– Et skattekammer for små artister

Strømmetjenestene gir nye muligheter for mindre artister, mener en av hjernene bak landets første livekonsert på Spotify. – For dyrt å annonsere, kontrer nyoppstartet selskap.

LidoLidos livekonsert på Spotify i slutten av mai var den første i sitt slag i Norge. Intimkonserten kom i stand da Starcom skulle lage en ny kampanje for såpeprodusenten Asan. Konserten var et samarbeid mellom Starcom, Anorak, Sporify, Universal og Media Lab.

– Målet var å skape involvering, både gjennom å få bidrag til konkurransen i forkant, seere underveis og reaksjoner i sosiale medier i etterkant. Det lyktes vi godt med. Det var nesten 4500 som så streamen live, sier kreativ leder i mediebyrået Starcom Tone Helene Angsund.

Les også:

– Et skattekammer

Angsund tror det finnes markedsføringsmuligheter også for artister uten et bredt og etablert publikum.

– Strømmetjenestene er et skattekammer for artistene. En av de tingene som er fantastisk med strømmetjenestene er nettopp at det gir nye muligheter også for små artister. Man kan søke seg frem til og få anbefalt musikk for venner. Spotify har også reklamebannere tilrettelagt for artistene, sier kreativ leder Tone Helene Angsund i Starcom.

Tror på lang hale

Bent Ivar Depui Tversland driver Ghost Town Artist. Det nyopprettede selskapet arbeider med promotering, booking og artistutvikling innen sjangerne rock, metal og americana.

Tversland formidler norske artister som ennå ikke har slått igjennom.

– Vi jobber i all hovedsak mot en målgruppe på 18-35 år og vi ønsker å fokusere på strømmetjenestene så mye som mulig. De blir bedre og bedre tilrettelagt og vi ser også at salgsinntektene øker, sier han.

Tversland tror at «long tail»-prinsippet – som grovt fortalt går ut på at breddemarkedet vokser i digitale medier – i høyeste grad vil slå ut innen strømmetjenestene.

Mener strømmeannonser er dyre

Men da Tversland nylig kontaktet Spotify for å finne ut av annonseprisene viste det seg at ingen av annonsepakkene kostet mindre enn 25.000 kroner. Tversland mener denne summen er for høy.

– Jeg tenker at multiene sitter på mye makt. De velger en så høy pris at de i realiteten utkonkurrerer de uavhengige.

– Deler du oppfatningen om at strømmetjenestene kan være et skattekammer for nisjeartistene?

– Det er ikke dette vi tjener penger på i dag. Det er gjennom vanlig promotion til radio, tv og aviser vi skaffer oss et større publikum. Men for meg som driver enkeltmannsbyrå blir lisensen som jeg låner mine fremtidige inntekter.

Les også:

– Et marked for alt

Tversland mener villighet til å gjøre kommersielle stunt og sponsorjobber avhenger av sjanger.

– Nå er mine band opptatt av å beholde «et godt navn.» Det er viktig, særlig i metalkategorien. Men hvorfor ikke? Det er selvsagt en jantelov i Norge som man ikke slipper unna, men synliggjøring er viktig.

Han påpeker også at forekomsten av apper gjør det fullt mulig å finne et nisjepublikum gjennom strømmetjenestene.

– Det er et marked for alt, hvis du finner den riktige etterspørselen.