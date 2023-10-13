Satiremagasinet «Hallo i uken» gikk på NRK P2 hver lørdag fra 1989 til 2013. Morten Lorentzen (til venstre) og Espen Beranek Holm skrev og produserte musikk til programmet, og nå er 19 låter fra programmet i året 1998 ute på strømmetjenestene. (Foto: Jarle Nyttingnes)

AktueltMusikken og livet

Tilfeldig? Neppe! Sanger fra satireprogrammet Hallo i uken er ute i verden

Publisert
13.10.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

Sanger fra radioprogrammet «Hallo i uken» 1998 er tilgjengelig i strømmetjenestene. Kanskje kan de knyte generasjonene sammen. Eller kanskje ikke.

Satiremagasinet «Hallo i uken» gikk på NRK P2 hver lørdag fra 1989 til 2013, og fikk tilnavnet kulturkanalens nest morsomste program med kommentarer om ukas nyhetsbilde, norsk politikk og mediebransje.

Mange tekstforfattere bidro til serien gjennom årene, men en sentral kvartett knyttet til programmet var kringkastingsmedarbeider, forfatter og feminist Else Michelet, musiker, komiker og programleder Espen Beranek Holm, tekstforfatter Morten Lorentzen og komiker og forfatter Are Kalvø.

Are Kalvø, Espen Beranek Holm og Else Michelet på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Ole Kaland/NRK (Foto: )

Fra 1990 til 2009 skrev og produserte Morten Lorentzen og Espen Beranek Holm ukeaktuelle sanger for «Hallo i uken». Det ble til sammen over 350 sanger «om folk og fenomener, bagateller og bruduljer, sladder og sludder».

– Sanger som var ukeaktuelle for 25 år siden er definitivt daterte, men det er sannelig historiebøkene også, sier Lorentzen og Holm.
– Og sett i et slikt lys kan kanskje disse sangene ha sin berettigelse i dag – også utover ren nostalgi. De fleste har aldri vært tilgjengelig andre steder enn i «Hallo i uken»s sendinger, men blir nå å finne i strømmetjenestene.

Den første samlingen er hentet fra «Hallo i uken» i det gylne året 1998, inneholder 19 sanger signert Lorentzen og Holm, og bærer tittelen Det Beste I Livet Er Gratis – Sanger fra Hallo i uken 1998.

Tidligere programleder i «Hallo i uken», Are Kalvø, sier blant annet dette om samlingen:

1998 var ei anna tid. Mykje var forskjellig. Kristelig Folkeparti hadde statsministeren, ein statsminister som blei deprimert av å vere statsminister, og som blir huska for at han bad ei gruppe kjendisar foreslå kva verdiar som skal styre det norske samfunnet. Arbeidarpartiet var i opposisjon og likte det. NATO var omstridt. Og det norske herrelandslaget i fotball var gode. På ordentlig. Men mykje var også likt. Det var lekkasjar frå statsbudsjettet. Kjente menneske gjorde rare ting på tv. Det var dyrt med kongefamilie. Vi krangla om fleirkultur og vindmøller.

Kanskje kan denne samlinga rett og slett knyte generasjonane saman.

Eller kanskje ikkje.

 

