Ballade video: Årsbeste 2023

Tolv av de aller fineste av fjorårets norske musikkvideoer. Og en voksen manns ønske om å skjønne noe av verden.

Da er det den tiden av året igjen. Vi har her plukket ut en video per måned for musikkåret 2023. Det ble et år der vi presenterte 403 norske videoer, dokumentarer og konsertopptak, fordelt på 44 ukentlige utgaver. Alle sammen finner du som vanlig i det store arkivet vårt.

Vi håper dette er en fin påminnelse om videoer du kanskje alt har sjekket ut – som gjerne tåler et gjensyn. Og som kanskje også sier noe om spennvidden i norsk musikk for tiden. Videoer tjener ofte som påminnelser om nye plater og turnéer, men er også kulturuttrykk av høy egenverdi.

Neste uke er vi tilbake med en vanlig utgave av denne spalten. Det ser vi frem til, og ønsker alle lesere et godt og musikalsk nytt år.



JANNE ERAKER OG KNUT REIERSRUD: Chulas Fronteras

Gjennom nesten hele året fulgte vi steppdanseren Janne Eraker, som presenterte ti nye videoer fra sitt album Movements For Listening, regissert av Morten Minothi Kristiansen.

Andre videoer i januar var Arif og Chirag fra Karpe, Aggie Frost, ¡BangBang Watergun!, Susanna, Celiin, Morten Abel, Elias Akselsen, Stian Carstensen og Ola Kvernberg, Complete Mountain Almanac, Maggie, Velcro Dog, Erling Ramskjell og Eva Trones, Inger Nordvik, Pil & Bue, Atena, Casino Steel. Synne Sanden, Vaarin og Siv Jakobsen.



SOLVEIG SØRBØ: Five Songs For The Bodied

Fra februar plukker vi denne sangsyklusen med komponist Solveig Sørbø. Hun er for tiden opptatt med å skrive musikken til den nye operaen Heroin Chic, med tekstgrunnlag av Maria Kjos Fonn. Videoen er laget av Mali Galaaen Røsseth.

Andre videoer fra denne måneden var med Janne Eraker, Isák, Sval, Marion Woodseth, Benedicte Brænden, Ivar Eidem, El Caco, Slegest, Frode Fivel, Jonas Sjøvaag, Anders Ulvo og Mats Eilertsen, Kristin Sevaldsen og Lars Andre Kvistum, Maylen Rusti, Josefin Winther, Tilintetgjort, Darling West, Bellman, Vegard Skrede, LULI, Kine Nesheim, Sleep Kicks, White Trash Blues Band, ODIN & Bjørn Berge, Sara Wolff, Marte Eberson, FLTY BRGR GRL, The Age of Colored Lizards, Sara Fjeldvær, Dangerface og Arv.

I tillegg var Ballade også til stede på Halden internasjonale musikkfilmfestival, et nytt møtepunkt for film- og musikkbransje, kunstnere og publikum.



LEAGUS: Hyperion – fra Flora Eallin

Leagus ble dannet i 2013 av pianisten Herborg Rundberg som en del av hennes mastergrad i rytmisk musikk ved Tromsø konservatorium. Rundberg fikk senere selskap av gitarist Kristian Svalestad Olstad. I 2021 fikk de i oppdrag fra Nordnorsk Jazzensemble å skrive et stykke for et ti-manns orkester, noe som resulterte i at duoen komponerte og arrangerte stykket Flora Eallin. Videoen vi ser her er laget av Martin Losvik.

Mars ga oss ellers ferske og fine videoer fra Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad, Maggie, Manuela Hofer, Eie, Orsak:Oslo, Janne Eraker og David Arthur Skinner, Sliteneliten, MÍO, Jørund Vålandsmyr & Menigheten, Frode Fivel, Veps, Jonas Benyoub, Boblebad, Pil & Bue, El Caco, Vaarin, MIIA med Vaarin, MIIA, The Other End og Atena.

