Det er et trist bakteppe for Ballade video i dag, der vi starter med en video med Dutty Dior. Rapperen gikk ut av tiden forrige helg, bare 27 år gammel. I 2020 var han trippelt nominert til Spellemannprisen: i kategoriene Årets gjennombrudd, Årets låt og Urban. Den siste var for utgivelsen Para / Normal.

Vi har ellers to videoer med yngre, kvinnelige artister: Nina Fay og Yndling. Både Gabbarein og ViaMedia får her vist sine tredje videoer på rad, mens Airbag gir oss en første smakebit på det kommende albumet The Century Of The Self. Vi presenterer også et utdrag av det audiovisuelle bestillingsverket Glemte hager, rikere flora, der Doglover95 står for musikken.

Den er tatt opp i Vigelandsmuseet, mens videoen til Dutty Dior ble tatt opp i Vigelandsmausoleet.

DUTTY DIOR: Kamera demon

«Kamera demon» var første single fra Dutty Diors album Det er mindre ensomt alene. Det kom ut i mai 2022, og fulgte opp den syv spors Kasko. Rapperen Dutty Dior, alias Kristoffer Castin Åman, kom også med Para/Normal i 2019, samme år som han ga ut mini-albumet BHD.

Dette året gjorde Dutty Dior også et samarbeid med Isah. «Hallo» har i dag nærmere 34 millioner lyttinger på Spotify, og vant i sin tid prisen for Årets låt under P3 Gull. Sangen ble også nominert til Spellemann.

Dutty Dior har gitt ut en rekke digitale singler, både på egen hånd og i kompaniskap med andre. Samarbeidene inkluderer folk som Karpe, Stig Brenner, Arif Murakami, Jonas Benyoub og Kjartan Lauritzen.

Søndag ble det kjent at Kristoffer Castin Åman var død, bare 27 år gammel. Dagbladet siterte et par dager senere opplysninger fra politiet, som fortalte at den unge artisten døde i et musikkstudio. En rekke artister og folk fra musikkbransjen har uttrykt stor sorg over nyheten.

– Dutty var en helt unik artist – en enestående låtskriver, ekstremt musikalsk og med en helt egen nesten overjordisk karisma både i rommet og på scenen. Jeg kan ikke tro det, skrev artistmanager Silje Borgan i en SMS til Dagbladet.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

NINA FAY: I Don’t Wanna Grow Up

Nina Fay, som vi tidligere har skrevet om som NINV, er ute med en ny musikkvideo. Hun spiller alle instrumenter og produserer låtene selv, og ga i fjor ut singelen «Only We Know». Den fulgte hun opp med nettopp «I Don’t Wanna Grow Up», som ble brukt i lydsporet til NRK-serien Norsk-Ish. Hun ble også kåret som en av 50 favoritter i Tidals Best of 2023 so far.

Nina Fay er inspirert av artister som Emilie Nicolas, Susanne Sundfør og Caroline Polachek. Den ferske musikkvideoen for «I Don’t Wanna Grow Up» er et samarbeid mellom Nina Fay, regissør Embla Moe, film- og klippansvarlig Magnus Jovik og makeup-artist Theo Mekonnen Myking. Innspillingen fant sted i Slakteriet Studio i Oslo, hvor de filmet alt på én dag.

Videoen utforsker temaer som søken etter egen identitet, utfordringene med å leve opp til andres forventninger og fylle andres sko. I løpet av prosessen har de eksperimentert med å filme gjennom ulike skjermer: gamle TV-er og gamle kamera.

– Dette symboliserer en virkelighetsflukt og en fastlåshet i egen fantasiverden, heter det. – Det handler om fremmedgjøring fra seg selv og verden, og om å være fjernet fra egne sanser og se seg selv som et bilde i tredjeperson.

Handlingen begynner med Nina, hovedkarakteren, som sitter kledd i mange lag med klær. Hun reiser seg, tar av seg de altfor store skoene hun har forsøkt å fylle – og begynner å avdekke lag for lag med klær, samtidig som hun åpner matryoshka-dukker.

