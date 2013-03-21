Egen hiphop-kåring
Spellemann fjernet kategorien for hiphop, men WiMP deler ut sin egen pris.
WiMP-redaksjonen, bestående av Bjørn Hammershaug, Sveinung Rindal, Pål Honerød Bentsen og Kristian Amdal, har nominert følgende fire artister:
— Fela, for «D.U.R.E.»
— Hålogalandslaget, for «Aggrokultur»
— Karpe Diem, for «Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden»
— Gode Ord Død Sist (G.O.D.S.), for «Svart jord»
Vinneren av prisen vil bli avgjort av folket. Fra nå er det mulig å stemme via WiMPs Facebook-side.
Avstemningen pågår i helgen, prisen deles ut neste uke i WiMPs hovedkontor i Oslo.