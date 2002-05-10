Historisk høyt billettsalg for FiNN

Billettsalget til Festspillene i Nord-Norge startet mandag. 6. mai. Allerede nå, noen få dager etter, er en del av forestillingene på vei til å bli utsolgt. Nå begynner man så smått å snakke om ny publiumsrekord. Årets festivalkomponist er Anneli Drecker, som bl.a. vil opptre med stykket «Memorium», der hun opptrer sammen med Cikada Strykekvartett.

— På enkelte av forestillingene bør interesserte ikke vente alt for lenge med å skaffe seg billetter. De går fort unna nå, sier informasjonsansvarlig Øivind Arvola. – Dette gjelder spesielt forestillinger til Storsalen i Harstad Kulturhus og programposten FINN Rytmen på Nordic Hall.

Festspillene i Nord-Norge arrangeres 22. juni – 29. juni, og produsent Kjetil Jensberg er så langt svært så fornøyd med åpningssalget.

— Det viser at vi har laget et interessant program. Inntrykket som er skapt av pressen av en festival på sparebluss er feil. Årets program har bred appell, og inneholder både kjente og store artistnavn og små perler av forestillinger.

Åpningsseremonien for årets utgave av Festspillene i Nord-Norge vil finne sted lørdag 22. juni kl 13, og vil inneholde en god blanding av tradisjon og overraskelser. Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge vil være på plass; det samme vil Trallongan og 1500 unge musikanter på korpsstevne i Harstad samme helg. Festspillene blir offisielt åpnet av Sveriges ambassadør i Norge, Magnus Vahlquist. Årets prolog er skrevet og blir framført av billedkunstneren og forfatteren Karl Erik Harr.

Festspillene i Nord-Norge har valgt «Utferdstrang – Tilhørighet – Lengsel» som tema for årets festspill. Årets festspillkomponist er Anneli Drecker fra plateaktuelle Bel Canto, som under Festspillene i Nord-Norge vil være aktuell i hele tre forskjellige sammenhenger: Med Bel Canto, som vært hennes musikalske utgangspunkt gjennom 15 år, og med Ketil Bjørnstad og Jan Bang i forestillingen «Grace», som var Bjørnstads bestillingsverk til Vossajazz i 2000. Årets hovedsatsing er likevel Dreckers bestillingsverk «Memorium».

«Memorium» betegnes som en musikalsk reise mellom to verdener – den våkne tilstand og drømmetilstand med elementer av humor, lengsel, romantikk og dramatikk. Kontrastene mellom tilstandene illustreres musikalsk ved å være mer konkrete eller abstrakte. Med seg på denne forestillingen, som spilles søndag 23. juni i Storsalen i Harstad Kulturhus, har hun Sindre Hotvedt (keyboard/trekkspill/strykearrangement), Aslak Dørum (bass), Bjørn Charles (keyboards), Gaute Barlindhaug (samples/programmering), Jane Kelly (vokal), Rune Arnesesn (trommer) og Cikada Stykekvartett.

Folkrock-bandet Gåte, Trio Mediæval, Bodil Niska, The Real group, ny-sirkus, klassiske konserter, barneprogram og utenlandske gjester som danske Marilyn Mazur og Fairport Convention er noe av det øvrige programmet som Jensberg & co. kan lokke med. Man har som vanlig lagt opp forestillingene slik at publikum kan få med seg mest mulig.

— Det er lagt opp med tanke på at det skal være mulig å gå fra et arrangement til et annet på en dag, sier Jensberg. – Det virker som at folk har fått det med seg, og vi mener at vi har lyktes med planleggingen.

— Vi ønsker at publikum gjør en reise gjennom mange av programtilbudene og smaker på det som er kjent og aller helst på det som er ukjent og overraskende, sier festspilldirektør Inger Anne Utvåg. – Et av kjennetegnene for Festspillene i Nord-Norge er en god blanding av høydepunkter med kjente artister og en frodig myldring av tilbud til et forventningsfullt og feststemt publikum.