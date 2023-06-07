Ballade video spesial: Dansen rundt gullstolen

Vi presenterer noen av de nominerte til årets musikkvideo. Med Anja Garbarek, Heilung, Svømmebasseng, Hillari, Cvntess, Hasse Farmen, DJ IDJA og Arin Aksberg.

Årets utgave av Kortfilmfestivalen i Grimstad går av stabelen 7. til 11. juni 2023. Også i år er det et eget musikkvideo-program, med i alt 25 regissører som konkurrerer om å stå bak Årets norske musikkvideo. Vi har slått av en prat med forhåndsjuryen, som har bestått av Chloé Faulkner og Ivar Aase.

Chloé Faulkner er en fransk filmarbeider som er bosatt i Oslo. Hun har i mange år vært ansatt som filmsjef i Norsk filmklubbforbund, der hun jobber særlig med rettighetsavklaring og utvikling av et filmtilbud til norske filmklubber. Hun er bidragsyter for Z Filmtidsskrift og Montages.no og har jury- og programerfaring fra blant annet Film fra Sør og Tromsø International Film Festival.

ANJA GARBAREK: Sleep

Regi: Åsmund Bøe (2022)

– Hva synes du om kvaliteten på det du har sett?

– Det var mye bra i år! Og mye å ta i, fra eksperimentell animasjon til lettbeinte og morsomme lavbudsjett-produksjoner, MGP-låter, AI-genererte filmer, et 10-minutter lang mini-album og flere påkostede universbyggende kortfilmer. Ikke minst er jeg imponert over bidragene fra multikunstnere – talentfulle folk som komponerer egen musikk og regisserer egen musikkvideo, sier Faulkner.

HEILUNG: Anoana

Regi: Line Klungseth Johansen (2022)

– Er det noen trend eller tendens som gjør seg gjeldende?

– Vi ser at noen artister – gjerne de med et litt større apparat bak seg – tillater seg å bygge på og utvide musikkvideokonseptet. Istedenfor å lansere en single med påfølgende musikkvideo, produserer de en rekke lengre kortfilmer bestående av flere ‘episoder’. Disse kommer gjerne som brikker i en nøye tiltenkt strategi bestående av teasere, digitale slipp, konserter og andre eventer, der målet er å dyrke og støtte opp mot fanskaren.

– Det var også opptil flere musikkvideoer som eksperimenterte med kunstig intelligens. Dessverre ble det slik at ingen KI-filmer endte opp i det endelige utvalget, men det ble noen interessante diskusjoner rundt dem.

SVØMMEBASSENG: Ramler dit vi skal

Regi: Embla Åslein (2022)

Ivar Aase er regissør og manusforfatter, utdannet ved Den Norske Filmskolen. I 2022 vant han Gullstolen for Beste Musikkvideo på Kortfilmfestivalen med «Kjære Gud», og hans kortfilm «Bevisbyrden» ble vist på flere internasjonale festivaler.

– Det var en tydelig tendens at videoene som skilte seg ut i positiv forstand ofte virket å være et resultat av et godt kunstnerisk samarbeid mellom artist og filmskapere, mener Aase. – Mange sterke narrativer og univers som springer ut av og bygger videre på det musikalske. Det var flere filmer som juryen var ganske enstemt imponerte over. Kvalitetsmessig var nivået høyt, så det ble tatt noen harde valg i utvelgelsen.

HILLARI: Desperate Soul

Regi: Eskil Hoel Abrahamsen, Arjan Aziz Vinje (2023)

– Hva var de viktigste kriteriene, da dere valgte ut de endelige kandidatene?

– For meg er en bra musikkvideo en noe intuitiv opplevelse – det visuelle og det musikalske skal komplementere hverandre og bidra til et helhetlig inntrykk. Jeg vil bli følelsesmessig engasjert og stimulert, ikke distrahert. Helst skal jeg ha lyst til å dele denne opplevelsen med andre. Dessuten skal det helst være noe visuelt oppfinnsomt, et visuelt grep eller noe fortellermessig som skiller seg ut.

– Vi har jo sett tusenvis av popvideoer som består av synging og dansing med strobelys i et studio, eller der den hvitkledde artisten vandrer i skogen og gir kameraet sjelfulle blikk. Til slutt skal det være en form for reell utvikling fra start til slutt.

