Ballade video: Årsbeste 2025

Tolv glimt fra en påbegynt virkelighet.

Vi har her plukket ut en video per måned for musikkåret 2025. I løpet av året presenterte vi rundt 340 norske videoer og konsertopptak, litt mer enn året før. Alle sammen finner du som vanlig i det store arkivet vårt, som du gjerne må gå på skattejakt i.

Dette var ellers året da Ballade feiret 25 år på nettet. Vi fortsatte samtidig vårt hyggelige samarbeid med Parkteatret i Oslo, med både live-intervjuer, mini-konserter og videovisninger.

Vi har som vanlig funnet frem noen av høydepunktene fra året vi har lagt bak oss. Vi kunne gjerne ha trukket frem flere, men har valgt å presentere et slags musikalsk og visuelt tverrsnitt av våre ukentlige spalter og spesialutgaver.

Neste uke er vi tilbake med en vanlig utgave av denne spalten.



UGRESS: Loungemeister (Regi: Gisle Martens Meyer)

I januar møtte vi Bob Junior, Vaarin, Madeleine Buer, Ugress, Joddski & Salvador Sanchez, Simon Moholt, Hornorkestret, Kaasa, Peer Gynt, Convincing CleArity, Oakland Rain, Sivert Høyem, Tor Kvammen, Intertwine, Pine Lake, Kåre Indrehus, Rule Of Two, TLÖN, Gouldian Finch, Thom Hell, Y Is Nature, Thee K-Otics, Egil Olsen, Magnus Berg, Therese Ulvan, Midtlivskrise og Golfklubb.

På Parkteatret intervjuet vi den ferske artisten Uniah, sammen med fotograf Eira Busengdal.



MOTORPSYCHO: Stanley (Tonight’s The Night) (Regi: Arild Østin Ommundsen)

Februar-videoene våre omfattet Motorpsycho, Skyggebror, Tor Kvammen, Øy, FLUS, Boblebad, Melisha, Henrik Wilhelm Wilhelmsen, Sivert Høyem, Håvard Bilsbak, Møster!, Vegar Vårdal, Flammeplaster feat. Fetisha Williams, Monzie Blue, Klossmajor, Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn, 2AM-DM, SayWhat, The Young Mothers, Warduna, Maktkamp, Vaarin, Anders Wyller, Sweetheart med Nils Petter Molvær, Utan Dom., Henning Andersen, Rule Of Two og Høvding.

Månedens artist hos Parkteatret var Egil Olsen, som både spilte konsert og presenterte sin nyeste video, regissert av Tor Eivind Follestad og Robin Værøy Godø.

ANDERS WYLLER: Det vil ende i tårer (Regi: Christina Haga Ommestad, Karl Thomas)

I mars sjekket vi blant annet ut Kristine Hovda, Djerv, Nicholas Sillitoe, Bjørn Riis, Emil Kárlsen, Kenny Kreger, Julie Bergan, Honningbarna, Moddi, Don Juan Dracula, King Hüsky, Earth Moon Transit, Tor Kvammen, Kyra Snø, Heartland Countrytrio, Markella, Marie Sahba, Adam Douglas, Iris Caltwait, Intertwine, Barren Womb, ARV, brenn., Paul-Ronny Angel, Beranek & EL/NeUe, Ingvild Austgulen, Nordlys, Celiin, Brooke Sharkey og Afargang. Samt en fem låters mini-konsert med Sweetheart.

Til Parkteatret kom Solveig Sørbø og Hans Petter Mæhle, som snakket om den nye operaen «Heroin Chic». Rockemusiker Henning Andersen spilte utvalgte låter, og presenterte en fersk video med regissør Leo Cittadella.



