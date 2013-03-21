Egen hiphop-kåring

Spellemann fjernet kategorien for hiphop, men WiMP deler ut sin egen pris.

WiMP-redaksjonen, bestående av Bjørn Hammershaug, Sveinung Rindal, Pål Honerød Bentsen og Kristian Amdal, har nominert følgende fire artister:

— Fela, for «D.U.R.E.»

— Hålogalandslaget, for «Aggrokultur»

— Karpe Diem, for «Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden»

— Gode Ord Død Sist (G.O.D.S.), for «Svart jord»

Vinneren av prisen vil bli avgjort av folket. Fra nå er det mulig å stemme via WiMPs Facebook-side.

Avstemningen pågår i helgen, prisen deles ut neste uke i WiMPs hovedkontor i Oslo.