Kristoffer Lo, Emma Steinbakken og Eivind Buene blant de nominerte til Musikkforleggerprisen 2024

Musikkforleggerprisen feirer låtskrivere, sangdiktere og komponister. 28. februar deles prisen ut i seks kategorier, og her er de nominerte.

– Musikkforleggerprisen spiller en viktig rolle for kultur-Norge ettersom den setter søkelyset på noe av det viktigste vi har; nemlig skaperne! sier prisens styreleder, Asbjørn Myrvold. – Vi som musikkbransje, men også som et mangfoldig samfunn, er avhengig av at det skapes ny, variert, kontroversiell og tradisjonell musikk som styrker og utfordrer oss. Musikkforleggerprisen feirer derfor skaperne, og musikkforlagene som legger til rette for at det å være opphaver skal være et levebrød.

Blant låtskriverne og komponistene som kan ta med seg priser hjem fra Musikkforleggerprisen 2024, finner vi blant andre Kristoffer Lo, Emma Steinbakken og Eivind Buene.

Kristoffer Lo kan stikke av med hele fire priser under Musikkforleggerprisen i år, blant annet som Årets opphaver – populærmusikk og den nye kategorien Året score for filmmusikken til NRK TV-serien «Makta» sammen med Kåre Vestrheim, Andrea Louise Horstad og Eivind Helgerød.

– Det føles fantastisk fint å bli nominert til priser for musikk man har jobbet så lenge og nøye med. Det er en ekstern anerkjennelse som gir mengder med inspirasjon og motivasjon, sier Lo om nominasjonene.

Emma Steinbakken er en av artistene og låtskriverne som har gjort seg bemerket de siste årene, både med egen og andres musikk. Nå er hun nominert til prisen Årets opphaver innen populærmusikk:

– Så utrolig stas å bli anerkjent og nominert for låtskriving etter et år med mye fokus på mine versjoner av andres låter, men hvor jeg jo har gitt ut veldig mye eget materiale også! Det er så mange flinke låtskrivere i Norge, så dette er veldig stort og gjevt for meg!

Musikkforleggerprisens nominerte er valgt ut av tre juryer, som er satt sammen av Musikkforleggerprisens styre. Æresprisen bestemmes av Musikkforleggerprisens styre, og blir offentliggjort under prisutdelingen i februar, opplyser arrangøren.

Prisutdelingen skjer 28. februar i Kulturkirken Jakob i Oslo. Den arrangeres av Musikkforleggerne, og hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem av Tono for deres arbeid og resultater i året som har gått. Det deles ut priser i seks kategorier i tillegg til æresprisen.

Og de nominerte er:

Årets verk – Populærmusikk

«Hope Ur Miserable» (Victoria Nadine)

Victoria Karlskås Andersen (Popular Demand/Universal Music Publishing)

Jesper Borgen (Universal Music Publishing)

Liza Owen (Reservoir 416/ Stereoscope Music Scandinavia)

Peter Fenn (Where da Kasz At/ Kobalt Music Publishing)

Benjamin Samama (Spirit Two Music Crescendo)

«I Saw U» (Swank Mami)

Morten Gillebo (Cassette Publishing/Warner Chappell Music Norway)

Umalkhair Moses Ahmed

Brandon Santell

«Ignore the Disarray» (Fixation)

Jonas Vesetrud Hansen (Indie Music Publishing)

Martin Stenstad Selen (Indie Music Publishing)

Tobias Østerdal (Indie Music Publishing)

Martin Gravdal (Indie Music Publishing)

«Lay Low» (Tiësto)

Niklas Strandbråten (Popular Demand/Universal Music Publishing)

Mikkel Christiansen (Popular Demand/Universal Music Publishing)

Erik Smaaland (Honua Publishing/Kobalt Music Publishing)

Dag Holtan-Hartwig (Sony Music Publishing)

Halvor Folstad (Sony Music Publishing)

Tijs Verwest (Musical Freedom Publishing/Kobalt Music Publishing)

«White Doors» (Oda Felicia)

Kristoffer Lo (GILT)

Oda Felicia Bardal Sigstad Abdelmaguid

Tobias Jimmy Jimson



Årets opphaver – Populærmusikk

Alexander Pavelich

Warner Chappell Music Norway

Emma Steinbakken

Sony Music Publishing

Skinny Days (Dag Holtan-Hartwig & Halvor Folstad)

Sony Music Publishing

Kristoffer Lo

GILT



Årets gjennombrudd

Fixation (Jonas Vesetrud Hansen, Martin Stenstad Selen, Tobias Østerdal, Martin Gravdal, Ola Dønnem)

Indie Music Publishing

Kristin Marie Skolem

peermusic Arctic Rights Norway/ BMG Rights Management Scandinavia AB

Lise Sofie Reppe

Astra Music Publishing



Årets verk – Klassisk/samtidsmusikk

«Doubles»

Eivind Buene (Edition Wilhelm Hansen)

«Elven Songs»

Martin Romberg (Raven Music)

«Røter 2»

Knut Vaage (Norsk Musikkforlag)

«The Cosmographic Mystery»

Ingebjørg Vilhelmsen (Norsk Musikkforlag)

Årets synkronisering

«Higher Ground» fra reklamefilmen «flyr lavt»

Hilde Skaar (Warner Chappell Music Norway)

Fanny Hultman (Warner Chappell Music Scandinavia)

Madelene Eliasson (Warner Chappell Music Scandinavia)

«Prisoner of the Road» fra serien “Exit”

Sivert Høyem (peermusic Arctic Rights Norway/ BMG Rights Management Scandinavia AB)

«Sleep with you» fra serien «First Love»

Egil Olsen (peermusic Arctic Rights Norway/ BMG Rights Management Scandinavia AB)

Årets score

Score til «Danske bank» (reklame)

Kristoffer Lo (GILT)

Score til «Hør her a’!» (film)

Harpreet Bansal (Ohlogy Publishing)

Nils Martin Larsen (Ohlogy Publishing)

Andreas Bratlie (Ohlogy Publishing)

Score til «Makta» (serie)

Kåre Chr. Vestrheim

Kristoffer Lo (GILT)

Andrea Louise Horstad

Eivind Helgerød

Score til «Solan & Ludvig – Rekorden» (kortfilm)

Ola Kvernberg (GILT)

