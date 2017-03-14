Ønsker forbedring av reglene for enkeltpersonforetak

14.03.2017
- Red.

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har levert sitt andre innspillsnotat til næringsministeren og kulturministeren.

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring leverte mandag sitt andre innspill til Kulturdepartementet og Næringsdepartementet. I innspillet er det flere forslag til tiltak som kan styrke næringen og bidra til økt verdiskaping.

– Kunst og kreativitet kan bidra til den omstillingen norsk økonomi nå står ovenfor, både direkte via kulturell og kreativ næring og indirekte som innsatsfaktor i næringslivet, seier Kulturminister Linda Hofstad-Helleland til departements hjemmesider.

Notatets første innspill ser særlig på vilkårene for enkeltpersonsforetak. (ENK)

– Enkeltpersonforetak er den dominerende selskapsformen i kreativ næring og den selskapsformen som vokser raskest i Norge. Forbedring av de økonomiske vilkårene for enkeltpersonforetak vil styrke kunstnerøkonomien og gjøre det lettere å starte for seg selv, skriver rådet.

Tre tiltaksforslag
Rådet foreslår derfor å: Innføre minstefradrag for enkeltpersonforetak, samt forbedre pensjonssparing og sykeforsikring.

• Tiltaksalternativ A: Harmonisering av forskjeller i mulighet for skattefradrag for privat pensjonssparing. Begrunnelse: For arbeidstaker er skattefradrag på pensjonssparing mulig opptil 7 prosent av inntekt opp til 12G, mens den fradragsberettigede inntektsgrensen for ENK er på kun 4 prosent. Siden ENK heller ikke har glede av en obligatorisk tjenestepensjonsordning på minst 2 prosent som arbeidstakere har, blir forskjellene i pensjon spesielt store i ENK-enes disfavør.

• Tiltaksalternativ B: Innføring av minstefradrag for enkeltpersonforetak. Begrunnelse: ENK har ikke minstefradrag, noe som gir skattemessig ulempe hvis de fradragsberettigede kostnadene er lavere enn minstefradraget som i 2016 var på kr. 91 450.

• Tiltaksalternativ C: Redusere prisen på forsikring for korttidssykdom for enkeltpersonforetak. Begrunnelse: Denne forsikringen er mer enn dobbelt så dyr som lignende forsikring for ansatte i eget AS, og tre ganger så kostbar som for frilansere som er betalt med lønn fra arbeidsgiver.

– Rådet mener at disse tre tiltaksalternativene kan forbedre de økonomiske vilkårene for enkeltpersonforetak i kulturell og kreativ næring, skriver de i notatet.

Flere områder
I tillegg foreslår rådet å endre opsjonsskatt for å styrke oppstartsbedrifter, samt at det etableres en pilot for kreativ næring i Innovasjon Norges merkevarearbeid.

– Jeg konstaterer at forslagene gjelder flere statsråders område. Vi vil derfor involvere flere departement i vurderingen, sier næringsminister Monica Mæland til Kulturdepartementets nettside.

Rådet leverte sitt forrige innspill i juni i fjor. Den gang ga rådet seks konkrete råd til regjeringen.

Relaterte saker

Tatssekretær i Nærings og handelsdepartementet Lars Jacob Hiim, kulturminister Linda Hofstad Helleland og sekretær for Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor Anne Britt Gr

Seks konkrete råd til regjeringen

Kompetanse er nøkkelordet når Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring gir regjeringen sitt første innspill.

Kulturministeren i Tanken Foto: Christian Zervos

Optimisme og pengedrømmer

Fredagens møte mellom musikkbransjen og ministeren handlet heldigvis mest om hva aktørene selv kan gjøre for å sjarmere investorer. Hvordan...

Fra venstre: Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén Pettersen. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Næringspolitisk råd oppnevnt

Det nye rådet skal ifølge regjeringen arbeide mer spisset mot næringsutvikling. Fra musikkfeltet får de med seg Kai Robøle, Erik...

Kapitalogmoral

– Mange slags investorinteresse

Investorinteresse for musikkbransjen forutsetter at bedrifter går sammen om prosjekter, gjerne i samarbeid film- eller spillbransjen, hevder Thierry Baujard, som...

Flere saker

Clare Farr

Så mange nye, norske innspillinger: Ballade klassisk oppsummerer

Klassisk-anmelderen oppsummerer et år med stjerner og nykommere, nålevende og døde komponister.

Grex Vocalis holder sin siste konsert søndag 22. september, i et fullsatt operahus

Koret Grex Vocalis legger ned

Dirigent og grunnlegger Carl Høgset avslutter livsverket i en fullsatt Opera førstkommende søndag.

Sushi og Kobe

Fortsatt tregt billettsalg til konserter i Norge – i utlandet tilbyr Live Nation rabattkuponger

«Long covid» også i publikumsutviklinga for konsertarrangører. Men Live Nation har tro på konsertvåren i Norge.