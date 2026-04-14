SNICK kvart gul sol tonch rickh ost
NotisBransjen

Viser fram tverrsnitt av elektronisk undergrunn

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
14.04.2026 07:53
Siri Narverud Moen

Den tredje og mest omfattende plata i samleserien Småsnacks speiler norske klubber og elektroniske eksperimenter.

– I våre ører er den norske elektronikascenen mer vital en noen gang.

Slik innleder osloselskapet Snick Snack omtalen av sin samleplate SmåSnacks Vol. 3. Da skjønner en at det har kommet to tidligere samlinger, og denne gang samler de 26 bidrag fra det de mener er noen av landets fremste produsenter.

– Noen av bidragsyterne er allerede signert på Snick Snack, noen er kommende artister vi skal gi ut, og andre er venner og kjente fra scenen, skriver de i presseskrivet. Sjangermessig spenner musikken fra undergrunns klubbmusikk til eksperimentell elektronika. Flere spor lyder av klubber/dansegulv, men de starter i folkemusikk langs en skigard, så vel som langt inn i musikk med djember.

For eksempel skriver Snick Snack om den som får åpne samleplata at Silje Høgevold har «et vakkert og særegent uttrykk» i skjæringspunktet mellom ambient elektronika, eksperimentell pop og norsk folkemusikk:
– For oss fremstår Siljes musikk som et helt nytt kapitel i norsk musikkhistorie. Den kan ses på som en del av den fremragende nye folkemusikkbølgen som stadig nytolker vår nasjonale musikkarv, men der vi mener Silje virkelig går sine egne veier, er i hennes delikate blanding av eksperimentell elektronika, shoegaze, avantgarde pop og folkemusikk. Musikken føles både kontemporær og moderne og samtidig nær og velkjent (presseskriv Snick Snack).

«Suleskarvegen» er laget av bearbeidede harpeopptak og feltopptak fra en skogstur langs Suleskarvegen i Valle.
– Harpen ble spilt inn i kjelleren i barndomshjemmet mitt, mens datteren min, Liv Reidun, sov, forteller Silje i presseskriv fra plateselskapet.
– Du kan høre en liten bekk og stemmen hennes i opptaket. Det fanger en rolig og stillferdig tid i livet mitt – der jeg både var utålmodig etter å komme i gang, og samtidig fylt av nysgjerrighet og glede.

Musikkjournalist Martin Bjørnersens seinere års musikkproduksjon omfatter duoen Gul Sol. Poesi-med-mer-prosjektet han har sammen med Inger Emilie Solheim tar kvenskspråklig tradisjon inn i elektrofunk, og lyden av Finnskogen inn i 2000-tallet (mer om duoen kan du lese hos Ruijan Kaiku). Du hører dem også på den kommende Småsnacks nummer tre.

Når det gjelder djembene, har plateutgiver Tore Gjedrem (Ost & Kjex, Sex Judas) gått sammen med den maliske perkusjonisten Sidiki Camara. Sammen lager de Djembe Tekno – og slapp debutalbumet «Teriya» i fjor, og der er derfra vi kan høre deres originale, dansbare og funky fusjon av vestafrikanske rytmer og nordeuropeisk klubblyd.

I mellom disse uttrykkene finner du en rekke beatsbaserte spor, flere av dem litt mer «typisk klubb», som fra navn som Trulz & Robin, Henrik Villard, Tonchius, Helene Rickhard, Boblebad & Romdrakt, Øyvind Morken med flere. SmåSnacks 3 slippes 17. april.

Silje Høgevold

Harpist og produsent Silje Høgevold. (Foto: Snick Snack)

 

