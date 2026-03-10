Et stilnet fuglefjell åpner festival.

Klagesanger til fuglefjellet som mista stemmen: Årets Borealisfestival åpner med en musikk- og scenekunstforestilling, der bilder og lydlandskap lar publikum oppleve historien til det urgamle fuglefjellet, Vedøya (Røst). Onsdagens urpremiere er utsolgt, men tirsdag åpner de for noen publikummere på generalprøven. Det opplyser festivalen til Ballade.

Fuglefjellet Vedøya var en gang en av Nord-Europas mest tallrike hekkekolonier for sjøfugl. I fjellets storhetstid ble landskapet fylt med øredøvende kakofoni fra hundretusener av krykkjer, lundefugler, lomvier, polarlomvier og alker. At dette unike stedet en dag skulle stilne, var utenkelig, skriver Borealis på sine nettsider. Likevel skjedde det – våren 2019 hekket krykkjene for aller siste gang, og det larmende livet tok slutt for alltid. Siden har stillheten sakte spredd seg over hele Røst-øylandskapet.

Multikunstner Elin Már Øyen Visters mangeårige kunstneriske forskningsprosjekt Soundscape Røst bringer lyden av det stille fuglefjellet. Vister har jobba med denne økologiske katastrofen siden 2010, og er kunstnerisk ansvarlig for en rekke bidragsytere inn i produksjonen. Onsdag er urpremieren på Cornerteatret.

Borealis starter tirsdag tiende mars, og er en årlig norsk festival for eksperimentell musikk i Bergen. En lang rekke kulturinstitusjoner i Bergen står bak festivalen.

Programmet inkluderer også navn som Camille Norment, Benedicte Maurseth/Håkon Mørch Stene, Tøyen Fil & Klafferi samt en rekke andre. Flere av forestillingene er skrevet til eller blir å oppleve for første gang på festivalen, og noen av dem har dessuten temaarrengement med undertittel «varmere våtere villere».