Ballade video: Kjærlighet er det ultimate spillet

Vi feirer mai måned med Alvah, Gabbarein, Cathrin Gram, Sara Fjeldvær, Andrea Rydin, Enok Monk og Benjamin Finger.

Endelig er det en smak av sommer på Østlandsområdet. Denne vinteren har i grunnen føltes ganske lang, samtidig som nyhetsbildet til dels har vært preget av mørke skyer på himmelen. Problemene, krisene og krigshandlingene forsvinner ikke av seg selv, men for det personlige velværet er det nok godt at vi går mot lysere og varmere tider.

Samtidig tror vi det er mye god mentalhygiene i musikk også. Flere av låtene og videoene denne uken handler om kjærlighet i mange former. Også når Cathrin Gram tar opp selvmord i sangen «Mist ikke motet». Hvert år velger rundt 650 norske menn og kvinner å ta sitt eget liv, og etterlater seg tusenvis av berørte slektninger, venner og bekjente.

Vi vil dessuten gjerne peke på at denne våren også har vært en tid for gjenforeninger og fornying av samspill. Både Bel Canto, Seigmen og Stain Monsters fra Bergen er nå ute med nye album. Samtidig har veteranen Claudia Scott kommet med et radikalt og spennende forslag for å styrke de lokale musikkscenene, som er så nødvendige for etterveksten. Det kan du lese mer om her.

Kort sagt: God fornøyelse!

ALVAH: Ultimate Game

https://www.youtube.com/watch?v=nJf_AvxXl6w

Stilig video! Alvah, som egentlig heter Alva Ravn, er en up and coming artist fra Oslo. 25-åringen har for tiden ting på gang både i Norge og Danmark, og er i disse dager på turné i Tyrkia. Hun singledebuterte i 2019 med «Precious Prey».

– «Ultimate Game» innebar en annen skriveprosess enn det jeg er vant til, det var en tidsramme og en tidsfrist, og det måtte sitte. Så det var et press der, som jeg tilfeldigvis likte. De to første dagene fant jeg ikke helt ut hvordan jeg skulle løse det.

– Den tredje dagen gikk jeg opp og ned trappene i studiobygningen for å tømme hodet, og plutselig var refrengmelodien der. Jeg gikk tilbake i studio, sang den for produsentene og vi gikk for den, forteller hun.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Sangen handler om en forbindelse som fortærer deg, inspirerer deg og gjør deg villig til å strekke deg langt, uansett hva det koster – og til tross for at det går over en grense. Jeg hentet inspirasjon fra arenaene i spillverdenen, og hvordan de i stor grad er speilet inn i vår virkelighet.

– For videoen ønsket jeg å befinne meg i et scenario fra spillverdenen, men infiltrere det med destruktive og rå følelser – og en illojal dynamikk mellom tre personer hentet fra mitt eget kjærlighetsliv.

Alvah har selv regissert videoen med Christian Søgaard, og har også stått for styling. Vi Duc Truong har filmet med Markus Henriksen som assistent, mens Julia Brovold står for koreografien. Assistent for produksjonen er Rachel Ringheim.

GABBAREIN: Elsker

Gabbarein har vi presentert flere ganger i år. Denne duoen består av lydhealer Cecilie Hafstad og den amerikanske produsenten Christopher Bono. I dag slipper de endelig sitt debutalbum, Gabbarein, der den nye videoen og singelen «Elsker» er et av fokussporene.

– «Elsker» kom til meg en ettermiddag, da Chris flippa litt med noen pop-inspirerte korder. Jeg lot tankene bare gå – og så ble jeg transportert tilbake da datteren min var liten. Hun og jeg hørte på radiohits i bilen på vei til skolen. Så kom teksten til meg – og låta ble en hyllest til Isabel, min nydelige datter. Jeg har vært alenemor siden Isabel var tre. Hun og jeg har vært på denne fantastiske reisen sammen, bare vi to i 17 år nå, forteller Hafstad.

– «Elsker» handler om min dype kjærlighet til henne og hvor utrolig støttende og fantastisk hun har vært gjennom livet. Selv om det er forelderen som skal ta vare på, holde på og støtte barna sine, går det begge veier. Barna våre blir våre lærere, healere og «partners in crime». Ingen kjenner deg som barnet ditt gjør – og en vokser opp sammen med dem.