CVNTESS: F*ck The Gender Criticals

Regi: Elle Whitney (2022)

– Originalitet var jo selvfølgelig en faktor, og vi var vel litt på søken etter det som overrasket oss. Å velge ut ca 20 filmer fra 69 påmeldte gjorde også at vi måtte velge ut litt etter programmering, for å skape et variert og bra program. Det var gode filmer som ble valgt bort, da som resultat av en helhetlig sammensetning av programmet, sier Ivar Aase.

HASSE FARMEN: Spøkelsesby

Regi: Gianmarco Donaggio (2023)

– Dette er viktig – har du noen gode idéer for en musikkvideo, sørg for at de henger sammen med hverandre, og ikke brenn alt det idémessige kruttet allerede fra starten, melder Chloé Faulkner.

– En vellykket musikkvideo for meg er en som evner å spille på lag med musikken og samtidig løfte det hele til en egen opplevelse, enten gjennom narrativ, miljø eller stemning. Det så vi en del av, jamført det jeg sa om kunstneriske samarbeid mellom filmskaper og artist.

– Kan lavkostnads- og nullbudsjettsproduksjoner måle seg med mer påkostede videoer?

– Absolutt! De er ofte ganske spennende også, for folk tør kanskje å gutse litt mer, sier Aaase. – Det er flere videoer i programmet jeg tror var ganske billige produksjoner, men som oser av skaper- og fortellerglede.

DJ IDJA: Techno Áhčči (Techno Father)

Regi/Director: Elisabeth Rasmussen (2023)

– Artister med litt større økonomiske muskler og en allerede eksisterende fanskare kan fint lage musikkvideoer av høy kvalitet, men mine favorittfilmer i årets program er ikke blant de med høyest produksjonsverdi, istemmer Faulkner.

– Vi ønsket at årets utvalg skulle reflektere et bredt syn på hva som er mulig å få til.

ARIN AKSBERG: Virtuality

Regi: Benjamin Bremnes (2023)

Følgende regissører er representert ved Kortfilmfestivalen i Grimstad: Line Klungseth Johansen, Embla Åslein, Martin Bremnes, Odin Staveland, Eskil Hoel Abrahamsen og Arjan Aziz Vinje, Fredrik S. Hana, Elle Whitney, Andrew Colin Beck, Sondre Røe, Thomas Flått, Ellen Lande, Elisabeth Rasmussen, Anette Askvik, Kavar Singh, Christian Søgaard, Lisa Enes, Gianmarco Donaggio, Erik Treimann, Benjamin Bremnes, Marius Mathisrud, Embla Maria O’Cadiz Gustad, Marin Håskjold, Christa Barlinn Korvald, Io Sivertsen, Anika Salvesen, Åsmund Bøe og Hedda Virik.

Disse videoene er også med i konkurransen i år. De har vært vist på Ballade video tidligere, og kan sees i det store arkivet vårt:

Beharie: Love Me (2022), Regi: Martin Bremnes. ODIN + Bjørn Berge: Bullet Dance (2023). Regi: Odin Staveland. Tuvaband: Something Good (2022). Regi: Marius Mathisrud. Anette Askvik: Coming For You (2022). Regi: Anette Askvik. Karpe: PAF (2022). Regi: Kavar Singh. Marion Woodseth: Når taket brenne (2022) Regi: Christian Søgaard. Drongo: Laks (2023). Regi: Lisa Enes. Rural Tapes: Bossa Nova For The Contrail Of My Tears (2022). Regi: Andrew Colin Beck. Metteson: Put It To Sleep (2023). Regi: Sondre Røe. Arif x Karpe: (Åh) Tåmy, Tåmy. (2023). Regi: Thomas Flått. Embla Maria: False Awakening (2022). Regi: Embla Maria O’Cadiz Gustad. Sliteneliten: Den lesbiske dalen (2023). Regi: Marin Håskjold, Christa Barlinn Korvald, Io Sivertsen. Malossi: Kje med Are (2022). Regi: Anika Salvesen. Gaspard: Må jeg alltid bære min egen kropp (2023). Regi: Hedda Virik.

Videoen til Kvelertak: Morild (regi: Fredrik S. Hana) kommer vi sikkert tilbake til senere. Vi har heller ikke inkludert «Impro på Økern – Vintage Velur» med regi av Erik Treimann, som er et større Lars Vaular-relatert prosjekt.

Årets utgave av Kortfilmfestivalen er den 46. i rekken, etter at festivalen første gang ble arrangert i 1978. Siden 1988 har den hatt en fast base i Grimstad.

Ballade video ønsker alle de nominerte lykke til, og krysser ellers fingrene for et godt arrangement.