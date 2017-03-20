AktueltBransjen

Working Class Hero med ny hovedsamarbeidspartner

Publisert
20.03.2017
Skrevet av
- Red.

Festivalen i Drammen inngår et samarbeid med Sparebanken Øst, som stiller med en halv million kroner årlig i en tre årsperiode.

Working Class Hero-festivalen (WCH) i Drammen har vært arrangert årlig siden 1999, med unntak av 2004 og 2014. Et underskudd i 2015 førte til at festivalen flyttet fra Sølfastøya tilbake til Union Scene. Der vil også årets festival holdes, med støtte fra Sparebanken Øst. Banken har inngått en treårig samarbeidsavtale med festivalen, der WCH får en halv million i året.

– Ildsjeler kan møte motgang og store utfordringer i sitt arbeide, da er det viktig å applaudere pågangsmot, utholdenhet og skikkelighet som viktige egenskaper for å komme seg videre.” sier Strandi en uttalelse fra banken. Og legger til at tross for utfordringer har viljen til å løse oppståtte floker vært stor, sier Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst i en pressemelding.

Festivalleder Mårten Skogmo bekrefter i meldingenat det er de frivillige ildsjelene som har båret festivalen siden starten.

– Det var viktig å legge gjeldsutfordringene bak oss for å komme frem til et samarbeid med Sparebanken Øst. Det har vært hardt og tidkrevende, med en enestående og utrettelig innsats
fra de frivillige i festivalen, sier Skogmo i meldingen.

Samarbeidet med Sparebanken Øst gjør at WCH igjen setter kursen tilbake til Sølfastøyai 2018. Årets WCH går av stabelen ppå Union Scene 19. og 20. mai og rundes av med Working Class Kids på søndag den 21. mai.

DrammenfestivalSparebanken ØstWCHWorking Class Hero

