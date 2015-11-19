Svensk musikkbransje opp 25 prosent siden 2009

19.11.2015
- Red.

Det viser den svenske Musikk i tall-rapporten.

Rapporten «Musikbranschen i siffror» ble lagt frem onsdag denne uken. Rapporten , som måler verdien på inntektene i det svenske musikkmarkedet i 2014, har blitt lagt frem årlig siden 2010. Bak undersøkelsen står paraplyorganisasjonen Musikksverige.
«Musikbranschen i siffror» er tilsvarende den norske rapporten «Musikk i tall» som har blitt utført av selskapet Rambøll siden 2012.
Nytt i årets svenske rapport er en oversikt over inntektsfordelingen. Denne statistikken viser at under 1 prosent av foretakene står for over halvparten av inntektene. Ser man på inntektsutviklingen over tid viser rapporten samtidig at bransjen samlet sett har hatt en vekst på 25 prosent fra 2009-2014.

Fordeling av de totale inntektene i det svenske musikkmarkedet i 2014

Hovedfunnene i rapporten er:
Inntektene i Sverige og fra utlandet gikk opp til 8,2 milliarder SEK i 2014, som tilsvarer en økning på 5 prosent sammenlignet med 2013.
Av musikkbransjens totale inntekter utgjør konsert 51 prosent, opphavsrettslige inntekter 27 prosent og innspilt musikk 22 prosent.
Samtidig som det meste av opphavsrettslige inntekter kommer fra hjemmemarkedet, ligger Sverige i toppen om man sammenlikner rettighetshavere internasjonale økonomiske fremgang. Den opphavsrettslige eksporten har økt med nær 18 prosent fra 2009.
Omtrent en halv milliard av den samlede økningen på 1,6 mrd SEK i perioden 2009-2014 kommer fra eksportinntekter.
Eksporten i 2014 gikk opp til 1,5 milliarder SEK og økte dermed med 29 prosent sammenlignet med 2013.
Konserttall fra 2007
Svenske konserter og turneer og utenlands i 2014 innbrakte 421 millioner SEK i 2014. Det sammenlignes med konserteksporten i 2007 som var 726 millioner SEK.
Konsertmarkedet har hatt egne undersøkelser tilbake til 2007. Årsaken til halveringen i inntekter forklarer rapporten delvis gjennom å vise til finanskrisen. Dette gir også indikasjoner på at de samlede tallene ikke ville sett så positive ut om rapporten også hadde inkludert tall før de øvrige deler av musikkbransjen tilbake til 2007.
Hvor blir pengene av?
Et annet spørsmål rapporten stiller – uten gi klare svar – er hvor de økte inntektene tar veien? Det antydes imidlertid at noe av forklaringen kan ligge i inntektsfordelingen i den hit-orienterte delen av bransjen. 86 prosent av omsetningen i bransjen kommer fra kun 13 prosent av aktørene.
Rapporten har ikke tatt høyde for valutaendringer i perioden. Inntekstutviklingen sier heller ikke noe om økonomisk gevinst eller lønnsomhet, siden kostnads- og investeringsutviklingen i perioden ikke er undersøkt.
Les hele rapporten her

Foto: Music Norway.

Forventer fremgang i musikkmarkedet

Ny rapport viser relativt gode prognoser både for konserter og innspilt musikk i hele Norden, med unntak av Danmark.

Musikk i tall

Musikk i tall 2013

Rapporten Musikk i tall gir oversikt over inntekter i norsk musikkbransje. Dette er andre året statistikken foreligger, og første gang...

Fra Musikk i tall

Musikk i tall

Musikk i tall gir oversikt over inntekter i norsk musikkbransje i 2012, og er første steg mot en årlig statistikk....

Susanne Sundfør på The Chapel i San Francisco 18. mai, 2015. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret.no

Hva koster den amerikanske drømmen?

Å turnere i USA kan raskt bli et tapsprosjekt. Music Norway mener norske band bør dele risikoen – og resultatet...

Donkeyboy Foto: Warner

Gramostatistikken for 2014 er klar

Den viser at Donkeyboy har den mest spilte norske låten på radio i løpet av et år, noen sinne.

Skjermdump forside Musikk i tall 2014, utsnitt foto av Kristoffer Myskja

Musikk i Tall 2014

Den norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i fjor, og strømming kompenserer både fall i fysisk salg og nedlasting.

Still fra musikkvideo Julie Henrikke

Ballade video: Vannet viser vei  

Med Onsloow, Phønix, Gouldian Finch, Eight Minus, St. Niklas, Birri, Julie Henrikke og Monzie Blue og Sonya Heller.

640px White Flag

– Vi heiser det hvite flagget og erklærer krig.

Vi slutter oss til resignasjonens store hær. Heretter legger Kirkelig Kulturverksted all musikken ut på alle kanaler fra utgivelsesdagen. Men...

Thomas Ryjord, daglig leder i Trondheim Calling

Virkelighetsfjerne og privilegerte beslutningstakere diskriminerer kulturnæringen

KRONIKK: Måtte aldri mer en millionær i en statlig stilling eller en stortingsrepresentant mene noe som helst om hva jeg...