20 år med «Which Witch»

Mandag 30. april er det 20 år siden første utgivelser fra den norske pop-operaen «Which Witch», singlene “Eternally” og “She Devil”. Det er også på dagen 27 år siden Benedicte Adrian og Ingrid Bjørnov ga ut singelen «Snill og slem». Forestillingen, som ble sett av mer enn 100 000 nordmenn bare i 1993, lever stadig sitt eget liv, og ble fra 9. – 17. mars satt opp på Tynset i regi av Concerten-Ensemblet. 2. august er det première for «Which Witch» på nynorsk ved Håkonshaugen i Lindås kommune. Dette er den største oppsetningen av musikalen siden 1994.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Nordhordland Kulturproduksjon vil ha premiere på sin versjon av «Which Witch», på Håkonshaugen på Seim i Lindås kommune, 2. august 2007.

I hovedrollene er m.a. Jorunn Torsheim, Rein Alexander, Ståle Ytterli, Elisabeth Moberg og Bjørn Jensen.

Åge Sten «Glam» Nilsen fra Wig Wam vil gå inn som Bøddelen – en rolle Jahn Teigen i sin tid fikk mye ros og oppmerksomhet for.

Jorunn Torsheim som Maria Vittoria

Det er Jorunn Torsheim som har hovedrollen som Maria Vittoria – som Benedicte Adrian tyve år tidligere.

I 1994 var Torsheim produksjonsassistent for nettopp Dollie de Luxe og «Which Witch». Våren 2006 avsluttet hun en masterstudie i sang ved Norges Musikkhøgskole til toppkarakter.Hun jobber med ulike musikalske uttrykk som musikal, cabaret og opera. NRK, OL i Torino, Hålogaland Teater og Drammens teater er noen av stedene hun har hatt oppdrag det siste året, i tillegg til å ha vært på turnè med Sondre Bratland.

Anton Fugger blir denne gangen spilt Rein Alexander. Han ble ikke operasangear, som planlagt, men artist. Rein Alexander imponerte mange med sin stemme da han vant Kjempesjansen på NRK i 2003. Sommeren samme år hadde han hovedrollen i Les Miserables på Bømlo – en suksess han tre år senere, og etter flere platesuksesser, gjentok med en av hovudrollene i «Chess».

Tilbake til Hordaland

«Which Witch» hadde opprinnelig premiere i Grieghallen under festspillene i Bergen 27.mai 1987 – og Lindås Kommune ligger bare drøye 4 mil nord for Bergen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Når Nordhordland Kulturproduksjon nå setter opp musikalen, blir den dessuten urfremført på nynorsk.

Dette er i tillegg første gang «Which Witch» blir satt opp i norskskpråklig fullversjon i Norge.

Unik i norsk sammenheng

«Which Witch» ble satt opp i Londons West End oktober 1992. Musikalen ble spilt 76 ganger og sett av 37 000 før den ble tatt av plakaten, men ble likevel noe urettmessig stemplet som en fiasko.

I Norge hadde Se & Hør kjørt noe som lignet en hetskampanje mot Adrian og Bjørnov, samtidig som de fleste britiske aviser var lite nådige. Selv om musikalen bød på mange iørefallende melodier, og en sentimental/ tragisk kjærlighetshistorie innenfor en dramatisk ramme, fornektet den britiske proteksjonismen seg ikke.

Oppsetningen i London endte opp med å påføre Dollie de Luxe og teamet bak dem et smertelig tap på rundt 11 millioner kroner.

En utførlig dokumentasjon av denne delen av «Which Witch»s histore, som uansett er unik i norsk pop-sammenheng, kan interesserte lese på denne nettsiden.

Se videoen «Eternally»

30. april, som forøvrig er Walpurgisnatt, eller natt til Valborgsmesse, var for øvrig også datoen da Dollie de Luxe filmet videoen til «Eternally» på selveste Heidelberg slott.

Denne videoen, samt flere opptak fra forestillingen, kan du nå finne på denne siden hos nettstedet www.whichwitch.no.

I januar 2008 er det planlagt en nok en oppsetning av den seiglivede heksehistorien – denne gang på Lunner i Hadeland.