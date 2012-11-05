– Bare et ledd i prosessen

Hans Petter Haaland i Haaland, Eidsvåg og Strøm mener det er viktig å gjøre promotering i forkant av strømmetjenestene.

Selskapet Haaland, Eidsvåg og Strøm arbeider med markedsføring og promotering av artister som Kaizers Orchestra, Jonas Alaska og Karpe Diem. Men selskapet bruker lite betalt markedsføring. De annonserer også sjelden direkte gjennom strømmetjenestene.

Les også:

Daglig leder Hans Petter Haaland mener det er begrenset i hvor stor grad man kan skape oppmerksomhet på denne måten.

– Min holdning er at promoteringsjobben ligger i forkant av strømmetjenestene. Å sørge for å være synlig når folk går inn og leter er én måte å gjøre det på. En annen måte er å bruke andre medier og digitale kanaler. Som regel er det en sum av flere ting som avgjør om du lykkes eller ikke.

Utnytter entusiasmen

Haaland understreker at selskapet har et positivt syn på strømmetjenestene. Han tror uansett ikke at det nytter å stritte mot utviklingen.

Når selskapet likevel ikke annonserer gjennom strømmetjenestene i særlig stor grad, handler det ikke om et høyt prisnivå eller motvilje mot mediet, men snarere at selskapet konsentrerer seg om å skape et samspill mellom fans og medier.

– Sosiale medier er ekstremt viktig. Der kan man utnytte en entusiasme blant publikum som sprer seg på en sunn måte. Strømmetjenestene er et ledd i denne prosessen, sier han.

Virus som lansering

Haaland, Eidsvåg og Strøm har stått bak flere uortodokse lanseringer. Førstesingelen til det forrige albumet til Kaizers Orchestra, «Hjerteknuster», ble for eksempel ledsaget av en coverlåtkonkurranse på P3 Urørt.

I september kom appen Kaizervirus som ga tilgang til låter fra albumet «Violeta Violeta Vol. III.». Selve albumet kom ut i begynnelsen av november på Petroleum Records.

Haaland, Eidsvåg og Strøm sto bak idéen, som ble videreutviklet i samarbeid med reklamebyråene Anorak og Notch. I tillegg til musikken fikk brukerne makten til å bestemme når låtene og albumet skulle gjøres tilgjengelig gjennom radio, salg og streaming. Foreløpig har appen blitt lastet ned 60.000 ganger.

Haaland understreker at hver lansering og kampanje selskapet gjør må passe det enkelte prosjektet. Både artistens karriéresituasjon, fanbase, mål og uttrykk er sentrale spørsmål.

– Det er viktig å skape oppmerksomhet på rett måte. Vi ser ikke på markedsføring som stunt. En god idé skal skape mer enn et lite blaff, sier Haaland.