REBEKKA GARDEN: Vegger av tekst (Regi: Mari Ørstavik)

I april besto menyen av Rebekka Garden, Djerv, Röyksopp med Fever Ray, Rule Of Two, Per Gisle Galåen, De Press x 2, Ingrid Lingaas Fossum, Kristine Hovda, Hanne Leland, Smerz, Embla Maria, Aurora, Julie Bergan, Tor Kvammen, Louilexus, Egil Olsen, MÍO, Terravia, Vegar Vårdal, Rebekka Karijord, Ora The Molecule, Don Juan Dracula, Gunerius & Verdensveven, Rimmslimm, Simon Moholt, Chris Eriksen og Statsmenn. Samt en fire låters minikonsert fra øvingslokalet med Harald Lassen og bandet hans.

Denne gangen var Paul-Ronney Angel musikalsk gjest på Parkteatret, mens regissør Mari Ørstavik snakket om sitt samarbeid med artisten Rebekka Garden. Dette ble for øvrig sesongavslutning for året.



HONNINGBARNA: Heute ist mein Tag (Regi: Sander August Dahl)

Vi feiret mai måned med Honningbarna, Nicholas Sillitoe, Hiccup Heart, Marie Klåpbakken, KingSkurkOne & Chingo, Coucheron, Stig Brenner, Arif Murakami & May, SA_G, Gaahls WYRD, Anders Buaas, Beglomeg, Valkyrien Allstars, Real Ones, Superslow feat. Emma Putnam, Mirage, Ruben Magnus, Von August og Tor Kvammen.

Og videre med Beharie, BLKSTD, Mayflower Madame, Din Våte Drøm, Vidar Furholt, Paulin Voss, Roar Dons, Naeon Teardrops, Anders Buaas med Tanya Wells, Blue River, Nonne, Slug Boys, Highasakite feat. Miriam Bryant, Alan Walker og King, Maja Ratkje, Sigurd Ytre-Arne og Torstein Slåen, Lonely Crowd, Nylenda x 2, Fig Tape, Afargang, Død Drøm, Manuela Hofer x 2, Jenny Hval og Thea Grant.



DIRTY OPPLAND: Oppland Camping (Regi: Pål Ivar Finnkroken, Marius Sørgjerd)

I juni presenterte vi ti av bidragene til årets musikkvideo-program under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det inkluderte Y Is Nature, Rambow feat. Arif Murakami, Unge Obi, Sanyu, Ary, Slomosa, Doif, Oscar Blesson & L.U:N.A., Maria Hverven og To Små Bulgarere.

Videre dukket det opp videoer med Levina Storåkern x 2, St. Niklas, Quarter Wolf, Hamstermann, El Cartel, Therese Ulvan, Storm & Fixation, Ole Evenrud og Henning Kvitnes, Dirty Oppland, Real Ones, Erik Lukashaugen, Pistol & Bart, Vilde Tuv, Markella, Carl Petter og Johannes Opsahl, Roggen/Nyhus, Rule Of Two, Håndgemeng, Sturle Dagsland, Terminal og Simon Moholt & Pilgrim.



LIVE MARIA ROGGEN, INGFRID BREIE NYHUS og SIGURD YTRE-ARNE: Listening for the (un)romantic

Så ble det omsider juli, der vi egentlig hadde sommerferie. Men vi viser gjerne et utdrag av det store og interessante prosjektet Listening for the (un)romantic, som var det første vi viste da ferien var over. Her var det Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus som sto for konsept og gjennomføring, mens Sigurd Ytre-Arne filmet.

Alle de åtte episodene kan du studere nærmere her.



BENEDICTE MAURSETH: Sommarbeite (Kieran Kolle, Beth Madeley, Dionisia Fjelldalen)

I august kom vi ellers nokså sent i gang, men rakk å presentere ferske og fine videoer med Vibeke Saugestad, Jimi Somewhere Ft. Alann8H, 2AM-DM, May, Gundelach, Real Ones, MÍO, Årabrot, Benedicte Maurseth, Veps, Ida Stein, Fig Tape, Henry Oak, Kristine Hovda, Eplehagen og Hopalong AKA.



