Honningbarna Mokkelbost Edvardpris

Honningbarna ved medlemmene Christoffer Trædal, Edvard Haraldsen Valberg, Nils Jørgen Nilsen, Tomas Karl Johan Berglund, Johan Jan Axel Hansson Liljeberg og samarbeidspartner og produsent Erlend Marius Mokkelbost. Lørdag fikk de Edvard-prisens komponistpris innen Årets Pop, med 50 000 kroner, et trofé og diplom - og selvsagt heder og ære. (Foto: Kristian Dugstad/TONO)

EDVARD-prisen 2023: Honningbarna laget fjorårets beste pop-plate

13.11.2023
- Red.

Låtskriverne i Honningbarna og med-komponist og produsent Erlend Marius Mokkelbust fikk Edvard-prisens komponistheder i kategorien Pop for albumet “Animorphs”.

Det var bandet Honningbarna som lagde fjorårets beste pop-plate, mener Edvard-juryen, som i helgen tildelte låtskriverne i bandet og deres med-komponist og produsent Erlend Marius Mokkelbust det de kaller landets viktigste komponistpris. Prisen fikk de for albumet Animorphs, i kategorien Pop.

Rettighetsorganisasjonen Tono står bak Edvard-prisene, som deles ut gjennom høsten i fem kategorier til komponister og sangtekstforfattere. Juryen består av Tono-medlemmer, og de som vinner en Edvard får dermed en anerkjennelse fra sine komponist – og tekstforfatterkollegaer. Det synes Honningbarna gjør denne prisen helt spesiell:

– Juryen består jo av kollegaene våre, og de vet hva de holder på med. Dette er helt sinnssykt fett. Veldig, veldig gøy, sier Edvard Haraldsen Valberg, vokalist i Honningbarna.

Tolv år etter debuten forsvarer Honningbarna nok en gang sin posisjon som regjerende herskere av den norskspråklige punken, sier juryen i sin begrunnelse. Med den kritikerroste skiva Animorphs har bandet trollbundet kritikere og publikum ved landets største scener, og bevist seg som unik formidler av nyskapende, uforutsigbar punk. På Animorphs demonstrerer bandet at de gang på gang behersker kunsten om å gjenoppfinne seg selv, og samtidig ivareta sin kompromissløse identitet. Sammen med produsent Erlend Mokkelbost har Honningbarna levert tolv verk som overrasker, imponerer, og utforsker eksistensielle såvel som hverdagslige spørsmål og følelsene som følger. Bandets ærlige tekster treffer bredt uten forkleinelse, og arrangementene, melodiene og produksjonene byr på nye oppdagelser ved hver gjennomlytting.  

En samlet norsk presse jublet albumet opp i skyene med lovord som «en av de beste punk-platene i Norge noen gang» (Klassekampen) som resulterer i «et mesterverk» (NRK). En samstemt EDVARD-jury bøyer seg i støvet, og hyller Honningbarna frem som vinnere av kategorien Årets Pop.

Les også om Edvard-priser til Ævestaden/Benedikt og komponist og musiker Ingar Zach, og til komponist og musiker Anja Lauvdal.

Juryen for Edvard-prisen 2023 har bestått av Sten Ove Toft (uavhengig, juryleder), Agnes Hvizdalek (Norsk Komponistforening), Alexander Austheim (NOPA), Andrew Smith (Musikkforleggerne), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Oda Svendsby (Musikkforleggerne), Ole Børud (uavhengig) og Samsaya Sharma (NOPA).

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

