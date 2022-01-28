Publikum foran Orange scene på Roskildefestivalen i Danmark.

(Foto: Pil Christoffersen)

Danmark opphever alle restriksjoner på kulturarrangement

28.01.2022
- Red.

Full åpning hos danskene fra 1. februar.

Alle koronarestriktioner på det danske Kulturministeriets område opphører fra og med 1. februar 2022. Det skriver den danske regjeringa i en pressemelding. Covid-19 skal ikke lengre kategoriseres som en samfunnskritisk sykdom, og dermed ophører samtlige koronarestriktioner for kultur. Dette inkluderer koronapass og munnbind.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

– I dag markerer en milepæl. Danmark og dermed kultur, forenings- og idrettslivet kan åpne på vid gap. Det er fantastisk. Etter nesten to år med restriksjoner går vi endelig en mere normal hverdag i møte. Vi skal tilbake i våre fellesskap, beskrev kulturministeren. Samtidig sa hun at hun raskt skulle ut og nyte kulturtilbud. Danmarks regjering vil, som i Norge, fortsette med hjelpepakker til kulturen.

Danmarks epidemikommusjon understreker at arrangører av aktiviteter der mange personer samles stående samtidig innendørs kan overveie sørge for å minimere smitterisikoen igjennom februar. De mener arrangørene kan legeg til rette for testing av publikum, eller fortsatt har avstand mellom publikummere. Det er forsat mulig for private næringsdrivende og kulturunstitusjoner å stille krav om koronapass.

Mer om Danmarks gjenåpning av kulturlivet står å lese hos Slots- og kulturstyrelsen.

KUD: 1500 er lov

Trettebergstuen: Dialogmøte om smittevern i kultur og frivillighet

Kulturministeren følger opp de siste publikumslettelsene med åpent møte.

Eirik Brevik på festningen festival Foto emiliewulffskaarild

Eirik Brevik ny leder for Pstereo-festivalen i Trondheim

Brevik går fra bransjetreffet Trondheim Calling til festivalen Pstereo. – Det skal være gøy å gå på festival. Da må...

Illustrasjonsbilde, stipendpenger

Mange frister for den som jobber med musikk på høsten

Mange har frist i dag fredag – men både nasjonale og regionale ordninger har søknadsfrist utover i september og oktober.

Synne Stenersen intervjues av Kjetil Wevling

Hvor snevert rekrutterer de kreative bransjene?

Sceneteknikere søker ikke på jobb, og firmaene lyser heller ikke ut. Kjønn og trynefaktor – satt på spissen – i...