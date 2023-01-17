Ingrid Synnøve Østvang ny daglig leder i Det Norske Jentekor

Østvang skal lede det prisvinnende Jentekoret sammen med kunstnerisk leder Anne Karin Sundal-Ask.

Ingrid Synnøve Østvang har til nå jobbet som daglig leder i SiTron (tidligere Trondheim Sinfonietta) og prosjektleder hos Landslaget for lokalhistorie, og starter i jobben som leder for Det Norske Jentekor 1. februar. Hun har en master i musikkvitenskap, og er i tillegg tekstforfatter, kordirigent og korsanger.

Det Norske Jentekor med kunstnerisk leder Anne Karin Sundal-Ask er en korskole for talentfulle sangere. Sangerne er i alderen 6 til 26 år, og kommer inn etter opptaksprøve. Koret ble opprettet som NRKs Jentekor av Marie Foss i 1947, og har siden etablert stolte tradisjoner og et høyt kunstnerisk nivå, skriver de på egne nettsider, der de også opplyser at koret er en toppsatsing med ambisjon om å være hele Norges jentekor.