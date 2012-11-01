Virvler opp motsetninger

INNLEGG: Musikkbransjen må ta gamle diskusjoner på nytt i møte med strømmeutfordringene, mener Erik Hillestad.

Strømmedebatten virvler opp igjen gamle diskusjoner i musikkbransjen: Interessemotsetninger mellom multi-selskaper og uavhengige, dragkampen mellom utenlandsk og norsk, prioriteringer mellom mainstream og bredde, vekting av nytt og gammelt, etablert og debutant.

Det digitale paradigmeskiftet krever at vi tar alle disse diskusjonene fram igjen for å skape forutsetninger for livskraft, nyproduksjon, kvalitet og bredde i fremtiden.

Forbedringer vil gjøre strømming mer interessant

Det er kjempefint at WiMP har planer om å invitere til samtaler om strømming-modellen. Vi tar med glede del i slike møter. Strømming er et verktøy som mange lyttere har sluttet seg til, men bare dersom den forbedres på lydkvalitet, pris og fordeling og vil den kunne bli en interessant modell for mye musikk i fremtiden.

Men å presentere oss som er kritikere av den nåværende modellen som noen som krampaktig holder på CD-formatet er villedende, for vi er aktive i utviklingen av alternative digitale, bærekraftige distribusjonsformer som nedlastning i mange formater.

I tillegg tror vi at LP og CD vil eksistere i overskuelig tid, side om side med de digitale plattformene. Og vi imøteser med glede en strømmemodell som virkelig fungerer.

For billig

WiMPs leder Per Einar Dybvik antyder at det er opp til hvert selskap å fordele strømmingsinntektene i henhold til modeller som er foreslått av bl.a. Susanna Wallumrød. Men det er det samme som å si at en skokk med lillebrødre må omfordele noen smuler av kaka mens fire storebrødre kan gasse seg med de stykkene som monner.

Hovedproblemene er at prisen for tjenestene i utgangspunktet er for billig, at selve skinnegangen i systemet belønnes for høyt i forhold til de som leverer innholdet, samt at strømming av eldre utgivelser fra gigantkatalogene til de multinasjonale selskapene får en alt for stor del, på bekostning av det nye som skapes i det norske miljøet.

Erik Hillestad er daglig leder i plateselskapet Kirkelig Kulturverksted.