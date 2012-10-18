Taktløs applaus

Musikkanmelder i Stavanger Aftenblad går hardt ut mot stavangerpublikumets klapping mellom satsene.

Under en konsert i Stavanger konserthus forrige torsdag ble det i følge Stavanger Aftenblad klappet mellom hver sats.

Enhver erfaren klassisk-konsertgjenger vet naturligvis at applausen vanligvis spares til verkets slutt, og Aftenbladets musikkanmelder Arnfinn Bø-Rygg leverte i dag sterk kritikk av oppførselen i en kommentar i dagens avis.

«Det er vel og bra med en tilvekst av publikum, men dette lignet mest på en gjeng klakører», skriver Bø-Rygg, som også er professor i musikk på Universitetet i Oslo.

Spilleregler

– Alle kulturaktiviteter har sine spilleregler. På jazzkonserter klapper man etter soloer, for eksempel, og på tenniskamper er man stille når noen server. Det er lov å gjøre feil, men det som var spesielt her var at det ble klappet systematisk etter hver sats. Det er veldig forstyrrende for musikere, dirigent, og ikke minst helheten i musikken, sier Bø-Rygg til Ballade.

Han legger vekt på at store deler av publikumet antagelig var relativt ukjente med den klassiske konsertformen, med tanke på at det hadde blitt delt ut gratisbilletter til ansatte i bedrifter som sponser konserthuset. Bø-Rygg synes likevel at man må klare å følge de vante tradisjonene.

– Hvis folk er usikre, og uvante med den klassiske konsertformen, bør man se seg om og vente til man hører at verket er ferdig, sier han.

Klassisk selvmord

Det reagerer pianist Aksel Kolstad sterkt på.

– Nei, dette blir jeg rasende av, sier han.

– Vær så god, da er det bare å drepe musikken. Nietsche sa at Gud er død, og holder vi på sånn så kan vi være sikre på at den klassiske musikken dør også.

Kolstad driver musikk-caféen Cafe de Concert i Oslo, og er spesielt opptatt av å løse opp i de tradisjonelle rammene rundt klassisk musikk.

– Å ta frem spanskrøret overfor nye, potensielle publikummere er rett frem selvmord for den klassiske musikken. Halvparten av de som var der kommer jo aldri til å komme tilbake, sier han.

Trenger opplysning

Men Bø-Rygg synes ikke Kolstads kritikk er treffende.

– Det er helt feil måte å gripe det an på. Den klassiske musikken er en institusjon, og innenfor alle institusjoner finnes det, som nevnt, regler for adferd. Måten man klapper på gjør ikke terskelen høyere på en klassisk konsert enn på andre konserter, sier han.

Han mener det var på sin plass å si ifra.

– Hadde det vært gjort én eller to ganger at man klappet på feil sted hadde det ikke vært noe problem. Men når man klapper systematisk mellom hver sats, selv om man så at musikerne og dirigenten konsentrerte mot til neste sats – da synes jeg det trengs litt opplysningsarbeid, sier han.