ÅRABROT: Of Darkness And Light (Regi: Corentin Schieb)

September var den måneden Ballade kunne feire et kvart århundre på nettet. Den bød også på møter med Vilde Tuv, Rebekka Garden, Thea Grant, Anna Of The North, Ingrid Jasmin, Rule Of Two, Sverre Smed, Uaar, Martin Hagfors med Tuva Syvertsen, Violet Road, Ole Kirkeng, Moreller, Les Dunes, Sad Chloë, SoftSun x 2, Himmelleite, Sassy 009, Mikoo, Date of Birth, Sara Fjeldvær, Anna of the North, The Orchestra!, Kåre Indrehus og White Trash Blues Band.

Og videre: MIIA, Lonely Crowd, Eir, Kenneth Lien & Center of the Universe, Hedda Aronssen, Ember og Mikoo. Dette I tillegg viste vi en stor spesialutgave med Årabrot, som du kan se nærmere på på denne lenken. Denne utgaven inluderte også to større dokumentarfilmer.



NIILAS: Crossroads (Regi: Lea Meyer)

I oktober fortsatte vi feringen av 25 år med Ballade på nett, blant annet med samtaler, debatt og musikk på en åpen festaften på Kampen Bistro i Oslo.

Det ble ellers ferske videoer med Meadows & IO, Emmerhoff & The Melancholy Babies, Yesterdaze, Fred Stranger, Susanna, Ea Othilde, Marthe Halvorsen, X-Pleasure, Ragnhild og, Humle, Vidar Furholt, Døssi, Alle Gode Ting, Quarter Wolf, Charlie Watts International og Nilsen’s Southern Harmony.

Andre bidrag inkluderte Sassy 009, Iris Caltwait, Emmerhoff & The Melancholy Babies, Les Dunes, Torgeir Waldemar, Anna Of The North, Neon Ion, Seigmen, Jørgen Nordeng med Torgeir Waldemar, Nonne x 2, Nothing Personal x 2, MIIA og Gothminister. Samt Niilas, som sammen med regissør Lea Meyer ble kåret til Årets norske musikkvideo under BIFF.



UNIAH: Hallucia (Regi: Una Aurora Venås)

I november fant vi frem vintergarderoben med Anna Soleil, Lariel, Ole Martin Huser-Olsen, Simon Moholt & Pilgrim, Torgny Amdam, Julie Bergan, Rule Of Two, Kai Kidd And The City Of Pain, Vegar Vårdal, Alessandra, Lisa Dillan, Airbag, Hedvig Mollestad Trio, Leknes & The Layoffs x 2 og Gunerius.

Uniah, Sikade, Nadia Essah, Åsmund Nesse, Død Drøm, Gluecifer, Thea Grant, Mari Boine, Hanne Tveter, Helene Bøksle, Charlotte Qvale, Sassy 009, Ilkama, Jenny Berger Myhre & Opuntia. Og en times konsertfilm med Datarock. (31)

Vi la også ut et eget intervju med musikeren Andreas Kregnes Hansen, som da hadde vært kreftsyk et års tid. Med videoen til «?Corporel», filmet av Morten Minothi Kristiansen, ønsket perkusjonisten å gi noe tilbake til samfunnet.



UTAN DOM.: Fairytale of Greåker (Regi: Rino Skarpnord)

I desember kom som vanlig julesangene. Men også en hel del annet. For denne spalten inkluderte det Utan Dom., Mari Boine, Hedda Aronssen, King Hüsky, Bastian, Torgny Amdam, Gothminister, Frode Barth, Flexi Aukan og Brynjar Hoff, Anne Sandøy, Misty Coast, Oakland Rain, Luke Elliot, Lonely Crowd, Geir Sundstøl, Thea Wang, Tomora, Marqide, Ea Othilde, Les Faux Coupes og Vreid.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 296 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden. .

