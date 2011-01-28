Goodbyespace

Noen som husker MySpace? Hva skjedde?

Det virker i grunnen ikke som om det er så lenge siden. Og det er det da heller ikke: Det var november 2007, og MySpace – eller Myspace, som nå er den offisielle skrivemåten – var i gang med å etablere en egen norsk side. Til å styre dette ansatte de Kristoffer Kinden Endresen, hvis hovedoppgave var, , ”å løfte frem lokalt innhold til andre Myspace avdelinger rundt om i verden, noe som vil gjøre det lettere for norske artister å gjøre seg bemerket”.

— Målet med dette er rett og slett å gjøre siden mer relevant og interessant side for norske brukere, løfte fram videoer, konserter, band, men også profilere internasjonale artister som er aktuelle i Norge, utdypte han.

Et og et halvt år senere var Myspace Norge historie.

Og det var, kan det se ut som, bare begynnelsen.

Kutter halve arbeidsstokken

For to uker siden gikk meldingen ut om at Myspace kutter halve arbeidsstokken på verdensbasis, til tross for flere forsøk på å styrke posisjonen, siste gang i oktober. Mer enn 500 ansatte sies nå opp for å ”gi selskapet en klar vei for opprettholdt vekst og lønnsomhet,” ifølge Myspace-sjef Mike Jones.

— Egentlig er jeg vel nesten mer overrasket over at det ikke har skjedd før, sier Kinden Endresen.

— De siste årene har de gått fra å være et sosialt nettverk, til kun å være en innholdsleverandør av musikk. Dermed har de også mistet det meste av den maktposisjonen de besatte på midten av 00-tallet.

— Er det nå på tide å skrive Myspace-nekrologen?

— Du skal aldri si aldri. MTV viste jo at det er mulig å redefinere seg, fra å være en toneangivende musikkanal til å satse blytungt på ulike realitykonsept. Så det kan gå, men du er på en måte nødt til å finne deg opp på nytt. Om Myspace har det i seg vet jeg ikke, sier Kinden Endresen, som trekker fram Ingrid Olava og Truls and the Trees som eksempler på artister den norske avdelingen jobbet med og løftet fram i løpet av tiden de eksisterte.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kristoffer Kinden Endresen. FOTO: Espen A. Eik

Ble uhipp

— Om ikke så mye Truls and the Trees, så i alle fall Lukestar, sier Truls Heggero, vokalist og låtskriver i begge bandene, sistnevnte også aktuelle med albumet ”Taiga” og påfølgende turne i slutten av februar.

— Lukestar har mer enn 300.000 treff på Myspace, men det er jo mye på grunn av forrigeskiva (”Lake Toba”, red.anm.), og fordi vi har gjort det ganske bra i utlandet med den. Nå er vi for så vidt fortsatt relativt aktive i forhold til å oppdatere profilen vår, men trafikken er på langt nær like stor lenger. I dag er det langt flere som besøker hjemmesida vår enn Myspace’n, sier Heggero.

— Jeg vet ikke, jeg har vel litt inntrykk av at siden ble litt uhipp i Norge, men at det ikke nødvendigvis er sånn overalt. Det er kanskje litt som med spillbransjen, at folk går lei og vil ha nye alternativ med regelmessige mellomrom. Jeg kjenner jo folk som allerede sier at de er ferdige med Twitter, forteller han.

Selv er han ikke helt der: Twitter og Facebook er i dag det foretrukne kommunikasjonsverktøyet for Lukestar når de skal forsøke å nå med musikken.

— Og for meg som spiller i band er det viktig å være der andre band er, og der fansen er. Det beste med disse sidene at de gir en helt annen mulighet til å aktivisere og kommunisere med fansen. Myspace var alltid et litt halvaktivt sted.

Lenge siden revolusjonen

Noe Kristoffer Kinden Endresen kjenner seg igjen i. Deri ligger mye av problemet til Myspace, sier han.

— Problemet har vært den økende konkurransen fra andre tjenester, og da særlig fra Facebook og streamingtjenester som WiMP og Spotify. Folk vil være der du kan finne musikk og alle vennene dine, noe man kan på Facebook. I tillegg har Myspace stått litt stille. De var tidlig ute med å åpne mot andre sider, som YouTube, noe som var en revolusjon den gangen. Nå kan alle det.

Ren bingo

Da nedleggelsen av den norske avdelingen var et faktum i mars 2009, reagerte musikkbransjen på nyheten med skuffelse. Til Dagbladet sa Jarle Savio, den gang digitalansvarlig i plateselskapet EMI: ”Samarbeidet med Myspace fungerte veldig, veldig bra, de har gjort en veldig god jobb for norske artister, og vi har kunnet tilby et stort publikum tilgang på vårt materiale. Dette kan bli langt mer vanskelig nå”.

