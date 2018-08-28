Forslag om å legge ned støtteordningen for kirkemusikk møter motstand
MFO frykter den kirkemusikalske aktiviteten vil tape.
Kulturrådet har foreslått å legge ned støtteordningen for kirkemusikk, skriver Vårt Land (abo.). Ordningen som ble opprettet i 2005 har fordelt omtrent ti millioner kroner øremerket kirkemusikalsk aktivitet. Det er denne øremerkingen som nå kan falle bort.
Dette får Musikernes fellesorganisasjon (MFO) til å reagere. De ble ifølge Vårt Land informert om forslaget om nedleggelse av ordningen på et møte sist uke.
– Jeg er redd den kirkemusikalske aktiviteten vil tape, når midlene flyttes over i den store potten av arrangementsstøtte til alle grener av musikken, sier Anders Hovind, nestleder i MFO til Vårt Land.
Han trekker også frem at ordningen i sin nåværende form blant annet åpnet for et utstrakt samarbeid mellom lokale amatørkor og profesjonelle krefter. Fremover vil det kun gis tildelinger til sistnevnte.
– Når pengene skal forvaltes i den store potten for arrangementsstøtte, er jeg redd for at kirkemusikken vil tape. Det begynte med at det egne fag-utvalget som vurderte søknader om kirkemusikk ble nedlagt, og overført til Utvalget for arrangementsstøtte. Det var tydeligvis et ledd i utfasingen av hele ordningen. De signalene vi fikk nå tyder på at nedleggelsen vil bli vedtatt på neste møte i slutten av september, sier Hovind til Vårt Land.
Seksjonsleder for musikk i Kulturrådet, Agnes Kroepelien, bekrefter overfor Vårt Land at utvalg og råd skal behandle en mulig omlegging av kirkemusikkordning. Kulturrådet vil imidlertid ikke kommentere saken utover en forskringing om at rådet vil gå i dialog med kirkemusikkmiljøene, sentrale organisasjoner og andre berørte parter om omleggingen, og kommunisere nye søkemuligheter i god tid før eventuelle endringer iverksettes.