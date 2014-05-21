Diplomstudent Ole Christian Haagenrud er tildelt pianoprisen på 25 000 kr.

Robert Levins festspillpris tildeles unge pianister for «til å høyne nivået på norske pianister, spesielt de som viser interesse for kammermusikk og akkompagnement i tillegg til solist- og pedagogvirksomhet».

«Ole Christian Haagenrud fyller alle kriterier, og har allerede en internasjonal karriere å vise til som solist og kammermusiker», skriver juryen, som består av Jannik Lindbæk, Per Boye Hansen, Ole Bøhn og Mona Levin.

Ole Christian Haagenrud har studert ved Norges musikkhøgskole siden 2008, og avlegger i år sin diplomeksamen. Derfor deles prisen ut ved musikkhøgskolen, hvor Robert Levin også var institusjonens første rektor.