Bransjen

– Bare et ledd i prosessen

Publisert
05.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Hans Petter Haaland i Haaland, Eidsvåg og Strøm mener det er viktig å gjøre promotering i forkant av strømmetjenestene.

Selskapet Haaland, Eidsvåg og Strøm arbeider med markedsføring og promotering av artister som Kaizers Orchestra, Jonas Alaska og Karpe Diem. Men selskapet bruker lite betalt markedsføring. De annonserer også sjelden direkte gjennom strømmetjenestene.

Daglig leder Hans Petter Haaland mener det er begrenset i hvor stor grad man kan skape oppmerksomhet på denne måten.

– Min holdning er at promoteringsjobben ligger i forkant av strømmetjenestene. Å sørge for å være synlig når folk går inn og leter er én måte å gjøre det på. En annen måte er å bruke andre medier og digitale kanaler. Som regel er det en sum av flere ting som avgjør om du lykkes eller ikke.

Utnytter entusiasmen

Haaland understreker at selskapet har et positivt syn på strømmetjenestene. Han tror uansett ikke at det nytter å stritte mot utviklingen.

Når selskapet likevel ikke annonserer gjennom strømmetjenestene i særlig stor grad, handler det ikke om et høyt prisnivå eller motvilje mot mediet, men snarere at selskapet konsentrerer seg om å skape et samspill mellom fans og medier.

– Sosiale medier er ekstremt viktig. Der kan man utnytte en entusiasme blant publikum som sprer seg på en sunn måte. Strømmetjenestene er et ledd i denne prosessen, sier han.

Virus som lansering

Haaland, Eidsvåg og Strøm har stått bak flere uortodokse lanseringer. Førstesingelen til det forrige albumet til Kaizers Orchestra, «Hjerteknuster», ble for eksempel ledsaget av en coverlåtkonkurranse på P3 Urørt.

I september kom appen Kaizervirus som ga tilgang til låter fra albumet «Violeta Violeta Vol. III.». Selve albumet kom ut i begynnelsen av november på Petroleum Records.

Haaland, Eidsvåg og Strøm sto bak idéen, som ble videreutviklet i samarbeid med reklamebyråene Anorak og Notch. I tillegg til musikken fikk brukerne makten til å bestemme når låtene og albumet skulle gjøres tilgjengelig gjennom radio, salg og streaming. Foreløpig har appen blitt lastet ned 60.000 ganger.

Haaland understreker at hver lansering og kampanje selskapet gjør må passe det enkelte prosjektet. Både artistens karriéresituasjon, fanbase, mål og uttrykk er sentrale spørsmål.

– Det er viktig å skape oppmerksomhet på rett måte. Vi ser ikke på markedsføring som stunt. En god idé skal skape mer enn et lite blaff, sier Haaland.

Relaterte saker

Illustrasjon mynt

– Et skattekammer for små artister

Strømmetjenestene gir nye muligheter for mindre artister, mener en av hjernene bak landets første livekonsert på Spotify. – For dyrt...

Foredrag MINK

Rock City-sjefen maner til nytenkning

– En del artister og plateselskaper er ikke bevisste nok på arbeidet som må til for å gjøre musikken tilgjengelig,...

Flere saker

Paul Ronney Angel

Ballade og Parkteatret inviterer: Gratis konsert og videovisning – Sesongavslutning!

Søndag 27. april viser vi aktuelle musikkvideoer på Parkteatret i Oslo, med Paul-Ronney Angel som spillende gjest. Få med deg...

Ole Paus, Kari Bremnes, Anne Grete Preus og Åse Kleveland (leder av prisutvalget). Foto: Sara Rose

Anders Jahres Kulturpris til Anne Grete Preus, Kari Bremnes og Ole Paus

Prisen deles ut i Universitetets aula i Oslo i september.

Tøyen Fil og Klafferi. Fra venstre Hanne Rekdal, Tove Margrethe Erikstad, Kristine Tjøgersen og Eira Bjørnstad Foss

Tøyen Fil og Klafferi – Botanisk Hage

PLATEMELDING: På Botanisk Hage, Tøyen Fil og Klafferi sitt debutalbum, finn du musikk og lydar som vekkjer sansane opp frå...