For ikke å snakke om Drongo, Stordræpar, Theodor Lucero, Stefan Sundström, Camilla Granlien, Vegar og Mette Vårdal, Gaspard, Kaja Gunnufsen, Neon Teardrops, Sad Chloe, Eide Olsen, Vulture Industrie, The No Ones, Fixation, Manne og Inger Márjá, Kefeider, Rossman, Iwashere, Rick Grove, Anna Kajander, Aurora og Karpe. Samt en musikk-kortfilm fra Spellemann-nominerte Salti.

Vi gjorde også en spesialutgave på Musikk i Innlandet, som satser bevisst på festival, film og video. Der møtte vi Damokles, Bjørn Kåre Odden, Sigurd Hole, Traktor, Maren Myrvold, Trond Svendsen & Tuxedo, Morten Reppesgård og Ask Carol.



KVELERTAK: Krøtterveg til Helvete

Denne måneden vakte Kvelertak oppsikt med albumet Endling, der de kombinerte det helt lokale med internasjonal rock. Videoen er laget av Adam Holmkvist.

Nå kom påsken imellom, men vi rakk likevel å presentere følgende artister og videoer: Ingrid Jasmin, Mariana Mazú feat. Karl Espegard & Leo Andersen, Tove Bøygard, Turab, Anne Linn Schärer, Yngvil, Skavanker, De Ubrukelige, Gunerius & Verdensveven, Peder Elias, Michaela Antalová og Janne Eraker, MIIA, Metteson, Susanne Sundfør, Northern Dunes, Up Against The Phantom, Amilost, AVKRVST, Dangerface, Esa Holopainen og Einar Solberg.

Samt Mortemia, Polardegos, The Cut, Ingrid Olava, Birds Are Better, Eie, Bellman, Anna Of The North, Aden Foyer, BigBang, Eirik Sognnes, Lekende Lett, The Real Jobs, Trueandtrue og Torgeir Vassvik.

Og en kortfilm med Spellemann-nominerte Ramón.



JULY AUGUST: The River

Denne videoen laget July August i et nytt samarbeid med banjospilleren Mikael Jonassen, som faste lesere kanskje kjenner igjen fra det fine bluegrass-bandet Buster Sledge. Den er filmet ved Alna-elva i Oslo en frossen dag i mars. Vi ser frem til å høre mer fra denne duoen, som består av Jenny Augusta og Julie Kleive.

Vi hilste for øvrig mai med nye videoer fra Unganisha & Kasiva Mutua, Magnus Riise, Oda Felicia, Janne Eraker og Juliana Venter, Sleep Kicks, Sad Chloë, Pine Lake, Kefeider, TidsTyv, Hayeminol, Backstreet Girls, AVKRVST, Einar Solberg, Siv Jakobsen, Vegar Vårdal, Mattis Myrland, Halvor og Tsjuder.

I tillegg til Gåte feat. Djerv, Luke Elliot, Sara Wolff, Maria Norseth Garli, Roger Græsberg & Foreningen, Kåte Klør, FLTY BRGR GRL, Three Souls, Kenneth Lien og Center Of The Universe – samt Gunerius & Verdensveven.



ANJA GARBAREK: Sleep

Vi skriver juni, der vi ga en klem til Gaspard, Ballrogg, Sad Chloë, Kristian Linz, Levi Henriksen & Babylon Badlands, Manuela Hofer, Nilsen’s Southern Harmony feat. Monika Nordli, Janne Eraker og Anders Kregnes Hansen, Spurv, Nils Henrik Asheim, Vegar og Mette Vårdal, Terje Isungset, Ellen Lande og TwinSoul, Benedicte Brænden, Kaja Gunnufsen, The Dogs, Yesterdaze, Oslo Ess og Vreid.

I tillegg presenterer vi noen av de nominerte til årets musikkvideo ved Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det inkluderte Anja Garbarek, Heilung, Svømmebasseng, Hillari, Cvntess, Hasse Farmen, DJ IDJA og Arin Aksberg. Vi har valgt den førstnevnte fra denne bolken, med en video laget av Åsmund Bøe.

