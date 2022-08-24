Helt feil fra klimadebatt

– Jeg er sikker på at Forchhammer mener det godt, og vi deler målet. Men da bør man i det minste gjengi debatten riktig, skriver statssekretær Gry Haugsbakken i dette tilsvaret til Forchhammers klima-kronikk nylig.

Av Gry Haugsbakken, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet

I forrige uke var jeg med i panelet under Virkes debatt «Større kulturopplevelser – mindre utslipp» under Arendalsuka. Tema for debatten var blant annet hvordan kulturfeltet, med drahjelp fra regjeringen, kan bidra til lavere utslipp og samtidig lykkes med å skape enda bedre opplevelser for publikum. Et viktig tema, og en god debatt.

Men i Julie Forchhammers kommentar blir det helt feil. Hun påstår jeg sa at klima ikke er prioritert av Kulturdepartementet, men at hun håper jeg endrer mening. Jeg tror de fleste som var til stede hørte at dette er en helt gal fremstilling. Det jeg faktisk sa, var svar på spørsmål om hvorfor vi ikke er kommet lengre, og jeg svarte at det nok er fordi det rett og slett ikke har vært prioritert høyt nok tidligere. Jeg forutsetter at Forchhammer vet at det har vært regjeringsskifte det siste året. Samtidig påpekte jeg at regjeringa nå tar grep, at vi er godt i gang med arbeidet, har god dialog med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og med aktørene bak Grønt veikart. Og at vi er svært positive til bransjens ønske om tydeligere klimakrav.

Det er positivt med alle som ønsker å øke trykket på å få kultursektoren til å jobbe grønnere, ved å utnytte posisjonen man har med å produsere opplevelser i stedet for ting. Jeg er sikker på at Forchhammer mener det godt, og vi deler målet. Men da bør man i det minste gjengi debatten riktig.