Debutalbumet Gabbarein er spilt inn på en hytte i Lyngen. Igjen har Gabbarein samarbeidet med Oslo Assembly på videoen, samtidig som Cecilie Hafstad også har jobbet som stylist og scenograf i filmbransjen.

– Vi var så heldig at vi fikk den fantastiske danseren Isabel Vila fra Den Norske Opera til å delta i filmen. Vi brukte også Damselfraus utrolige masker igjen, for å ta opp tråden fra den forrige videoen.

CATHRIN GRAM: Mist ikke motet



Når håpet ikke lenger har et sted å bo

Og verden som du kjente den har blitt for stor

Hold ut, hold stand, hold fast

Sist helg kom en ny sang og video av Cathrin Gram. Den heter «Mist ikke motet», og ble først fremført på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Den dagen markeres hvert år av FN, alltid den 10. september. Dagen skal bidra til mindre stigmatisering rundt emnet, og gi økt bevissthet og kunnskap.

Cathrin Gram forteller at hun fikk overveldende respons fra et beveget publikum, som omfavnet sangens budskap.

– Jeg skriver både om meg selv og mennesker som står meg nære, og som av og til har det vondt og som har lyst til å gi opp, sier Cathrin Gram.

Singelen er produsert av Thomas Andersen fra Gazpacho. Sangen er en oppvarming til albumet Ditt hjerte, mitt alter, som slippes 24. mai. Dette er Cathrin Grams andre album, og oppfølgeren til Silence and Alarm fra 2021.

Videoen er regissert av Nico Scharning Gram.

ANDREA RYDIN: Morningstar

– «Morningstar» omtales som en sang som har ligget som et frø under jorda i en lang vinter. Nå er det endelig vår – «tid for kjærlighet, forelskelse og feiring av de digge følelsene som bruser når to mennesker plutselig finner hverandre».

Artisten sier dette om sangen: – Jeg håper denne låta kan minne folk på hvor deilig det er å være forelska og at ekte kjærlighet faktisk kan slå ned som et uventet lyn. Mange mister troen på kjærligheten gjennom en lang vinter. Nå er tiden inne for å la våren åpne hjertet og slippe inn magi og nye eventyr.

Andrea Rydin Berge er en norsk sanger og låtskriver. Debutalbumet Andrea Kvintett kom i 2012, og ble omtalt i både norsk og tysk presse. Hun har bodd i Berlin og turnert i Tyskland, og ga i 2017 ut albumet Heart Of Gold på Bellwether Records.

I 2023 slapp hun sin norske EP «Du er mer enn nok», produsert av Martin Vinje. Den beskrives som «et moderne vise-landskap, der tekstene oppleves som motiverende, små påminnelser om hvordan det kjennes å være menneske».

Andrea Rydin jobber for tiden med sitt tredje soloalbum. «Morningstar» er skrevet av henne selv og James Merry, og er produsert av Øystein Skar fra SkarWorX, Löv og Highasakite. Videoen er produsert, regissert og klippet av Anja Celine Pedersen.

Foto og lysdesign er ved Erik Ligaard, som også står bak dronefilming sammen med Stian Fjelstad. I videoen ser vi Magnus Aasheim og Andrea Rydin.

SARA FJELDVÆR: The Way You Love Me (LIVE at E.C. Dahls)

Premiere! Sara Fjeldvær har vi presentert flere ganger i Ballade video – første gang i januar 2023. Da hadde hun alt gitt ut en LP på sitt eget selskap, samt EP-en «Best Love». I februar i år slapp hun det nye albumet Stars, som hun de siste par månedene har turnert med.

«The Way You Love Me» er et av sporene på Stars, og presenteres her i en live-versjon. Den er filmet av Kristoffer Skogheim Hylland, med live-lyd ved Steinar Bolstad Skålid. Selv sier hun dette om sangen:

– «The Way You Love Me» er en direkte og fin kjærlighetslåt om hvor deilig det er å bli elsket, og beskriver denne kjærligheten.

Sara Fjeldvær kommer fra øya Hitra i Trøndelag, og vokste opp i et hus fylt av instrumenter og musikk, med en pianospillende far. Som ung tenåring hørte hun blant annet på Eva Cassidy og Susanne Sundfør, og senere også på The Who, King Crimson og Bob Dylan. Musikken hennes kan beskrives som en blanding av folk, jazz, pop, rock og americana, og har blitt omtalt som «nyansert, modig og intim».

