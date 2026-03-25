– Dersom jeg var død imorgen, så er det min vilje at det ennå må finnes en offentlighet til å speile de levende. Ellers er vi allerede døde, skriver komponist Marcus Paus.(Foto: Julie Brundtland )

Musikken og livet

Dersom jeg var død imorgen

25.03.2026
Marcus Paus

Et vordende testamente til Ballades 25-årsjubileum.

Ballade feirer 25 år med ny nettside og inviterer markante stemmer til å utforske hva som rører seg i Musikk-Norge i 2026, fra maktstrukturer og bransjens bærekraft til kunstnerrollen i dag. Først ut er Marcus Paus, klassisk samtidskomponist som har markert seg som representant for en nyorientering mot tradisjon, tonalitet og melodikk.

Vår tid er – som så mange tider før den – en brytningstid, på terskelen mellom terskler. Og min plass i den er som forsøksvis bidragsytende til den lille enklaven av musikklivet som ennå kalles klassisk samtidsmusikk.

Skjebne og tilfeldigheter har gjort at jeg innad i den, rent leksikalsk, er blitt regnet som representant for en nyorientering mot tradisjon og tonalitet. Det låter passe lavkirkelig og ganske usexy. Og jeg har i min forfengelighet prøvd å bøte på det ved å foreslå prefikset anarko-.

Dersom jeg var død imorgen, så ville jeg måttet innse at hvemsomhelst vil kunne kalle meg hvasomhelst, hvis noe overhodet. Det gjør ikke så mye; det vil være nok av komponister også imorgen. Og det er for dem jeg skriver dette, og for institusjonene som skal ta vare på dem.

Var jeg død imorgen, så er det mitt håp at dagen jeg ikke våkner til velger å skjøtte de levende fremfor de døde. For tradisjonen er oss her og nå. Vi er det forhenværendes eksistensberettigelse. Fortiden faller eller står med oss.          Dette hvisker jeg med avdød visdom fra tiden utenfor tiden.

Tunge institusjoner er reist av dem som kom før oss, og hele vår såkalt klassiske musikkarv utspiller seg i spennet mellom museum og laboratorium. Våkner jeg død, så håper jeg det er til en dag der det ennå uskapte er vårt dyrebareste gods, mens det nyskapte og fortiden står forbrødret som faddere til dets beskyttelse.

Den nokså unnselige flik av musikkverden som var min tilhører de segment som alltid var fullstendig avhengig av velgjørere. Dersom jeg var død imorgen, så er det mitt ønske fra graven at kongeriket fortsetter å forbarme seg over folk som meg. Av hele mitt døde hjerte unner jeg mine overlevende og ufødte kolleger å få bedrive sine sysler i relativ forutsigbarhet, og i fred for å måtte forsvare seg på andre premisser enn musikkens.          Så rike må vi nesten tillate oss å være.

Der i evigheten har et begrep som nasjon mistet sine konturer, men jeg tenker stadig at det er en avgrensning som forplikter. Måtte tiden jeg forlot se fremveksten av en stolthet over det som gjør oss annerledes. Det er til institusjonene jeg sier dette med gravrøst (og her løfter jeg blikket et øyeblikk utover mitt eget felt): Hva skal vi med generasjoner av utdannede utøvere og dirigenter dersom det knapt finnes arbeid til dem?          Måtte jeg fra min sky beskue at store verv besettes også fra våre egne rekker. Kall det gjerne utslag av hinsidig proteksjonisme.

Til slutt, gitt anledningen:          Dersom jeg var død imorgen, så er det min vilje at det ennå må finnes en offentlighet til å speile de levende. Ellers er vi allerede døde.

Relaterte saker

Vis engasjementet ditt. Ikke hold det tilbake. Det er Johan Hauknes’ klare oppfordring til alle som vil skrive, formidle og forstå musikk.

–  Vi lever i en musikalsk gullalder, som ingen får høre om

Johan Hauknes i salt peanuts* etterlyser engasjement, strategi og en presse som faktisk følger med.

– Her i Danmark opplever jeg at det finnes rom for å uttrykke meg. Vi eksisterer jo ikke i et vakuum – hvordan man blir sett, påvirker også hvor høyt man tør å hoppe, sier Øyunn, som nå er aktuell med albumet «I Know U Can Do It».

 – Jeg skriver meg litt fri fra alt

Hun spiller trommer med hele kroppen, rapper med lavmælt autoritet og skriver låter som er klokere enn henne selv. Øyunn...

Ragnhild og forelsker seg lett, faller hardt, dikter opp scenarioer og plasserer menneskene hun møter på kongestoler i hodet sitt. Nå gir hun ut album som nettopp handler om en forelskelse.

– Det er skummelt å dele. Men enda skumlere å la være

Ragnhild og graver dypt i de rå og ærlige følelsene som driver oss alle. Med sitt kommende album «Might as...

Flere saker

Anne Hytta, Unni Løvlid, Ingfrid Breie Nyhus.

Usynlige opphavskvinner bak Griegs opus

Edvard Grieg lærte sanger av kvinner i Jotunheimen og andre steder komponisten besøkte om sommeren. I dag ville kvinnene kanskje vært...

Gangar SHOWCASE SCOTLAND 01 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

En halv million for showcase i Skottland

Dyrt, men garanterer resultater, ifølge Music Norway.

Skjermbilde Ballade assosierer, Ballade klassisk og Ballade elektronisk

Spesialspaltene utsatt på Ballade.no

Redaksjonen er rammet av sjukdom.