Høyres Olemic Thommessen vil la symfoniorkestrene være i fred. Men knutepunktordningen for festivaler er han usikker på.

Sats på færre orkestre, og legg ned knutepunktordningen, sa i forrige uke.

Resultatet skulle bli nyskapende orkestre og mer konkurransedyktige festivaler, og poengene var hentet fra boken Skisse til en liberal kulturpolitikk – Kultur for kulturens skyld, skrevet av Meisingset, Anne Katharina Fonn Matre, og Aase Marthe J. Horrigmo for den liberale tenketanken Civita.

Oppslutning i lokalmiljøet

Men selv om boken er ment å mate den borgerlige kulturpolitikken med argumenter, er ikke Høyres kulturpolitiske talsmann, Olemic Thommessen, helt enig med Meisingset.

— Vi kommer ikke til å ville legge ned symfoniorkestre, sier Thommessen.

Han har heller ingen tro på Meisingsets forslag om å flytte orkestrenes finansieringskilde fra det statlige til det regionale og lokale.

— Høyre vil for øvrig legge ned fylkeskommunen, så da forsvinner uansett det regionale. Og den finansieringen som kommer fra fylkeskommunene i dag, vil det nok bli staten som går inn med, ikke det lokale. Samtidig, i en sammenheng som med symfoniorkestrene, vil det være viktig at det er oppslutning rundt det også i lokalmiljøene, sier han.

— Greit at noen får fast statsstøtte

Når det gjelder knutepunktordningen, er Thommessen åpen for diskusjon.

— Vi må ta diskusjonen rundt hva det betyr å være et knutepunkt. Jeg er usikker på om ansvaret som legges på knutepunktinstitusjonene om å drive opplysning og kompetanseheving faktisk fungerer etter hensikten, sier han.

Han mener det er greit at noen får fast statsstøtte og andre ikke, selv om Meisingset karakteriserer det som konkurransevridende.

— Fast statsstøtte skal man få fordi man viser at man har levert gjennom lang tid. Vi har behov for store institusjoner, og de må ha muligheten til å tenke langsiktig. For å holde et visst nivå må man ha trygghet for å planlegge over tid, sier han.

— Elitistisk

Ballade har hatt flere saker om publikumsutvikling i høst, og det har kommet kritikk av at for eksempel Den Norske Opera & Ballett gjør for mye annet enn opera og ballett for å trekke et bredt publikum. Meisingset mener det kommer av en sosialdemokratisk tankegang om at «alt skal ut til alle».

— Hva mener du – er det et politisk mål at operapublikumet skal speile befolkningen?

— Jeg synes egentlig ikke at det er noe spesielt sosialdemokratisk over at man ønsker at operaen skal være tilgjengelig for alle. Norge er et for lite land til at vi kan basere oss på en så elitistisk måte å tenke på. Dersom det bare var eliten som skulle betale for moroa, ville vi fått veldig høye billettpriser, og publikum ville skrumpe inn fort.

— Når man fullfinansierer en virksomhet er det vår alles rett at vi har muligheten til å bruke og å glede oss over den. Det betyr likevel ikke at Operaen skal romme masse annet enn nettopp opera og ballett. Det er viktig at de konsentrerer seg om sine hovedaktiviteter, sier Thommessen.