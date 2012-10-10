Tviler på Rock City

Norsk Rockforbund er usikre på hva Rock City i Namsos skal være, for hvem.

Rock City fikk to millioner ekstra å rutte med på statsbudsjettet for 2013. Det betyr at Rock City i alt får 5,8 millioner av staten. Med drøye to millioner fra kommunen og tilsvarende fra fylkeskommunen, mottar rockesenteret over ti millioner kroner i støtte neste år.

– Økt tilskudd er en tillitserklæring til arbeidet som er gjort, og planene videre. Vi ønsker nå å forsterke satsingen på Rock City og det nasjonale mandatet som er lagt til Rock City, sa stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Arild Stokkan-Grande (Ap) til Rock City da nyheten lakk.

Stiller spørsmål

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem har både Norsk Rockforbund og GramArt stilt spørsmål rundt mandatet til Rock City i Namsos som nasjonalt kompetansesenter.

Line Endresen i Norsk Rockforbund, konsertarrangørenes interesseorganisasjon med 270 medlemsorganisasjoner, mener det er utydelig hva som ligger i mandatet. Hun oppfordrer Rock City til å tydeliggjøre hva de ønsker å satse på.

– I en musikkbransje som består av mange nasjonale organisasjoner, tror jeg det er mange som er usikre på hva Rock City gjør, og skal gjøre. Hva skal et nasjonalt kompetansesenter være? Og for hvem? Hvordan kan vi som nasjonal interesseorganisasjon bruke dette kompetansesenteret, sier hun.

– Usynlige nasjonalt

Endresen mener regjeringen i årets budsjettfremlegg har unnlatt å ta tak i de regionale kompetansesentrene, og at de i stedet har valgt å satse på profesjonalisering gjennom en aktør som til nå har vært «nærmest usynlig nasjonalt».

– Dette er tydeligvis en politisk satsning, men vi lurer på hva denne satsningen inneholder. Alle tiltak som kan bidra til profesjonalisering er vi selvsagt veldig positive til, men det fremstår hittil som veldig ullent, sier Endresen.

Opptrapping

Daglig leder i Rock City, Åsmund Prytz, tar reaksjonen fra Norsk Rockforbund som en utfordring, og sier at Rock City skal synliggjøre arbeidet med å profesjonalisere musikklivet, og samarbeide med aktører som Norsk Rockforbund.

– Vi skal dekke både artister og arrangører og har et godt utgangspunkt for å arbeide opp mot hele musikkfeltet, sier Prytz.

Prytz forteller at støtten på to millioner kroner gir Rock City anledning til å legge større vekt på ressurssenteret. Han viser blant annet til samarbeidet med Norsk Underholdningsmedisinsk institutt og NTNU, som i 2014 skal munne ut i en doktorgrad om psykisk helse, psykososialt arbeidsmiljø og bruk av helsetjenester blant norske musikere.

– Vi skal bli enda mer synlige, også på nasjonalt plan. Vi planlegger å styrke satsningen på forskning og utdanning. Vi kommer også til å utvide arbeidet med musikere og øvrige yrkesutøvere, som teknikere og crew, fordi det er her mange av endringene i bransjen har skjedd, sier Prytz.