Strevsom pengejakt for Rock City

Tidligere Rock City-sjef Svein Karlsen mener manglende statlig planlegging har stukket kjepper i hjulene for rockebyen. – Pengene har ikke fulgt med mandatet, sier Karlsen.

Namsos Rock City ansatte i forrige uke Åsmund Prytz som . Han overtar etter en turbulent tid med stor økonomisk usikkerhet, mindre enn et år etter at rockesenteret åpnet 11. november 2011.

For at Rock City skal komme i balanse i år vil kommunen måtte dekke husleia til Rock City til desember, og første halvår i 2013, ifølge Namdalsavisa. Flere av de lokale partiene har også uttalt at de ønsker en gjennomgang av økonomistyringen til Rock City.

Skylder på staten

Tidligere daglig leder Svein Karlsen mener at det er dårlig statlig planlegging som må ta hovedskylden for oppstartproblemene og underskuddet til Rock City. Det skal blant annet ha manglet en detaljert plan over alt som skulles kostes på bygget.

– Høsten 2011 manglet vi fem millioner kroner for å ferdigstille bygget. Derfor måtte vi benytte midler vi opprinnelige burde hatt til å drifte senteret i år, sier han.

Da Karlsen begynte i lederjobben sommeren 2010 opplevde han at Stortinget var utålmodige og ønsket en snarlig åpning av rockesenteret.

– Vi har måttet jakte penger både høyt og lavt. Det er krevende å drifte et sted med et politisk mandat, der det ikke følger med investeringsstøtte og tilstrekkelig driftskapital. Det er fortsatt slik at det samme Stortinget som har vedtatt overføringene, ikke har tilført nødvendige midler, sier han.

Følg Ballade på Twitter

Fikk 10 millioner

Namsos Rock City fikk over ti millioner kroner utbetalt i statstilskudd før åpningen i 2011. Senteret finansieres med 60 prosent statlige midler, mens resten av finansieringen fordeles mellom fylke og kommune.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Karlsen mener det er viktig at Namsos Rock City nå stripper ned aktiviteten til to tilbud: opplevelsessenteret og ressurssenteret.

– Den øvrige driften er ikke Rock Citys oppgave, sier han.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Bare Rockheim lykkes

Det er blitt opprettet tre sentre for norsk pop og rock siden 2010: Popsenteret, Rockheim og Rock City. Av disse tre er det bare Rockheim som har lyktes etter oppstarten, mener Karlsen. Ifølge den tidligere daglige lederen ligger årsaken i at Rockheim, i motsetning til de to andre, har fått tilstrekkelig med investeringsstøtte.

– Popsenteret og Rock City har en felles historie med krevende realisering og manglende økonomisk muskelkraft. Det har bidratt til at vi ikke har greid å vinne den plassen vi burde ha, sier han.

Karlsen har fremdeles tillit til at rockesenteret i Namsos vil leve opp til forventningene. Han mener at besøkstallene, som nå har oversteget 25.000, beviser at det finnes tilstrekkelig med interesse fra publikum.

– Det er rom for et trønderrock-museum i Norge. Men skal vi lykkes, er det viktig at det nødvendige tilbudet kommer på plass, sier han.