Sara Fjeldvær har spilt på blant annet By:Larm, Pstereo, Moldejazz og Trænafestivalen. I 2023 var hun en av to vinnere av NOPA-stipendet, og ble også nominert som årets stjerneskudd under By:Larm. Hennes musikalske samarbeidspartnere inkluderer Amund Storløkken Åse, Johannes Konstad Brevik, Alexander Riris og Øyvind Leite.

ENOK MONK: På gli og går

Enok Monk er Erlend Smalås og Trond Wiger. De slapp i slutten av april albumet Føkt mose, med slippfest på Bar Moskus i Trondheim 25. april. Det ble raskt omtalt av Tor Hammerø i Nettavisen, som blant annet skrev:

– Sjangeren nesten jazz og dikt har fått en spennende avlegger med trønderduoen Enok Monk. Rap/resitasjon og kontrabass. Ikke akkurat hverdagskost.

«På gli og går» er tatt opp i Verkstedhallen i Trondheim. Opptredenen er filmet av Hallvar Bugge Johnsen, med musikk av Erlend Smalås og tekst av Trond Wiger. Det var Wiger som tok initiativ til duoen i 2022, da han sendte følgende melding til Smalås:

– Æ e på skriveopphold i Berlin. Har du lyst te å ta opp fæm bassriff og send mæ? Fullstendig lowkey, bruk max en halvtime. Fæm riff. Må ikke vær 4/4., men si fra om dæm ikke e det.

Wigen presenterer seg selv som en tekstforfatter, rimsmed og rapper fra Lamon. Han har vært med i rapbandet Gode Ord Dør Sist, som har gitt ut to album, samt Børeks Firo. Han slapp nylig også platen Att og fram e aubergine. Den kom ut på Crispin Glover Recods, et riktig bra plateselskap som i nyere tid har gitt ut blant annet Spidergawd, El Cuero, Jello Biafra, Patrik Fitzgerald, Maja Ratkje og Stian Westerhus.

Album Føkt mose er ute nå på Sonic Transmissions. Faste lesere av denne spalten møtte også Wiger i forrige utgave, da som frontmann i bandet NSB.

BENJAMIN FINGER: Closer (Excerpt)

Vi slutter med litt vakker og meditativ musikk fra undergrunnen. Dette sporet er hentet fra Benjamin Fingers nye album Beyond, og er et fire minutters utdrag fra åpningssporet «Closer» – som egentlig er nærmere 20 minutter langt. Albumet slippes i dag på amerikanske Roman Numeral Records, både som vinyl og digital utgivelse.

– «Closer (excerpt)» er den andre musikkvideoen fra albumet Beyond som kommer ut på Roman Numeral Records 3 mai. I denne videoen har jeg har forsøkt å finne en annerledes visuell inngangsvinkel til musikken. Siden jeg jevnlig har reist til Spania de siste 30 årene sitter jeg på enormt mye opptaksmateriale fra turene – av både levende film og fotografier.

– Et sted jeg har besøkt mye er Sevilla, hvor jeg har funnet en uhøytidelig flamenco-bar i gamlebyen. Ikke bare elsker jeg musikken, men også uttrykket og det dramatiske i selve fremførelsen. Jeg har prøvd å få uttrykksformen til å passe musikken, for også ambient musikk (i mangel på et bedre ord, for jeg tror ikke jeg lager ren ambient musikk) kan være dramatisk, kanskje til og med konfronterende.

– Teknisk sett har jeg senket og hevet hastigheten på bildene og overlappet bilder slik at de muligens glir inn i hverandre. For å bryte opp det hele opp har jeg klippet inn stillbilder for å skape kontraster. Som musikken er det mitt ønske at det visuelle skal skape flere lag hos en forhåpentligvis lyttende betrakter.

Materialet er opprinnelig skutt på DV-cam – og senere blandet med eldre Super 8mm-opptak i klippen. Benjamin Finger er utdannet ved Oslo Fotokunstskole og Universitetet i Bergen, før han begynte å studere filmregi. Han jobber som frilanser, og har komponert musikk siden 2005.

Videoen hadde premiere på det britiske nettstedet Sun 13 tidligere denne uken.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Og samtidig en riktig god påske, siden vi tar et lite opphold i påskeferien. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 227 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