Det er mange kjente stemmer å møte på årets Tidsskriftdagen, som skjer torsdag 21. oktober på Litteraturhuset i Oslo. Tidsskriftdagen er gratis og åpent for alle. Mangfold er den røde tråden for dagen, med blant annet en debatt om satire og humor med Fredrik Skavlan, May Linn Clement, Erle Marie Sørheim og Sarah Camille Hervé. (Foto: Kollasj av Norsk tidsskriftforening)

Tidsskriftdagen 2021: Utfordrer til større mangfold

20.10.2021
- Red.

Det er et stort spenn av tidsskrift i Norge, fra teknikk og helse til musikk og fotball. Men hvem skriver i tidsskriftene, og hva slags spillerom har de – eller tar de? Møt blant andre Fredrik Skavlan, Sumaya Jirde Ali, Bjørn Hatterud og Erle Marie Sørheim på Årets tidsskriftdag 21. oktober.

Mangfold og ytringsrom er på agendaen når Tidsskriftdagen tar for seg satire, redaktørens rolle og geografisk spredning torsdag 21. oktober. Tar vi godt nok vare på det kulturelle mangfoldet? Er rommet stort nok? Hvem har ansvar for at flere stemmer slipper til? Hvordan balanserer vi mangfold, kvalitet og innhold? Har tidsskriftene mer plass til kritikk? Kravene utvides, og spørsmålene blir flere.

Årets hovedtaler er Bjørn Hatterud, som skal snakke om tidsskriftene som gode steder å utfolde seg, som «frirom til å være annerledes». Men det er en lang rekke redaktører og skribenter som deltar i samtaler og debatter på årets Tidsskriftdag, blant dem Heidi Bale Amundsen, Sumaya Jirde Ali, Audun Lindholm, Ingebjørg Sofie Larsen og Osama Shahin.

– Vi må diskutere hva som skal til for å være viktige og relevante i vår tid. Det er derfor tidsskriftene finnes, og så mange dyktige folk skriver i nettopp tidsskrifter. Nå blir alle utfordret til større mangfold, og vi i tidsskriftene må også tenke nytt, sier Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforening.

Hun er bekymret for at sterke krefter vil kneble humor og satire. Derfor skal Fredrik Skavlan, May Linn Clement, Erle Marie Sørheim og Sarah Camille Hervé snakke om hvor satiretegningen står i dag, og hva som kan åpne opp for mer. Det skjer kl. 17 på Litteraturhuset i Oslo.

Ballade er medlem av Norsk tidsskriftforening, og del av arrangementsgruppa for Tidsskriftdagen. Ballade-redaktør Guro Kleveland skal lede en paneldebatt om redaktøren som portvokter og døråpner: Redaktørene har et ansvar for å slippe til og utvikle nye og flere stemmer. Men hvor og hvordan finner vi de nye stemmene, og hvordan skal vi best bidra til å utvikle og beholde dem? I panelet sitter Sumaya Jirde Ali (redaktør FETT), Osama Shahin (redaktør DER), Audun Stokke Hole (redaktør Folkemusikk) og Thomas Walle, styreleder i foreningen Balansekunst, som jobber for mangfold og likestilling i kulturlivet.

På slutten av dagen får Samtiden tildelt prisen Årets tidsskrift, og redaktør Christian Kjelstrup blir revolver-intervjuet av forfatter Hilde Østby. Fire andre priser blir også delt ut.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Tid og sted:
Tidsskriftdagen, Litteraturhuset i Oslo, torsdag 21 oktober kl. 10.00 – 22.00. Det er fullt mulig å delta kun på enkelte programposter.

Har du ikke anledning til å komme, kan du følge Tidsskriftdagen på Youtube, hele dagen.

Se fullt program Tidsskriftforeningens hjemmesider, og arrangementet på Facebook her.

Norsk tidsskriftforeningTidsskriftdagen