Det ble også plass til musikalske hilsener fra Savoy, Days Of August, Jacob Young, Malin Pettersen, Frode Fivel, Death By Unga Bunga, Storm, Rick Grove og Superlynx. Samt To Små Bulgarere, KinGeorg, This Daze, Marbles, Hayeminol, Mayflower Madame, Abagas og Susanna.

Vi viste også to supre konsertfilmer med Fieh og Emelie Hollow – og en 32 minutters personlig musikkfilm med Emilie Adams. Samt en egen spesialutgave med Utan Dom., som du kan se her.



MARI BOINE: Elle

I juli hadde vi en forhåpentlig velfortjent sommerferie. Men det kom naturligvis ut videoer for det, som denne fra Mari Boine og Bugge Wesseltoft. De gjorde albumet Amame sammen, som kom ut denne høsten. Videoen til «Elle» er fotografert av Rodrigo Levy og klippet av Veronika Pokoptceva.

– Den opprinnelige temasangen til filmen Kautokeino-opprøret av Nils Gaup, er oppkalt etter helten: den unge Ellen Aslaksdatter Skum, forteller Mari Boine selv.

– Ellen gjennomlevde 18 år i fengsel borte fra sin lille sønn, på grunn av sin ledende deltakelse i opprøret mot kolonistens utnyttelse av det samiske samfunnet og de ødeleggende konsekvensene innføringen av alkohol hadde på vårt folk.



LYDIA LASKA: Waltzhead

August er en fin måned. Da er det fremdeles sommer, samtidig som det store plateskredet om høsten begynner å røre på seg. Vi var blant annet tiltake med Hanne Tveter, Utan Dom., Licking The Moose, Tove Bøygard, Toner i Stereo, Damokles, Abagas, Spurv og Mayhem.

I tillegg presenterte vi Kajander, St. Niklas, Maylen Rusti, Maud, Laila Samuels, Ingeborg Knøsen, Sara Fjeldvær, Marthe Valle og Rasmus Rohde, Rammeskjeiv, Atena, Ingrid Jasmin, Slowshift, ViaMedia, Bushman’s Revenge, Rooftops & Satellites, Unkl Bacon, FLTY BRGR GRL, Bokassa og Årabrot.

Vi har valgt oss «Waltzhead» med Lydia Laska, som opprinnelig er fra Stavanger-området, bare fordi det er sånn en innmari bra låt. Videoen er laget av Erlend Stærk.



TOM ROGER AADLAND og KINE NESHEIM: September

September. Vi kalte spaltene våre denne måneden for «Fotspor i fortiden», «Flat tango og naken lunsj», «Voggesang for jorda» og «September i Firenze». Den sistnevnte til ære for Tom Roger Aadland, som her ga oss det beste kuttet fra sitt nye album. Her i samarbeid med Kine Nesheim. Videoen er ved Thomas Mortveit/Shady Shades.

Ellers viste vi Snö, Levi Henriksen & Babylon Badlands, Cocktail Slippers, Manuela Hofer, Frode Haltli Avant Folk, Årabrot, Outer Limit Lotus, Damokles, Fight The Fight, Kristoffer Lislegaard og Janne Eraker. Samt Electrocutango, Plenty, Theodor Lucero, Savoy, Undertakers Circus, Kaja Gunnufsen, Charlie Skien – og tre ganger Kvelertak.

I tillegg dukket det opp nye og aktuelle videoer med Karl Seglem, Jona, Claudia Scott, Casino Steel og Paul-Ronney Angel, Oslo Ess, Ole Kirkeng, Team Me, FLTY BRGR GRL, Ultraflex og Line Dybedal. Samt to ganger John Derek Bishop.

Og Neon Streams feat. Stellatron, Formoe, Electrocutango, Henriette Eilertsen Trio, New Age Doom & Tuvaband, Lydia Laska, MarOder, Erling Ramskjell og Benjamin Finger. Og selveste Erik Bye.