– Disse elementene knytter også tilbake til hennes barndom og symboliserer hennes søken etter egen kjerneidentitet.

YNDLING: Mood Booster

Drømmepop-prosjektet Yndling, alias Silje Espevik, startet opp i 2020. Hun ga ut en single via britisk-italienske Kerry On The Cake året etter, og fulgte i 2022 opp med en seks spors EP, som det ble lagd flere videoer til.

Første single i 2024 var «Monopoly», som kom 1. mars. I dag slipper hun en ny musikkvideo og single, med tittelsporet fra det kommende albumet Mood Booster. Det utgis på det amerikanske labelet Spirit Goth 2. august i år.

– «Mood Booster» er en låt som handler om å ta for mye ansvar for andres emosjonelle behov, uten å gi beskjed om at det er for mye. Å balansere egne og andres behov i en relasjon er sykt vanskelig, og noe jeg tror de fleste har endt opp med å lande på feil side av på et eller annet tidspunkt.

Låten utgis med en musikkvideo laget av produksjonsselskapet Synspunktet, som også sto bak videoen til låten «Plants» fra 2022. Videoen er inspirert av akvariescenen i filmen «Romeo + Juliet».

– Det er en så vakker scene i en filmatisering av et gammelt skuespill om et ungt par som egentlig aldri rekker å bli kjent med hverandre. Det fikk meg til å tenke på hva som ville skjedd dersom de hadde hatt mulighet til å utvikle relasjonen sin.

– Det er lite plass til å vokse i et akvarium, og det er en kvelende opplevelse å ikke få lov til å vokse ut av et gnistrende førsteinntrykk og inn i en hel person. Tanken var å gjenskape den klaustrofobiske følelsen det er å skulle være alt partneren trenger i en person.

Iver Nikolaisen er produsent og regissør, mens Ask Sunde har filmet.



GABBAREIN: Kom her

Gabbarein har vi tidligere vist to videoer av i denne spalten. Duoen består av den norske lydhealeren Cecilie Hafstad og den amerikanske produsenten Christopher Bono. Nå deler de sin tredje single, «Kom Her», fra det kommende albumet.

Musikken til Gabbarein har blitt beskrevet som «emosjonell improvisert vokal innrammet av sensitive teksturer og arrangementer og en rekke instrumenteringer». De sier selv at «Kom her» kan fungere som lydterapi for de som har det vondt og sliter med angst og depresjon.

– Låten handler om å bli sittende fast i depresjon. Hvordan man kan ta urimelige og forhastede beslutninger av frykt når man sitter fast i sinnets mørke, forteller Hafstad.

– Da dette kanaliserte gjennom meg, ble jeg transportert tilbake til da en god venn gikk gjennom en veldig vanskelig tid i livet sitt. Siden jeg har taklet angst og depresjon selv, prøvde jeg å veilede ham gjennom en veldig vanskelig tid.

– Kom her, kom nå, ikke gå deg bort, bare så handler om at han ikke gjør noe, bare er stille, står stille og ikke gir etter for depresjonen og grepet hans. Dessverre tok ikke vennen min til seg rådene mine – eller trodde på seg selv og lyset sitt. Han avsluttet reisen. Det var alt for smertefullt for ham.

«Kom her» er ute på plateselskapet Our Silent Canvas i New York.

VIAMEDIA: Acres Green

– «Acres Green» symboliserer her urørt natur. Grønne enger til å boltre seg fritt i.

Det forteller ViaMedia, som består av Tore Dimmestøl og Karl Yngvar Dale. Det er Dimmestøl som har skrevet tekst og melodi, mens begge har arrangert sangen.

– Teksten er inspirert av David Attenborough – den slår et slag for miljøvern. Ikke ved å skremme, men ved å peke på hvor vakker og mangfoldig naturen er og hvor mye den er verdt å verne. Og mer enn det – verdt å kjempe for.

