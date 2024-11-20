KKV 50 år: Feirer med vuggesanger fra Ondskapens Akse

I morgen fyller Kirkelig kulturverksted 50 år – i kveld fylles Kulturkirken Jakob med provokasjoner til/fra både øst og vest.

For 50 år siden startet Erik Hillestad Kirkelig Kulturverksted (KKV), 22 år gammel.

I disse 50 årene har han bidratt til utgivelsen av over 500 plater/5000 låter på plateselskapet KKV, og fylt Kulturkirken Jakob med konserter og forestillinger som «har vært meningsbærende og flyttet på manges opplevelse av hva som kan klinge i et kirkerom», heter det i deres egen pressemelding.

Selve bursdagen er i morgen, 21. november, men begivenheten har allerede blitt behørig feira – sist helg med jubileumsarrangement.

Selv kaller KKVseg for en «kirkekulturell plogspiss og provokatør», kanskje best eksemplifisert gjennom utgivelsen av Lullabies from the Axis of Evil. Den kom som en direkte respons på George W. Bush’ tale i 2001, hvor han omtalte flere land i Midtøsten som «The Axis of Evil» etter 11. september.

Plata blei produsert av Hillestad over flere år, og «har fått en helt spesiell plass i verdensmarkedet som et dialogisk musikkprodukt», som KKV selv sier.

I kveld, 20. november, gjøres det altså en konsertversjon av plata, med flere av de opprinnelige artistene, fra land som Palestina, Iran, Irak, Storbritannia og Norge. I den forbindelse har Ballade tatt en kjapp prat med leder for KKV, Hans Olav Baden.

– Hva slags provokasjoner kan vi vente oss i kveld?

– For å utvide perspektivet litt, kan man si at det er i god KKV-tradisjon å reagere på politiske hendelser som opprører med kunst som også opprører. Denne plata er et kroneksempel på det.

Han forteller at det første som skjedde da initiativet først ble tatt, var at de reiste rundt og gjorde opptak av kvinner som sang vuggesanger i Ondskapens Akse, og dermed satte dem i dialog med vestlige sangere.

– Det politiske ligger i jordsmonnet til KKV.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Det som også skjedde da dette prosjektet blei satt i gang, var at det åpnet seg en del dører og en bevissthet i KKV, som resulterte i et mangeårig og fruktbart samarbeid med artister fra Midtøsten.

– Som Rim Banna fra Palestina, som dessverre døde av kreft for noen år siden. Det blei gitt ut masse plater på et plateselskap i ei lita nedlagt kirke i Oslo, men som var kjempekjent i Palestina, sier Baden, tydelig stolt.

De to søstrene Mahsa og Marjan Vahdat fra Iran, som var med på plata, bor i eksil i USA.

– De kan ikke reise til hjemlandet eller utøve sitt kunstnerskap av den enkle grunn at kvinner ikke får lov til å synge, men har gitt ut masse plater og vært med på utallige prosjekter med norske og andre vestlige artister.

Leder for Kirkelig Kulturverksted, Hans Olav Baden.

– Det åpnet bokstavelig talt en litt ny verden for KKV, og resulterte i mange andre utgivelser.

Han sier det er stas å ha med mange av de samme utøverne, som Knut Reiersrud, David Wallumrød og Audun Erlien. Av sangerne er det søstrene Vahdat, Sarah-Jane Morris, Kari Bremnes – og i Rim Bannas sted, Hind Hamed, som er palestinsk, men bor i Jordan.

Men selv om mye er likt fra lydfestinga har de faktisk en ekstra provokasjon med i kveldens program:

– Et statement. Det var en sanger fra Irak som skulle komme hit, men hun fikk ikke lov til å komme inn i landet av norske myndigheter fordi de var redd hun skulle hoppe av.

Av øvrige aktører er vokalist Katia Cardenal (Nicaragua/Norge), Rune Arnesen (trommer) og forteller Mohamedou Slahi (Mauritania).

– Og Hillestad er med, han òg?

– Ja, Hillestad er på plass – han har jo produsert konserten!

Red. mrk.: Ballade skrev først at en sanger fra Irak ikke fikk lov til å reise ut av landet. Det var ukorrekt. 20.11.24, kl. 21:08 har gjeldende avsnitt har blitt rettet fra:

«Det var en sanger fra Irak som skulle komme hit, men hun fikk ikke lov til å komme ut av landet fordi de var redd hun skulle hoppe av.»

Til:

«Det var en sanger fra Irak som skulle komme hit, men hun fikk ikke lov til å komme inn i landet av norske myndigheter fordi de var redd hun skulle hoppe av.»