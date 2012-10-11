La tvil bli tro!

INNLEGG: Med to friske millioner fra statsbudsjettet er Rock City beredt til å bygge opp det nasjonale ressurssenteret for pop og rock, skriver Bjørn Tore Hals.

På Ballade.no uttrykte Norsk Rockforbund nylig tvil om hva Rock City skal være – og for hvem. Vi skal arbeide målbevisst for at tvil blir til tro!

Trang fødsel

Først og fremst er vi et barn av en lang og komplisert svangerskapsperiode. Rock City har vært gjennom en krevende byggeprosess med ferdigstilling av vårt bygg, samlokalisert med nye Rica Rock City Hotel. Såpass krevende har vårt første driftsår vært, at vi muligens ikke har vært nok synlig for omverdenen.

Samtidig har vårt første driftsår vært svært utfordrende, hvor økonomien ikke har stått i stil med vårt nasjonale oppdrag. Samtidig har vi arbeidet hardt for å ferdigstille vårt eget opplevelsessenter, som inneværende år passerer 30.000 besøkende med god margin.

Verktøy for bransjen

Når det stilles spørsmålstegn ved hva vi skal bli – og for hvem – vil vår omverden raskt oppleve at vi vil sende den utfordringen tilbake. Vi har ingen intensjon om å bygge opp et ressurssenter med skylapper, og uten rådføring og innspill fra verden rundt oss. Det er nettopp aktører som Norsk Rockforbund som kan synliggjøre behovene i bransjen.

Når verden rundt oss ser behov, håper vi de samtidig ser at det faktisk ligger et nasjonalt mandat – og friske penger – i Namsos, til å løse nettopp disse behovene. Det er i dette nære samspillet Rock City vil lykkes. Vi er et verktøy for bransjen. Den oppgaven er vi ydmyk for.

Alkohol og rus

Samtidig har vi ikke ligget med brukket rygg siden åpning. Vi har allerede gjennomført flere spennende prosjekt, ikke minst artistpsykologen.no – en gratis onlinetjeneste for bransjen, hvor både artister og støttepersonell raskt kan komme i kontakt med en psykologspesialist.

Etter ett års drift har artistpsykologen interessant erfaring – blant annet om utøvende artisters møte med alkohol og rusmidler på vegen. Erfaringer som kunne vært interessant å få mer kunnskap om, blant annet i den pågående rusdebatten. Her stiller vi mer enn gjerne opp når anledningen byr seg!

I takt med bransjens behov

Med gode råd og innspill fra bransjen, med vårt mandat, og med forsterket økonomi, er omsider rammevilkårene på plass for Rock City. Vi har ambisjoner om å bli det kraftsentrumet for bransjen som Norsk Rockforbund etterspør.

Vi er godt i gang, men anser oss likevel for å være i startblokka. Å utvikle et ressurssenter betinger at vi arbeider tett med bransjen. Vi tror både Norsk Rockforbund og andre aktører vil ha utbytte av å besøke oss i Namsos, og ta imot vår invitasjon om god dialog og tett samarbeid.

Vi skal utvikle tilbud i takt med bransjens behov og ønsker, da trenger vi å få bekreftet at våre tanker gir vellyd i målgruppene. En god anledning er første helg i november. Da arrangerer Norsk underholdsningsmedisinsk institutt Nordens første konferanse innen performing arts health.

I tillegg avvikles Midt-Norsk musikkmesse og Namsos rockfestival. Åge Aleksandersen deler ut RAMP-stipendet verdt 250.000 kroner til et ungt, norsk talent. Vinneren av den landsomfattende låtskriverkonkurransen Bandwagon – med over 900 konkurrerende band/artister – skal også kåres.

Velkommen skal dere være – alle sammen!

Bjørn Tore Hals er informasjonsansvarlig i Rock City.