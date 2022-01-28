Danmark opphever alle restriksjoner på kulturarrangement

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

– I dag markerer en milepæl. Danmark og dermed kultur, forenings- og idrettslivet kan åpne på vid gap. Det er fantastisk. Etter nesten to år med restriksjoner går vi endelig en mere normal hverdag i møte. Vi skal tilbake i våre fellesskap, beskrev kulturministeren. Samtidig sa hun at hun raskt skulle ut og nyte kulturtilbud. Danmarks regjering vil, som i Norge, fortsette med hjelpepakker til kulturen.

Danmarks epidemikommusjon understreker at arrangører av aktiviteter der mange personer samles stående samtidig innendørs kan overveie sørge for å minimere smitterisikoen igjennom februar. De mener arrangørene kan legeg til rette for testing av publikum, eller fortsatt har avstand mellom publikummere. Det er forsat mulig for private næringsdrivende og kulturunstitusjoner å stille krav om koronapass.

