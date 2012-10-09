Vil ha bransjen på banen

Ida Maria ønsker støtte fra Spellemann og Kulturdepartementet for å hjelpe rusavhengige i musikkbransjen.

Ida Maria Børli Sivertsen, eller bare Ida Maria som artist, har tidligere vært åpen om sitt alkoholforbruk, som ledet til kollaps på en USA-turné i 2009.

Nå har Spellemannvinneren fra 2008 startet den veldedige organisasjonen Rock Heart fra Los Angeles.

— Jeg startet Rock Heart fordi jeg selv har ett alkohol- og rusproblem som har hindret meg i å utøve mitt yrke som låtskriver og artist. Jeg får endelig den hjelpen jeg sårt har trengt i mange år, og jeg så ett sterkt behov for en organisasjon hvor man kan henvende seg for å få hjelp, sier hun til Ballade.

Søker støtte

Formålet med Rock Heart er å tilby konfidensiell veiledning for musikkfolk i nød. Rock Heart skal først og fremst ta i mot henvendelser fra musikere og artister personlig, og vil ”hjelpe vedkommende med å finne veien videre”, forteller Ida Maria.

Bakgrunnen for organisasjonen er først og fremst at det ikke eksisterer et tilsvarende tilbud for musikere og utøvere i Norge eller Sverige.

— Rock Heart drives av ett samarbeid mellom avholdsmusikere i flere land, inkludert Norge, Sverige, Storbritannia og USA. Vi er non-profit, det vil si at all hjelp i skrivende stund er frivillig, og basert på kontaktnettverk.

— Vi hjelper musikere gjennom å ta i mot samtaler på telefon, henvendelser på e-mail og driver førstehjelp og veiledning på denne måten, sier Ida Maria.

Rock Heart har en vennskapsorganisasjon i MusiCares, som ligger under Grammyorganisasjonen i USA, ifølge Ida Maria, som ønsker et samarbeid med Spellemann i Norge og Kulturdepartementet.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

— Bransjens tilstedeværelse lik null

Ida Maria mener at problemer knyttet til alkohol og rus ”definitivt er til stede” i norsk musikkbransje, og at alkoholisme og rusavhengighet er tabubelagt både blant musikere og ellers i samfunnet.

— Derfor ønsker jeg å tilrettelegge for muligheten til å søke konfidensiell hjelp. Mange som sliter med dette problemet kan ha fordommer og være usikre på hva det vil si å være avhengig, og det finnes også mange fordommer knyttet til alkoholisme, mytologier knyttet til rock spesielt, og mangel på informasjon der ute, mener hun.

Følg Ballade på Twitter

Ida Maria ønsker ikke å bruke et ord som drikkepress.

— Alkoholisme er en progressiv sykdom som rammer mennesker uansett alder, kjønn, status. Wikipedia opplyser om at lidelsen er preget av tvangsmessig og ukontrollert forbruk av alkohol, til tross for negative effekter på helsen til den som drikker og på vedkommendes sosiale relasjoner og status. Alkoholisme er, som andre former for stoffavhengighet, definert som en sykdom som kan behandles.

— Når det gjelder den norske musikkbransjens tilstedeværelse på dette området, så vil jeg si at den er lik null, og dette håper jeg Rock Heart kan være med på å forandre, sier Ida Maria.

Rock Heart har denne siden på Facebook. 13. oktober arrangerer Norsk Rockforbund paneldebatt om alkoholforbruk i norsk musikkliv.