ViaMedia sier at de lar seg inspirere av alt fra art rock og post progressiv rock til filmmusikk og samtidsmusikk. Musikkvideoen til «Acres Green», som er hentet fra en egen EP, viser natur som abstrakte, geometriske former og gjentagende bevegelser.

– Mange av opptakene er gjort i Brosundet i hjembyen vår, Ålesund. Det er sjøboder og båter som reflekteres i havet.

– Etter hvert blir videoen mer surrealistisk – to bølgetopper, speilvendte i forhold til hverandre, former til sammen et hjerte, mens havoverflaten, sett nedenfra, er i himmelhvelvingen.

Vi hører Tore Dimmestøl (gitarer, synth og hovedvokal) og Karl Yngvar Dale (bass, kor), samt gjestemusikere Jeff Oster (flygelhorn) og Craig Blundell (perkusjon).

ViaMedia har de to siste årene jobbet med albumet Bridge of Sighs, som ble sluppet på Bandcamp og strømmetjenester den 4. april.

AIRBAG: Erase

Airbag slipper det nye albumet The Century Of The Self på Karisma Records 14. juni 2024. Det kommer både som LP og CD, i tillegg til digitale plattformer. Dette er deres sjette album, og oppfølgeren til A Day In The Studio / Unplugged In Oslo fra 2021.

Oslobandet har et svært godt navn i internasjonale prog-kretser, De debuterte med albumet Identity alt i 2009, og har hele veien vært tilknyttet Karisma Records i Bergen. Det kommende albumet inneholder fem låter, og avsluttes med den 14 minutter lange «Tear it Down».

– «Erase» er sannsynligvis en av de mest heavy sangene vi noen gang har skrevet. Det var også den den første låten vi skrev til det nye albumet, sier medlemmene.

– Kuttet definerte ganske mye stemningen og temaet for resten av materialet. «Erase» er en kommentar til hele kanselleringskulturen – og hvordan alt vi ikke liker bare blir utslettet. Det er virkelig et skremmende konsept – og vi prøvde å fange noe av den brutaliteten og kraften i musikken og produksjonen.

Airbag består av Asle Tostrup (vokal, keyboards og programmering), Henrik Bergan Fossum (trommer) og Bjørn Riis (gitarer, bass, keyboards og kor). The Century Of The Self er innspilt i Subsonic Society, Airbag Studio og Riis Studio, og er produsert, mikset og mastret av Vegard Kleftås Sleipnes.

Dette er en såkalt lyric video, med en varighet på nærmere åtte minutter. Den er skapt av Crystal Spotlight, et videoproduksjons- og VFX-studio ledet av Miles Skarin. De har tidligere lagd videoer for prog-relaterte størrelser som Steven Wilson, Jethro Tull, Dream Theater og Fish.

DOGLOVER95: Doom

Glemte hager, rikere flora er den poetiske tittelen på et audiovisuelt bestillingsverk på rundt 30 minutter. Det har nyskrevet musikk av Tobias Wam Grønborg, alias Doglover95, samt nyskrevne tekster av Doglover95, Fredrik Høyer og Emil Lewe, alias Louilexus.

Gjennom fem alternative live-fremføringer og videoproduksjoner tar Doglover95 oss med på en reise gjennom Vigelandmuseet, skildret gjennom tre unge samtidskunstneres øyne.

– Tekstene tar for seg alt fra krigen i Gaza til insisterende håp, barndomstraumer og egovask, selvkommenterende på den privilegerte posisjonen man befinner seg i som kunstner adskilt fra en brutal virkelighet, forteller Wam Grønborg om prosjektet.

Glemte hager, rikere flora hadde premiere på Vega Scene i Oslo i går, torsdag. Regi, klipp og farger er ved Doglover95, med co-regi av Martin Bremnes.

Martin Bremnes har også vært med på å filme, sammen med Mats Høiby, Cameron Daravi og Doglover95. Mats Høiby har også stått for lys, og er dessuten kameraassistent. Musikken er skrevet, mikset og produsert av Doglover95 selv.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 224 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