Borealis drar i gang ny runde av mentorprogram

Slik vil festivalen løfte nye komponistnavn på sin 2027-versjon.

Samtidsfestivalen kjører ny runde av Borealis Ung Komponist (BUK), skriver Borealis i sitt nyhetsbrev.

Borealis Ung Komponist har siden 2017 tatt opp 20 musikkskapere. Borealis skriver at programmet har bidratt til et rikere og mer levende musikkmiljø på Vestlandet og nasjonalt, ved å løfte frem nye stemmer i eksperimentell musikk.

– Vi er glade for å kunne fortsette prosjektet i sesongen 2026/27. Vi ser etter fire allsidige musikkskapere i startfasen av sin komponistkarriere, som ønsker å videreutvikle sine kompositoriske ferdigheter gjennom deltakelse i mentorprogrammet. Programmet varer fra september 2026 til mars 2027, og avsluttes med urpremiere av verkene under Borealis 2027, heter det i omtalen.

Piyawat Louilarpprasert (TH), Viola Yip (HK/DE) og Sigurd Fischer Olsen (NO) er mentorene for de kommende BUK-deltakerne. Sori Trio er musikerne som vil spille urpremiere av verkene på Borealis 2027.