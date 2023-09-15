Ingrid Jasmin live: Fabelaktig fra flamencofantasiland

Om noen lever opp til forhåndshype, er det denne fabelaktige formulamikser. Vi anmelder fra Bylarmfredagen.

Oppvekst i Telemark (norsk folkemusikk Mekka) pluss familebånd i Costa Rica pluss år på Cuba = kanskje det gir et unikt startpunkt for å veve sammen lyd til noe nytt.

Ingrid Jasmin – Blå – Bylarm fredag 15. september 2023

Forventningene til vinneren av Spellemann for Åpen Klasse, har gkort Ingrid Jasmin til til en mye forhåndsomtalt juryutvalgt på årets Bylarm. Musikkfusjonen hennes har også fått rettmessig god omtale i Billboard Latin Music, og det er ikke hvem som helst som får spille på Havanna World Music-scenen.

På Blå på Bylarms andre dag fylles konsertklubben sakte, sikkert opp av ivrige publikummere. Hvis gårsdagens show på Rockefeller, og all snakket på festivalen om den, var noe indikator på hva kvelden skal by på, skal dette bli veldig, veldig bra.

Blå – hvit – rød

Introen på «No Me Arrepiento» runger i rommet mens Ingrid Jasmin entrer en litt tettere Blå-scene med himmelbåren vokal. Hun er ikledd og høres ut som fargen hvit.

Hun introduserer bandet, seg selv og gir oss allerede en smakebit på noe publikum som har fulgt med på Ingrid Jasmin-reisen har gledet seg til: denne unike miksen av flamenco, norske folkestrenger og de bakgrunnsdanserne som på både sensuelt og rytmisk-brytende vis kroppsliggjør alle Ingrids kulturelle uttrykk.

Kaos, kontroll og dans

Låt tre, «Safir» om et voldelig forhold, har denne spennende kontrasten mellom de flytende vokalene og bevegelsene på scenen med fire dansere – og karakteristisk munnharpe ljomende i bakgrunnen, nær konstant.

På «Tesoros», der Ingrid kles i et gjennomsiktig, rødt tøystykke av de tilreisende spanske musikerne Aleksander Kostopoulos og Jesús Morente på scenen med plaskende regnlyder i bakgrunnen, er så jordet i et autentisk uttrykk at man rett og slett forstår hvorfor publikum (meg selv inkludert) står komplett trollbundet. Dette går rett over i «I Will Not Get Over It, but I’m Learning to Live With It», som like brått og bestemt avsluttes.

Dødsdansen

«M.U.E.R.T.O.» er ingen vanlig låt. Det er sjeldent at så enkel produksjon med flamencorytmer, vokal-loops og synth skaper så mye begeistring og gudommelig lyst til å danse. Danserne er tilbake på scenen for denne, og Mathias Eick sine trompettoner som livetilskudd løfter den til enda nye høyder. Spektakulært!

«Sorry», neste låt ut (og den nyeste sluppet), har danserne og Ingrid på gulvet i dans. Låta, både live og på plate, følger M.U.E.R.T.O-blåkopien, men har enda mer rom for Ingrids dynamiske vokal og karisma. Den veksler mellom spansk og engelsk, absolutt ingenting å si unnskyld for.

Før kveldens siste låt – har det VIRKELIG gått en halvtime?, introduserer Ingrid oss for de majestetiske danserne sine, klapper de av og viser sin kjærlighet for Blå – en konsertvenue blant flere i Oslo som nok har betydd mye for henne med tanke på årets konsert der tidligere. På avsluttende låt, «UHH» fra albumet Luna, får vi en forsonende seanse med sterk vokal, syngende om tilgivelse og å tilgi seg selv.

I det avslutninga med «UHH» slår og durer mot sin uunngåelige slutt – føler jeg meg heldig som får bivåne dette.

Norsk publikum – kjenn deres besøkelsestid og se Ingrid Jasmin live når dere kan.