Gjensidig avhengig?

I år ble hiphop ekskludert som kategori under utdelingen av spellemannprisen for første gang på 11 år. Er det spellemannkomiteen eller hiphop-Norge sitt problem?

Det var mange som ropte høyt etter at hiphop ble ekskludert som egen priskategori under årets spellemannutdeling, og artister som LidoLido og Karpe Diem i stedet ble nominert i popklassen. Ifølge spellemannkomiteen handler dette om et for lavt antall påmeldte utgivelser, hvilket etter sigende er plateselskapenes oppgave.

For dette møtte komiteen sterke reaksjoner i bransjen. I et intervju med Dagbladet kalte Gunnar Greve, som er manager for blant andre Lars Vaular, Vinni og Tommy Tee, ekskluderingen «bakstreversk» og «høl i huet», mens Karpe Diems manager Morten Andreassen sammenlignet det med å slå sammen snowboard og langrenn.

I forbindelse med denne hendelsen skrev Landsstyremedlem i AKKS, Kari Kristensen, i en kronikk på nrk.no at dersom spellemannjuryen ønsker å skille det kredible fra det kommersielle, hever de samtidig terskelen for å drive med musikk. Videre understreker hun at hiphop er en av få sjangre der drømmen om suksess på den ene siden, og inderligheten på den andre, ikke er motsetninger som har ekskludert hverandre.

Er Spellemann viktig for hiphop?

En situasjon som eksemplifiserer det siste, er at da det ble kjent at Spellemann bestemte seg for å skyve hiphop-kategorien ut i kulden, bestemte strømmetjenesten Wimp seg for å dele ut sin egen uavhengige pris for årets hiphop-album. Her var det den forholdsvis ukjente undergrunnsrapperen Fela som ble tilkjent prisen, til fordel for profilerte utgivelser som Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden (Karpe Diem) og Aggrokultur (Hålogalandslaget).

Den dualiteten som Kristensen beskriver, og som Wimps uhøytidelige prisutdeling understreker, gjør at man kan spørre seg: hvor viktig er det egentlig for norsk hiphop å bli anerkjent med egen kategori under akkurat spellemannprisen?

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ballade på Twitter

Birgitte Sandve er stipendiat ved institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, der hun skriver doktorgrad om identitet i norsk hiphop. Hun er enig med Kristensen i at spellemannjuryen har feilet i å fange opp dreiningen fra albumbasert til låtbasert musikkproduksjon, men mener likevel at norsk hiphop alt i alt kom positivt ut av årets prisutdeling.

— Blant nominasjonene på spellemann 2012 var rap og hiphop representert i fem kategorier, fordelt på seks ulike artister/grupper. Det viser jo at hiphop spiller en viktig rolle i norsk musikkliv, sier hun til Ballade.

— Spellemann bør lære av Urørt

Sandve peker videre på at den kommersielle og kunstneriske anerkjennelsen som følger av en spellemann-nominasjon er unik i norsk sammenheng, men fremhever samtidig det faktum at unge rappere ofte opererer utenfor albumformatet og formelle distribusjons-kanaler, og at Spellemann derfor har mye å lære av eksempelvis Nrk P3s Urørt-arrangement på dette feltet.

— Man ser at nyere musikkpriser som Urørt har klart nå ut til artister på en mer direkte måte, særlig fordi prisen er låtbasert og synliggjøres ut mot miljøer utenfor den etablerte musikkbransjen. Nå ligger det i premissene for Urørt at prisen skal gå til uetablerte artister, men jeg mener likevel at måten nominasjonsprosessen er lagt opp på her i større grad makter å fange opp endringer når det kommer til hvordan musikk blir produsert, distribuert og konsumert i dag.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Urørt er en sjangeruavhengig musikkonkurranse, og Sandve mener derfor at årets vinner, rapperen Phil T. Rich, står frem som et eksempel på hvor sterkt hiphop-kulturen står i Norge.

Kanskje er det altså slik at det er Spellemann som må møte morgendagens hiphop-artister på deres premisser, og ikke omvendt?

En oppfølger til denne saken, Norsk hiphop på utsiden, blir publisert i morgen.