TRIO MEDIÆVAL: I Want to Live

I oktober kunne vi feire 200 utgaver av Ballade video. Det gjorde vi blant annet med Sivert Høyem, Frode Fivel Band, Orions Belte, Benjamin Finger, Frode Haltli Avant Folk, Janne Eraker og Ivar Grydeland, samt Leonov. Og en 14 minutters kortfilm fra Kvelertak og Fredrik S. Hana.

Vi så også på kandidatene til Årets musikkvideo under Bergen Internasjonale Filmfestival, inkludert Slomosa, Rick Grove, Swank Mami, Rambow og Theo Myling. Vi viste nye videoer av Frode Haltli Avant Folk, HAVA, The Hallway, RÜ, Jørgen Dretvik og Sliteneliten.

Og hørte nytt fra Sondre Lerche, Signe Dø, Jo Berger Myhre, Jimi Somewhere, Unge Funksjonell og Benjamin Finger (igjen). Og gikk på mini-konsert med Bendik Brænne. «I Want to Live» kom som en digital single med Mediæval Trio 6. oktober. Sangen er også å finne på albumet The Little Match Girl Passion. Videoen til «I Want to Live» er ved Evan Chapman og Kevin Eikenberg.



MARK STEINER & HIS PROBLEMS: Hang On (Twin Flames)

I november kom en skikkelig fin rockevideo fra Mark Steiner & His Problems, der videoen var bygd på klassiske film noir-elementer. Musikkvideoen er laget av Jean De Oliveira. Vi lar det være hovedvideoen fra denne måneden, der vi ellers presenterte Subshine, Sara Fjeldvær, Tuva Halse Quintet, Gangar, Sugarcane Hangover, Boomerang Rapido, Formoe og Dio Mudara med Unge Obi.

Og videre: Sandra Kolstad. Margrete, Therese Ulvan, Misty Coast, Savoy, Charlotte Jacobsen, Grill Bill og Trond Kallevåg x 3. For ikke å glemme Ævestaden, Lariel, Claudia Scott, Adam Douglas og Ida Jenshus, Maja S.K. Ratkje & Nordic Affect, Mean Steel x 3, Bonnie And The Jets, Violet Road og Damokles.

Pluss Madder Mortem, Thee K-Otics, Matterhorn, Eir, Øyunn, Naeon Teardrops, Moddi, Trond Granlund og Best i motlys og Karl Bjorå.



THEA GRANT: A Night of a Dream

Et år går i grunnen fort! – Tiden gik, og jeg gik med, som den salige dansken Kim Larsen sang på «Hva’ gør vi nu, lille du?» fra 1976. I desember presenterte vi blant annet El Cuero, Bokassa, Blomst, Signe Dø, Aurora, Carl Petter Opsahl og Troll. Og et gjensyn med Span.

Samt nye videoer med Lyder Røed, Hanne Tveter, Ottar «Big Hand» Johansen, Bjørn Berge, Knut Reiersrud Band, Anette Askvik, Erik Lukashaugen, Uncle’s Institution og Egil Olsen Trio.

Og helt til slutt Camilo Heredia, Simon Moholt, Masselys, Eight Minus og Hildegunn Øiseth Quartet, samt en intimkonsert med Ævestaden. Månedens utvalgte er med Thea Grant, og er en forsmak på hennes kommende album. Videoen til «A Night of a Dream» er laget av Thea Grant selv.

Vi avslutter med en dokumentarfilm som Ballade nok var litt fødselshjelper til. Det handler om godt voksne Henning Andersen som møter både rockestjerner og stjernepolitikeren Bernie Sanders. Hele reisen til musikerne Henning Andersen, Danny Young og filmcrewet deres i fjor høst er satt sammen til rockumentaryen Håp i Amerika, laget av Henning Andersen selv og filmskaper og fotograf Bård Gundersen.

– Jeg prøver å si noe om ytringsfrihet og debatt gjennom musikken, det er utgangspunktet for prosjektet, fortalte Henning Andersen til oss i et intervju.

Ytterligere informasjon om de forskjellige videoene vi har presentert og nevnt her finnes i det store videoarkivet vårt.

HENNING ANDERSEN: Håp i Amerika



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 211 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