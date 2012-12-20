– Et «pit stop» for norske artister

Nyansatt direktør Kathrine Synnes Finnskog håper Music Norway kan samle erfaringer som hever eksportkompetansen for hele bransjen.

I går ble det kjent at Kathrine Synnes Finnskog blir direktør for den nye organisasjonen Music Norway.

Organisasjonen, en sammenslåing av MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN), starter offisielt opp 1. januar, og skal ha som mål å profilere og legge til rette for eksport av norsk musikk til utlandet.

Synnes Finnskog har mange års erfaring fra musikkbransjen. Hun startet managementselskapet Bpop i 2002, som senere slo seg sammen med Mentometer, og Bpopmentometer ble et av landets største management- og bookingbyråer.

Synnes Finnskog satt også i styret for Music Norway, som ble opprettet sommeren 2012, men trakk seg i oktober, etter at hun bestemte seg for å søke direktørstillingen.

Naturlig «pit stop»

Det har vært mange forventninger rundt hva den nye organisasjonen skal gjøre.

– Music Norway skal sette en ny standard for norsk musikkeksport, sier Kathrine Synnes Finnskog.

– Vi skal lage en god strategi for internasjonal profilering og eksport av norsk musikk til utlandet. Målet et at Music Norway blir et slags naturlig «pit stop» der vi kan bidra med kompetanse for de med en internasjonal ambisjon. Vi skal kontinuerlig evaluere internasjonal satsing så vi kan bli bedre og for å holde fokus på en næringsrettet kulturpolitikk.

— Ikke minst så det er viktig at vi først snakker med bransjen selv om sine faktiske behov, og lage en tilgjengelig organisasjon som oppleves som viktig for alle som vil leve av å jobbe med musikk. Vi trenger også tall og fakta for å lage reelle strategier som trengs i en satsing, sier hun.

Internasjonal erfaring

Synnes Finnskog tror hennes egen erfaring med norske artister i utlandet kommer godt med. Hun representert blant andre Alexander Rybak under Eurovision i 2009 og har jobbet med artister som Annie, Magnet, Real Ones og Elvira Nikolaisen.

– Vi er mange som har reist mye og samlet erfaringer, vi har vokst opp i bransjen omtrent samtidig og vært opptatt med å jobbe og litt lite flinke å dele. Jeg håper at Music Norway kan samle erfaringer som kan gi en kompetanseheving for hele bransjen.

Hun mener at det også handler om å løfte blikket.

– Hva vil verden ha fra oss? Vi må hjelpe til med å løfte frem profilene våre. Jeg er også sikker på at norsk musikkbransje har mye å lære fra andre eksportbransjer som gjør det bra, som fiskeeksporten og bokbransjen. Det handler blant annet om å treffe markedet sitt, kunne mekanismene, kjenne nettverket.

Sterk motivasjon

Den ferske direktøren forteller at den første tiden etter jul nok vil bli preget av mye lytting.

– Jeg kommer til å bruke mye tid på å lytte. Både til de ansatte her, som sitter på veldig mye kunnskap og kompetanse, og til bransjen, for å finne ut hvordan vi kan bidra best mulig. Det er ikke hver dag man slår sammen to organisasjoner i kulturlivet, og det vil ta tid. Dessuten har vi mange prosjekter gående som skal fullføres og evalueres. Det er mye å sette seg inn i, sier hun.

Hun er opptatt av at det nye året skal gi mye muligheter.

– Vi starter på mange måter med blanke ark, og det er selvfølgelig både spennende og utfordrende. For min egen del er jeg glad for at ansettelsesprosessen har tatt såpass lang tid. Min egen motivasjon har blitt testet og vokst gjennom tiden det har tatt, og jeg har fått tid til å tenke. Jeg har mange meninger, det er heldigvis mange meninger om Music Norway, så nå ønsker jeg meg veldig konstruktive innspill.