— Og det fikk jeg helt rett i, sier han i dag, to år senere.

— Vi forsøkte å fortsette samarbeidet en stund, men det viste seg å være umulig når du ikke hadde en egen kontaktperson å forholde deg til, som kunne følge deg opp og som kjente til artistene og bakgrunnene deres. Vi prøvde, men det ble ren bingo, sier Savio, som likevel tror Myspace vil fortsette å eksistere som en enkel introduksjon til band også i overskuelig fremtid.

— Men du ser jo at mange artister er i ferd med å flytte over i andre samfunn, som SoundCloud og Reverb Nation. Facebook har derimot den ulempen – i alle fall foreløpig – at du ikke kan oppdage nye band der, kun de artistene du velger å følge eller de artistene disse igjen eventuelt måtte finne på å anbefale.

Ikke brukt på flere år

Lily Allen, Arctic Monkeys, Clap Your Hands Say Yeah: Eksemplene på band som har blitt oppdaget på Myspace er mange. På mange måter har det vært sidens fremste styrke, nemlig å vise fram de små, fortsatt ukjente artistene. Litt som by:Larm, med andre ord.

— Men nå skal det sies at artister selv melder seg på til oss og sender oss låter, heller enn at vi driver og leter rundt på Myspace, sier Joakim Haugland, bookingansvarlig for by:Larm.

— Men jeg driver jo også et plateselskap, Smalltown Supersound, og det er ingen hos oss som bruker Myspace. Eller som har gjort det på flere år, egentlig, sier Haugland.

Han tror folk rett og slett har gått litt lei av hele konseptet.

— Man skulle jo tro at de ville prøve å bli mer brukervennlige, men i stedet har de gått helt motsatt vei. Og har gjort det i mange år. Som det er nå, er MySpace ei side som bare henger og henger når du laster den, og som er full av rot. Og det er jo ikke det folk ønsker seg. Det eneste folk vil ha er en enkel musikkspiller med kommentarfelt.

— Myspace har vært til hjelp for mange mindre artister på veien mot gjennombruddet. Hvilke konsekvenser vil det ha for nystartede band og artister om siden skulle legge inn årene helt?

— Akkurat det tror jeg ikke man skal bekymre seg for. Det er nå en gang sånn at artister alltid har funnet nye måter å markedsføre og publisere musikken sin på, og det vil de fortsette med. Og som det er nå fungerer de uansett bare som et slags visittkort for artistene, sier Haugland.

Ingen dramatikk

Even Sandvold Roland (20) er kommunikasjonsrådgiver i, eh, kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese, og en hyppig benyttet foredragsholder når det kommer til temaet sosiale medier. Heller ikke han ser for seg dramatiske konsekvenser av en eventuell Myspace-nedleggelse for dagens artister.

— Artister og band som i dag bruker Myspace som markedsføringskanal må finne nye steder å møte publikum. Først og fremst må de slutte å fokusere på Myspace som hovedkanal. Fremtidens artister, management og plateselskap er nødt til å være utrolig dyktige innen digital kommunikasjon for å kunne overleve.

Sandvold Roland mener Myspace har flere utfordringer foran seg om de ønsker å leve videre.

— Per dags dato kan de ikke tilby noen verdens ting som gjør dem bedre enn en gjennomsnittlig nettside. Myspace har ingen «killer features», slik for eksempel Facebook kobler deg opp mot hele nettverket ditt, last.fm skjønner hva slags musikk du liker, eller YouTube kan by på det meste av videoinnhold raskt og enkelt. Det er dessuten ganske utydelig hvilken funksjon tjenesten egentlig skal ha i livene våre, sier han.

Honningbarna på Hulen. FOTO: Hans-Knut Sveen

Barna er for unge

Nylig ble Honningbarna kåret til Årets Urørt 2011. Uten å ha lagt ned veldig mye arbeid i å oppdatere Myspace-profilen sin.

— Ja, alt for lite egentlig. Manageren gir oss litt tyn for det, ler Edvard Haraldsen Valberg (18), vokalist og cellist i bandet.

— Selv om vi er der. Og det er jo den sida som er lettest å finne hvis du har til lyst å høre Honningbarna. Men det er nok som andre var inne på, at Myspace fungerer mest som et visittkort. For oss har det liksom aldri vært en ordentlig arena for å markedsføre musikken vår. Vi er nok for unge, og bruker andre kanaler, som Facebook.

— Ville du ha savnet Myspace?

— Jeg tror vel ikke det er så mange artister som ville mista nattesøvnen dersom tjenesten en dag ikke fantes lenger. Men klart, sier han.

— Den har vel en slags nostalgisk verdi for mange.