VG vil vite hvor mye du drikker

I en ny spørreundersøkelse oppfordres GramArt-medlemmer til å skrive detaljert om alkohol- og narkotikaforbruket i musikkmiljøet. VG tok initiativet til undersøkelsen.

“I hvilken grad opplever du bruk av medikamenter og narkotiske stoffer i miljøet som et problem?”, spørres det GramArts nye musikerundersøkelse. Like nedenfor oppfordres den som svarer på undersøkelsen til å utdype svaret, eventuelt si mer om alkohol- og tobakksforbruk. Undersøkelsen ble sendt ut til GramArts medlemmer i går.

— Det er mye her jeg stiller meg kritisk til. Ikke minst at dette kommer fra en organisasjon som også tilbyr sine medlemmer forsikringspakker. Hvorfor skal de da sitte med informasjon om bruk av alkohol og tobakk blant sine medlemmer? Ønsker de å tilby røykeavvendingskurs eller billigere treningstilbud på SATS? spør John Vinge.

Spøken er ikke så langt fra sannheten.

Vil avkrefte mytene

— Vi ønsker å avlive myten om musikkbransjen, den som sier at artister røyker og drikker så mye. Å være artist i dag er kjempetøft, man må stå på det man kan. Da er det ikke slik at man kan leve ut mytene, sier Elin Aamodt, leder i GramArt.

— Hva om det viser seg å være motsatt, og dette blir slått stort opp i VG – vil det kunne påvirke forsikringspakkene dere tilbyr deres medlemmer?

— Kommer det frem veldig høye tall i motsatt favør, kan vi kanskje satse mer på å motivere til å gå på SATS og den slags. Det vil uansett ikke påvirke forsikringsordningene våre i det hele tatt, absolutt ikke. Funnene skal brukes til det beste for våre medlemmer. Vi tror at det å synliggjøre hvordan det er å leve som artist, vil være til gagn for dem.

VGs initativ

Undersøkelsen utføres i samarbeid med VG, og inkluderer at man enten sier ja eller nei til å bli kontaktet av avisen når de skal lage saker ut fra funnene.

— Artistenes levevilkår er jo nylig også undersøkt av telemarksforskning, så hvorfor ber Gramart om en ny undersøkelse nå? Dette er utformet som en «undersøkelse» i regi av en medlemsorganisasjon som åpenbart ikke har journalistiske motiv, sier Vinge, som reagerer på samarbeidet mellom tabloidavisen VG og interesseorganisasjonen GramArt.

Aamodt forteller at det er VG som har tatt initativ til undersøkelsen.

— Vi har samarbeidet med andre medier før, blant annet med Dagens Næringsliv. Denne gangen jobber vi med VG for å kunne nå ut bredt til befolkningen om funnene. VG gjør slike brukerundersøkelser blant ulike typer yrkesgrupper, så det var naturlig for dem å ta kontakt med oss når de ville undersøke musikere.

— Dere er ikke redd for at det kan slå helt feil ut? Skandaleoppslag om fyll og narkotika, med GramArt som avsender?

— Nei. Det viktige her er at undersøkelsen er helt konfidensiell og anonym. Misbruk av alkohol og narkotika kan være et problem for mange. At vi får informasjon om det, kan det hjelpe oss å sette fokus på det og iverksette riktige tiltak.

Gjennomsiktig undersøkelse

Vinge, som også er stipendiat i musikk ved Høgskolen i Hedmark/Norges Musikkhøgskole, mener undersøkelsens anonymisering er veldig gjennomsiktig.

— Hvor vanskelig er det, hvis man var interessert i å vite for eksempel hvem jeg er? Mann, mellom 30 og 39 år, bosatt på Abildsø, vokst opp på Skedsmo, som i tillegg til å være musiker også er doktorgradsstipendiat. Lenger ut i spørreundersøkelsen blir man bedt om å opplyse om familiesituasjon, om sivilstatus og barn. Jeg er jo ikke interessant for VG, men endel profilerte artister hadde det jo vært spennende å ha litt mer juicy informasjon på. Hva med disse, for eksempel: Mann over 50 år, oppvokst i Sauda, bosatt i Lier kommune? Eller mann under 40 år, oppvokst i Vinje kommune, bosatt på Lambertseter? Eller kvinne på cirka 30, bosatt i Oslo, oppvokst på Lørenskog?

Aamodt sier at ingen vil kunne spore svarene tilbake til det enkelte GramArt-medlem.

— Undersøkelsen skal være anonym, og den går ut til så mange at vi ikke ser dette som noe problem foreløpig. Men om det blir det, skal vi selvsagt ta det opp.