levin, og musikkpedagogen Sidsel Levin.

Skiltavduking fant sted i Gabels gate 46B mandag 7. juni.

Relaterte saker

Levin-jubileum

100-årsdagen for Robert Levins fødsel markeres på NMH.

Mona Levin årets kritiker

Seksjonen for teater, musikk og dans i Norsk kritikerlag utdeler hvert år ut et reisestipend for en særlig fortjenstfull innsats...

Ole Christian Haagenrud

Robert Levins festspillpris

Diplomstudent Ole Christian Haagenrud er tildelt pianoprisen på 25 000 kr.

Flere saker

16476905908 bb9832fc2c z

Uenige om konsekvensene av kulturmoms

– Jeg har ikke sett noen utredninger som har overbevist meg om at lavmoms vil være ugunstig for musikkbransjen, sier...

Tine Thing Helseth med hvit kjole mot rosa bakgrunn. Hun holder trompeten i hendene.

Ballade klassisk: Triumfklang og økt livskvalitet

Klinger symfoniorkestrene for likt? Og hva har Helseth puttet i trompeten denne gangen? Dette, og mer til funderer Ola Nordal...

Mariann Breivik, Ståle Stenslie og Mihriban Rai

Tre nye ledere i Kulturtanken

De tre avdelingsdirektørene er Ståle Stenslie, Mihriban Rai og June Mariann Breivik.